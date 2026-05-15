Стартовали продажи интересного внедорожника, напоминающего Land Rover Defender

Как сезон цветения деревьев и трав ставит под угрозу безопасность на дороге?
Европейский рынок пополнился необычной новинкой – китайским пикапом BAW 212, который с первого взгляда вызывает ассоциации с легендарными внедорожниками. Немецкая компания Indimo Automotive взялась за его импорт и уже запустила продажи. Машина представляет собой любопытный гибрид: боковины напоминают Land Rover Defender, а передок с круглыми фарами отсылает к культовому Toyota Land Cruiser FJ40.

По габаритам BAW 212 – настоящий гигант: 5 469 мм в длину, 1 950 мм в ширину и почти два метра в высоту. Интересно, что колёсная база составляет 3 488 мм, а сам автомобиль лишь на 69 мм короче Jeep Gladiator. Грузовой отсек при этом вытянулся на 1 555 мм.

Что касается оснащения, китайцы не поскупились. В салоне установили 10,25-дюймовую цифровую приборку и 12,3-дюймовый тачскрин мультимедиа, дружащий с Android Auto и Apple CarPlay. Европейская версия дополнительно получила подогрев и вентиляцию передних кресел, беспроводную зарядку, аудиосистему на 8 динамиков и двухзонный климат-контроль.

Техническая начинка тоже внушает уважение. BAW 212 построен на рамной конструкции, а его дорожный просвет составляет 250 мм – это даже больше, чем у Ford Ranger Wildtrak. Привод, разумеется, полный.

Под капотом трудится 2,3-литровый турбодизель мощностью 188 лошадиных сил и крутящим моментом 500 Нм. Тандем ему составляет 8-ступенчатый автомат. Максималка ограничена на отметке 160 км/ч. Водителю доступны 10 режимов движения, среди которых «Снег», «Песок», «Камни», «Грязь» и «Брод».

Цены стартуют от 42 тысяч евро, что по текущему курсу составляет около 4,1 миллиона рублей. Продажи уже идут в Германии.

Источник: Carscoops
Лежнин Роман
Фото: BAW
15.05.2026 
