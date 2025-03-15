Кобра против Феникса — сравнили турецкий броневик с российским

Эксперт Крючков изучил первый подбитый в Курской области бронеавтомобиль Cobra 2

В начале года Минобороны сообщило о первой уничтоженной в зоне СВО турецкой боевой бронированной машине Cobra 2. Кроме того, медицинская версия автомобиля была замечена в составе группировки противника в Курской области. Очевидно, что в бой брошена относительно свежая техника. Сравним ее с аналогами, стоящими на вооружении Армии России.

Защита без конкретики

Cobra 2 – разработка 2013 года, спроектированная и выпускаемая лидером автобусного рынка Турции, компанией Otokar. Представляет собой модульную платформу колесной формулы 4×4, на которой собирают тактические бронеавтомобили разной степени защищенности.

Бронеавтомобиль Cobra 2 с дистанционно-управляемым пулеметным модулем.

Если отбросить рекламную мишуру о превосходной стойкости и технических характеристиках, то показатели габаритов и полной массы ставят Кобру приблизительно на уровень нашего бронеавтомобиля К-53949 Феникс.

Турецкое изделие имеет две базовые модификации. Первая – обычная Cobra-2. Ее показатели: длина – 6400 мм, ширина – 2500 мм, полная масса – 14,5 тонны. Дорожный просвет составляет 400 мм, а вместимость достигает 11 человек.

Бронеавтомобиль оснащен турбодизелем мощностью 360 л.с., автоматической коробкой передач и двухступенчатой раздаткой с межосевой блокировкой. Максимальная скорость – 110 км/ч, запас хода – 700 км. Подвеска – пружинная.

Cobra 2 способна преодолеть брод до 1 метра глубиной, 60%-ный подъем (приблизительно 31 градус) и ров шириной до 1 метра.

На броневик монтируется различное вооружение, системы и модули. Существуют модификации с пулеметами, противотанковыми ракетами, средствами ПВО, автомобили спутниковой связи, командно-штабные, разведывательные, радиоэлектронной борьбы, медицинские, связные.

Вторая базовая модификация – Cobra 2 MRAP. Это семейство бронированных машин с усиленной противоминной защитой для перевозки живой силы.

Cobra 2 MRAP с усиленной минной защитой. Вооружение – башенка с пулеметом. Автомобиль в трехдверном варианте вмещает до 9 человек.

Показатели Cobra 2 MRAP: длина – 6700 мм, ширина – 2850 мм, полная масса – 19 тонн. Дорожный просвет больше, чем у обычной Кобры, и составляет 450 мм, вместимость трехдверной версии – 9 человек, пятидверной – 11.

Бронеавтомобиль оснащен турбодизелем мощностью 375-400 л.с., автоматической коробкой передач и двухступенчатой раздаточной коробкой. Подвеска – пружинная. Максимальная скорость достигает 105 км/ч, а запас хода – 700 км.

У Сobra 2 MRAP пружинная подвеска. Клиренс увеличен, повышена мощность двигателя. Показатели преодолеваемого брода, подъема и рва – как у обычной Cobra.

Примечательно, что производитель нигде в технических характеристиках не приводит точные данные по защите. Звучат лишь общие слова о «повышенной баллистической и противоминной стойкости».

К описанию Cobra 2 MRAP добавлен еще тезис о феноменальной живучести. Но, ориентируясь на массу автомобиля, можно смело утверждать, что речь идет о противопульном бронировании и противоминной стойкости от сотен граммов до нескольких килограммов в тротиловом эквиваленте, в зависимости от модификации (Cobra 2 или Cobra 2 MRAP).

Тайфун становится Фениксом

Российский бронемобиль К-53949 – разработка 2015 года, пошедшая в серию под именем Тайфун-К. Автомобиль непрерывно совершенствовался, и в 2023 году, после масштабной модернизации и импортозамещения, выпускается предприятием Ремдизель, входящим в группу КАМАЗ, с названием, измененным на Феникс.

Характеристики нашей машины:

длина – 7280 мм,

ширина – 2550 мм,

полная масса – 16,9 тонны.

дорожный просвет – 360 мм,

вместимость – 8-10 человек.

Российский К-53949 Феникс. Преодолевает брод глубиной до 1,75 метра, подъем 60%, ров шириной 0,6 метра. Вооружение этой версии – 7,62-мм пулемет Печенег.

Бронеавтомобиль комплектуют шестицилиндровым рядным дизелем модели КАМАЗ-610.10-350 рабочим объемом 6,7 литра и мощностью 350 л.с., 9-ступенчатой механической коробкой передач, двухступенчатой раздаточной коробкой КАМАЗ-621 с блокируемым межосевым дифференциалом.

Максимальная скорость Феникса составляет не менее 100 км/ч, а запас хода – не менее 1200 км. Подвеска у машины рессорная, с неразрезными мостами.

Феникс оснащен поглощающими энергию взрыва сиденьями, аппаратурой связи, видеокамерой, лебедкой самовытаскивания, четырьмя дверьми по бокам и одной в корме для посадки и высадки десантников.

На автомобиль может быть смонтировано пулеметное вооружение или дистанционно-управляемые модули. В том числе пулеметно-пушечные с противотанковыми ракетами. На базе К-53949 делают и защищенный санитарный автомобиль Линза.

Один из вариантов вооружения бронеавтомобиля Феникс – автоматический 30-мм гранатомет.

Стойкость бронеавтомобиля к воздействию боеприпасов противника не скрывается. Корпус защищает от осколков и пуль калибра до 12,7 мм пулемета Корд (примерно соответствует 4 классу стандарта НАТО STANAG 4569).

Умение противостоять минам, гранатам и самодельным взрывным устройствам оценивается в 6 кг в тротиловом эквиваленте и под колесом, и под днищем (соответствует 3 классу по STANAG).

Феникс может быть оснащен противокумулятивными экранами и антидроновыми сетками.

Отечественный бронеавтомобиль как минимум не уступает Cobra 2 MRAP по защищенности и даже превосходит в этом обычную Кобру.

По ряду параметров Феникс значительно лучше, чем турецкое изделие. Наш MRAP обладает большим запасом хода, способен штурмовать куда более глубокие водные преграды, нести модули с пушечным вооружением.

Кроме того, у отечественного автомобиля лучше проходимость, не такая сложная подвеска и трансмиссия, как у Кобры, что гарантирует простоту обслуживания и ремонта.

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