«Отсель грозить мы будем шведу» — состязание колесных гаубиц

Эксперт Крючков сравнил возможности самоходных артсистем Archer и Гиацинт-К

В области самоходных артиллерийских орудий (САО) на колесном ходу мы были вынуждены догонять противоборствующую сторону. А все потому, что долгие годы делали ставку на гусеничные шасси. Опыт локальных воин показал, что имеющиеся гусеничные САУ необходимо не заменить, но дополнить более маневренной и скоростной самоходной артиллерией.

Наш военно-промышленный комплекс оперативно поставил на поток САО 2С43 Мальва. А в мае нынешнего года на Параде Победы рассекретили и конструктивно сходную с ней новинку – 2С44 Гиацинт-К. Причем орудие уже поставляют в зону СВО, где ее прямым противником является мобильная система Archer 8×8. Сравним их.

Самоходные артиллерийские установки Гиацинт-К дебютировали на поле боя в конце 2024 года, и лишь в мае 2025-го их продемонстрировали широкой публике.

Альянс шведского с немецким

Лучника, а именно так переводится с английского Archer, производит огромная транснациональная корпорация BAE Systems со штаб-квартирой в Лондоне. Ходовая часть артиллерийской установки самой свежей модификации – четырехосное шасси HX2 немецкой компании Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV). Разумеется, оно оснащено полноприводной трансмиссией. Две передние пары колес – управляемые.

Носитель орудия Bofors – грузовое шасси RMMV серии HX2. Обещанный производителем жизненный цикл – больше 20 лет.

В основе шасси Archer – оригинальная рама с узлами от тяжелых грузовиков MAN.

Двигатель – дизельная рядная «шестерка» МАN D2676 мощностью 440 л.с.

Коробка передач – автоматическая от фирмы ZF модели AS-Tronic или TraXon 12F.

Кабина – для экипажа из 3 человек с противопульным бронированием и противоминной защитой.

Габариты самоходного орудия – 13 100 × 3000 × 3400 мм.

Масса – 38 тонн.

Максимальная скорость артустановки – 90 км/ч.

Запас хода – 800 км.

Время развертывания в боевое положение / свертывания в походное – 20 секунд.

Вооружение создано на базе шведской 155-мм гаубицы Bofors FH77 разработки конца 1970-х годов. Орудие размещено внутри подвижного боевого модуля, способного поворачиваться на минус 85- плюс 85 градусов. Угол вертикального наведения ствола минус 1 плюс 70 градусов.

На борту Арчера установлен боевой модуль с 21 снарядом. Для пополнения боеприпасов нужна транспортная машина со стандартным контейнером. Перезарядка занимает 5 минут.

Орудие оснащено автоматом заряжания. Скорострельность зависит от выбранного темпа: при интенсивном – 7 выстрелов в минуту, при непрерывном – 54 выстрела за 35 минут, что соответствует 1,5 выстрела в минуту.

Установка оснащена системой управления огнем с баллистическим вычислителем, навигацией, автоматическим управлением боеприпасами и прочими современными функциями.

При этом орудие у Лучника – раздельного заряжания, и в его механизированной укладке находится 21 снаряд и 126 зарядов, что неравномерно с точки зрения расходования и пополнения.

Гамма боеприпасов включает обычные осколочно-фугасные снаряды с дальностью стрельбы до 30 км, активно-реактивные – до 40 км, высокоточные M982 Excalibur – до 50 км. Есть еще кассетные бронебойные, осветительные и дымовые.

В одних условиях колеса выигрывают, в других – проигрывают. Там, где гусеничная техника пройдет без проблем, колесный Арчер требуется обуть в цепи.

Проще и дешевле

В России проектированием и производством САО занимаются предприятия госкорпорации Ростех. Основа отечественной новинки 2С44 Гиацинт-К – рамное полноприводное шасси Брянского автозавода БАЗ-6910 Вощина с колесной формулой 8×8. Две передние пары колес управляемые.

Двигатель – ТМЗ-8424.10, дизельная V-образная «восьмерка» с турбонаддувом мощностью 470 л.с.

Коробка передач – механическая 9-ступенчатая ЯМЗ-239. Да, не «автомат», зато недорогой, надежный, ремонтопригодный и хорошо освоенный нашей промышленностью агрегат.

Кабина – для расчета из 5 человек, увеличенного размера, бронированная, с защитой от пуль стрелкового оружия и осколков.

Габаритные размеры Гиацинта-К (округленно) – 13 000 × 2800 × 3100 мм.

Полная масса – чуть меньше 40 тонн.

Максимальная скорость по дорогам с твердым покрытием составляет 80 км/ч.

Запас хода – порядка 1000 километров.

Время развертывания/свертывания – около одной минуты.

Носитель отечественной артустановки – БАЗ-6910 с увеличенной кабиной. Снаряженная масса автомобиля – 18 тонн, грузоподъемность – 20 тонн.

На борту Гиацинта-К установлено 152-мм нарезное орудие от советской дальнобойной буксируемой пушки 2А36 Гиацинт-Б разработки середины 1970-х годов. Размещено оно открыто. Возимый боекомплект – 30 выстрелов.

Заряжание – раздельно-гильзовое, причем артсистема оснащена досылателем снарядов и зарядов в ствол, а механизированная укладка не предусмотрена. Таков путь упрощения и удешевления. Но не забывайте, что у нас есть на вооружении еще и САУ 2С5 Гиацинт-С на гусеничном ходу с механизированными укладками возимого боекомплекта и автоматизированным заряжанием.

Скорострельность колесного Гиацинта-К составляет порядка 5-6 выстрелов в минуту. Гамма боеприпасов достаточно разнообразна: от осколочно-фугасных до ядерных. Но конек Гиацинта-К – увеличенная дальность стрельбы.

САО оснащено современной связью, навигацией, цифровой системой управления огнем – расчет параметров стрельбы происходит автоматически.

Орудие Гиацинта-К спроектировано 50 лет назад для стрельбы тактическими ядерными зарядами. Отсюда и заложенная в конструкцию дальнобойность. Пушка оказалась удачной и сейчас востребована для ведения огня осколочно-фугасными и высокоточными снарядами.

Как обстоит дело с дальностью стрельбы? Выстрел ЗВОФ86 с полным зарядом из ствола Гиацинта-К забрасывает осколочно-фугасный снаряд ЗОФ59 с улучшенной аэродинамической схемой на 30,5 километра, что обеспечивает паритет со снарядом 155 НЕ орудия Арчера. Прекрасный козырь для артиллерийских дуэлей. Данные по модернизированному снаряду Краснополь-Д применительно к Гиацинту-К по понятным причинам не афишируются. Но есть веские основания полагать, что отечественный корректируемый снаряд полетит из ствола пушки 2А36 на 47-50 километров, что обеспечит паритет с высокоточным Excalibur.

Выводы

И наша, и зарубежная системы – это монтаж пушек приблизительно одного возраста на маневренное колесное шасси. Отечественный вариант проще и, соответственно, дешевле. Чем-то пришлось пожертвовать, но в целом получилось практичнее при сопоставимых показателях дальнобойности, скорости, запасе хода, защиты.

Общие же плюсы самоходных артиллерийских орудий в сравнении с гусеничными аналогами – это: высокая скорость передвижения, большой ресурс ходовой части, увеличенный запас хода.

Общие минусы: ниже проходимость вне дорог с твердым покрытием, хуже защита экипажа и оборудования, недостаток универсальности.

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