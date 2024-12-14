Компоновка — старая, машина — новая: современные версии «мотолыги»

«За рулем» узнал, какие новшества оставили в строю массовый армейский вездеход

Легендарный гусеничный транспортер-тягач легкий бронированный МТ-ЛБ морально устарел и одновременно очень востребован в наших Вооруженных силах. Число модификаций и боевых машин на его базе огромно. За годы производства выпущены десятки тысяч экземпляров.

И хотя время от времени на выставках демонстрируют разработки на тему легкобронированной универсальной гусеничной машины, адекватной замены легендарной «мотолыге» все еще нет.

Зато есть предприятия, производящие капитальный ремонт и модернизацию МТ-ЛБ. Они-то и реализуют новшества, позволяющие машине стать современнее. При этом удается не растерять столь востребованные качества, как универсальность, отменную проходимость, плавучесть, умение буксировать артиллерийские системы и прицепы.

Гусеничный транспортер-тягач легкий бронированный – МТ-ЛБ

Модуль вместо пулеметной башни

Разработки по усилению огневой мощи «мотолыги» провели в ОАО «Муромтепловоз». Архаичную башенку ТКБ-01 с пулеметом 7,62 мм упразднили.

Вместо нее открыто смонтировали крупнокалиберный Корд калибром 12,7 мм. Следующий шаг – версии с конической башней на крыше в задней части корпуса. Вооружение – пулемет 12,7 мм (как вариант – 14,5 мм КПВТ) и спаренный с ним ПКТМ калибром 7,62 мм.

При комплектовании этого боевого модуля дневным/ночным прицелом ТКН-4ГА появилась возможность ведения прицельного огня в темное время суток.

Наиболее мощной модификацией стала машина с башенной пулеметно-пушечной установкой (похожая устанавливается на БТР-82А).

С пулеметно-пушечным боевым модулем МТ-ЛБ становится гусеничным бронетранспортером, способным поддержать пехоту огнем. Машина вмещает трех членов экипажа и семерых десантников.

Здесь в дистанционно-управляемом модуле сосредоточены автоматическая пушка калибром 30 мм и пулемет 7,62 ПКТМ. Для круглосуточного ведения огня используется двухканальный прицел наводчика.

Данная версия по вооружению и числу военнослужащих в десантном отделении не уступает колесному бронетранспортеру, но значительно превосходит его в проходимости. А, скажем, относительно гусеничной БМП проигрывает в бронировании, но превосходит в тягово-сцепных свойствах и обладает меньшим удельным давлением на грунт.

Пулеметно-пушечный модуль существенно тяжелее, чем упраздненная башенка ТКБ-01. Тем не менее, МТ-ЛБ с новым вооружением сохранил плавучесть.

Только вооружением дело не ограничилось. На модернизированные «мотолыги» помимо атмосферных дизельных двигателей ЯМЗ-238ВМ мощностью 240 л.с. стали устанавливать ярославские же турбодизели ЯМЗ-238БЛ-1 мощностью 310 л.с. Максимальная скорость МТ-ЛБ возросла с 60 до 65 км/ч.

Еще одно новшество коснулось трансмиссии – вместо рычажного появился штурвальный привод управления поворотом.

Медбрат и робот

Много новшеств в конструкцию вездехода внесли и на предприятии «Ремдизель» из Набережных Челнов. Здесь изменениям подвергли даже корпус.

МГТТ-ЛБ (многоцелевой гусеничный транспортер-тягач легкий бронированный) получил доработанный корпус, но общая компоновка «мотолыги» осталась неизменной.

Вместе с усилением защиты, бортовыми экранами и противоскользящим покрытием на крыше появилась и новая аббревиатура МГТТ-ЛБ, обозначающая «мотолыгу» глубокой модернизации.

Ярославский дизель в моторном отделении машины (оно находится в центральной части корпуса) уступил место двигателю КАМАЗ-740.51-320 мощностью 320 л.с.

МГТТ-ЛБ вооружен крупнокалиберным пулеметом. В средней части корпуса у левого борта – моторное отделение с дизельным двигателем КАМАЗ.

Впереди под капотом – обновленная трансмиссия с гидрообъемным механизмом поворота, что позволяет управлять машиной с помощью джойстика. Вооружение – 12,7-мм крупнокалиберный пулемет Корд вместо 7,62-мм.

Доработкам подвергнуты ходовая часть (применены гусеницы с закрытым шарниром), электрооборудование, аппаратура связи, в моторном отсеке установлена автоматическая система пожаротушения.

В результате всех усилий по модернизации запас хода вырос с 500 до 850 км по шоссе и до 700 км по грунтовой сухой дороге. Грузоподъемность составляет 2 тонны, а масса буксируемого прицепа – 7 тонн.

На базе стандартного МТ-ЛБ предприятие из Набережных Челнов разработало транспортер-тягач с санитарным оборудованием. Машина оснащена унифицированной платформой с медицинским кузовом, специальным оборудованием и предназначена для эвакуации от 8 до 10 раненых.

На борту МТ-ЛБ с санитарным оборудованием есть три типа носилок, иммобилизационный щит, канистры с водой, сумки первой помощи, приспособления для погрузки/разгрузки лежачих раненых.

Самая же интересная новинка от АО «Ремдизель» – роботизированный комплекс на шасси МГТТ-ЛБ.

Под капотом роботизированного МГТТ-ЛБ находится трансмиссия, которая управляется дистанционно.

В машине, конечно, сохранена возможность ручного управления механиком-водителем. Но она может работать и в беспилотном режиме. Причем ведомый дистанционным управлением вездеход развивает скорость до 40 км/ч.

И как можно отстранить от службы столь полезную, разностороннюю и надежную машину?

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