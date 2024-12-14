Компоновка — старая, машина — новая: современные версии «мотолыги»
Легендарный гусеничный транспортер-тягач легкий бронированный МТ-ЛБ морально устарел и одновременно очень востребован в наших Вооруженных силах. Число модификаций и боевых машин на его базе огромно. За годы производства выпущены десятки тысяч экземпляров.
И хотя время от времени на выставках демонстрируют разработки на тему легкобронированной универсальной гусеничной машины, адекватной замены легендарной «мотолыге» все еще нет.
Зато есть предприятия, производящие капитальный ремонт и модернизацию МТ-ЛБ. Они-то и реализуют новшества, позволяющие машине стать современнее. При этом удается не растерять столь востребованные качества, как универсальность, отменную проходимость, плавучесть, умение буксировать артиллерийские системы и прицепы.
Модуль вместо пулеметной башни
Разработки по усилению огневой мощи «мотолыги» провели в ОАО «Муромтепловоз». Архаичную башенку ТКБ-01 с пулеметом 7,62 мм упразднили.
Вместо нее открыто смонтировали крупнокалиберный Корд калибром 12,7 мм. Следующий шаг – версии с конической башней на крыше в задней части корпуса. Вооружение – пулемет 12,7 мм (как вариант – 14,5 мм КПВТ) и спаренный с ним ПКТМ калибром 7,62 мм.
При комплектовании этого боевого модуля дневным/ночным прицелом ТКН-4ГА появилась возможность ведения прицельного огня в темное время суток.
Наиболее мощной модификацией стала машина с башенной пулеметно-пушечной установкой (похожая устанавливается на БТР-82А).
Здесь в дистанционно-управляемом модуле сосредоточены автоматическая пушка калибром 30 мм и пулемет 7,62 ПКТМ. Для круглосуточного ведения огня используется двухканальный прицел наводчика.
Данная версия по вооружению и числу военнослужащих в десантном отделении не уступает колесному бронетранспортеру, но значительно превосходит его в проходимости. А, скажем, относительно гусеничной БМП проигрывает в бронировании, но превосходит в тягово-сцепных свойствах и обладает меньшим удельным давлением на грунт.
Только вооружением дело не ограничилось. На модернизированные «мотолыги» помимо атмосферных дизельных двигателей ЯМЗ-238ВМ мощностью 240 л.с. стали устанавливать ярославские же турбодизели ЯМЗ-238БЛ-1 мощностью 310 л.с. Максимальная скорость МТ-ЛБ возросла с 60 до 65 км/ч.
Еще одно новшество коснулось трансмиссии – вместо рычажного появился штурвальный привод управления поворотом.
Медбрат и робот
Много новшеств в конструкцию вездехода внесли и на предприятии «Ремдизель» из Набережных Челнов. Здесь изменениям подвергли даже корпус.
Вместе с усилением защиты, бортовыми экранами и противоскользящим покрытием на крыше появилась и новая аббревиатура МГТТ-ЛБ, обозначающая «мотолыгу» глубокой модернизации.
Ярославский дизель в моторном отделении машины (оно находится в центральной части корпуса) уступил место двигателю КАМАЗ-740.51-320 мощностью 320 л.с.
Впереди под капотом – обновленная трансмиссия с гидрообъемным механизмом поворота, что позволяет управлять машиной с помощью джойстика. Вооружение – 12,7-мм крупнокалиберный пулемет Корд вместо 7,62-мм.
Доработкам подвергнуты ходовая часть (применены гусеницы с закрытым шарниром), электрооборудование, аппаратура связи, в моторном отсеке установлена автоматическая система пожаротушения.
В результате всех усилий по модернизации запас хода вырос с 500 до 850 км по шоссе и до 700 км по грунтовой сухой дороге. Грузоподъемность составляет 2 тонны, а масса буксируемого прицепа – 7 тонн.
На базе стандартного МТ-ЛБ предприятие из Набережных Челнов разработало транспортер-тягач с санитарным оборудованием. Машина оснащена унифицированной платформой с медицинским кузовом, специальным оборудованием и предназначена для эвакуации от 8 до 10 раненых.
Самая же интересная новинка от АО «Ремдизель» – роботизированный комплекс на шасси МГТТ-ЛБ.
В машине, конечно, сохранена возможность ручного управления механиком-водителем. Но она может работать и в беспилотном режиме. Причем ведомый дистанционным управлением вездеход развивает скорость до 40 км/ч.
И как можно отстранить от службы столь полезную, разностороннюю и надежную машину?
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