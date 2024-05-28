Минобороны рассказало о самом важном военном автомобиле

В зоне СВО появился новейший передвижной диспетчерский пункт контроля автоколонн

Дорожно-комендантская служба Центральной группировки войск начала использовать новейший передвижной диспетчерский пункт на базе КАМАЗа. С его помощью контролируются и регулируются передвижения военных автомобильных колонн.

«Военнослужащие дорожно-комендантской службы группировки войск "Центр" в ходе выполнения задач по диспетчерскому контролю и регулированию движения военных автомобильных колонн в тыловых районах зоны проведения спецоперации (СВО) приняли на апробацию новейший подвижный диспетчерский пункт, оборудованный высокотехнологичными средствами видеонаблюдения и систем связи», – говорится в сообщении Минобороны России.

Новейший передвижной диспетчерский пункт для контроля автоколонн

Это передвижной комплекс со средствами видеомониторинга, воздушного наблюдения и радиосвязи, который обеспечивает контроль движения автомобильных колонн, а также оперативно информирует их об изменениях дорожных условий на том или ином участке.

Для защиты от беспилотников комплекс оснащен системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которая вырубает всю электронику в радиусе одного километра, но системы самого деспетчерского пункта продолжают работать в штатном режиме. Видео комплекса вы найдете здесь.