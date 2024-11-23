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«Земледелие»: как минируют поля по ту сторону линии фронта

«За рулем» рассказал о новейшей российской системе дистанционного минирования

Самый быстрый, точный и безопасный способ создания минных полей – доставка противотанковых или противопехотных боеприпасов в нужный район с помощью систем залпового огня.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

В роли «сеятелей» могут выступать хорошо известные РСЗО «Град», «Ураган» и «Смерч». Но для этих систем минирование на расстоянии – не основной род деятельности. Куда лучше с забросом взрывоопасных «саженцев» справится специализированная инженерная система дистанционного минирования.

На твердом топливе

ИСДМ «Земледелие» – новая разработка тульского НПО «Сплав». Первые комплексы были переданы в войска для опытной эксплуатации в конце 2020 года.

Система дистанционного минирования «Земледелие» внешне напоминает привычные системы залпового огня.
Система дистанционного минирования «Земледелие» внешне напоминает привычные системы залпового огня.

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На сегодняшний день системы дистанционного минирования успели поучаствовать в стратегических учениях, есть и удачный опыт применения «Земледелия» на разных направлениях в зоне СВО.

Первое отличие комплекса от других реактивных систем залпового огня – способ перезаряжания. Неуправляемые ракеты калибром 140 мм с раскладывающимися стабилизаторами не вставляют поодиночке в направляющие, а меняют пакетом с помощью транспортно-заряжающей машины. То есть вместо пустого контейнера на 25 труб устанавливают уже снаряженный.

Два снаряженных контейнера с ракетами установлены на пусковую установку. Такой способ заряжания экономит время и силы военнослужащих.
Два снаряженных контейнера с ракетами установлены на пусковую установку. Такой способ заряжания экономит время и силы военнослужащих.

Процедура происходит на так называемой технической позиции и занимает всего несколько минут. Боекомплект одной установки «Земледелие» составляет 50 выстрелов, поскольку она несет на борту два транспортно-пусковых контейнера массой 3,8 тонны каждый.

Один контейнер может содержать противопехотные мины, другой – противотанковые.
Один контейнер может содержать противопехотные мины, другой – противотанковые.

Второе отличие ИСДМ от РСЗО – сами ракеты. В «Земледелии» они не на жидком, а на твердом топливе. Их масса – 100 килограммов, а длина – 4 метра.

Умные мины

Боевая часть ракет – кассетная (обозначается как КИБ: кассетные инженерные боеприпасы) с противопехотными или противотанковыми минами. Последние относятся к новому поколению боеприпасов и обладают «интеллектом». Срабатывание происходит без механического воздействия – подрыв осуществляется по команде с датчиков, в числе которых сейсмические и магнитные.

Наведение и пуск ракет с боеприпасами происходит в автоматическом режиме.
Наведение и пуск ракет с боеприпасами происходит в автоматическом режиме.

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Кроме того, боеприпасы являются неразминируемыми – взрываются при любом воздействии. Но это сюрприз только для саперов врага. Для своих же сообщим: мины – программируемые и в них заложены алгоритмы деактивации и самоликвидирования.

Помимо хитрого боеприпаса «Земледелие» оснащают и современной системой управления огнем. Оборудование пусковой установки состоит из систем навигации, управления наведением и минированием, метеостанции, связи.

Комплекс в автоматическом режиме рассчитывает точки прицеливания, вводит параметры в боеприпас, производит залп и передает командованию карты минирования. Возможно насыщение боеприпасами как малых, так и больших площадей, создание противопехотных, противотанковых или комбинированных минных полей. Объявленная дальность дистанционного минирования составляет от 5 до 15 километров.

И пусковая установка, и транспортно-заряжающая машина комплекса «Земледелие» базируются на полноприводном шасси КАМАЗ-6560 колесной формулы 8х8.

Полноприводный КАМАЗ-6560 обеспечивает «Земледелию» хорошую проходимость и маневренность.
Полноприводный КАМАЗ-6560 обеспечивает «Земледелию» хорошую проходимость и маневренность.

Кабина автомобиля бронированная. Четырехосный грузовик повышенной проходимости оснащен двигателем КАМАЗ 740.35-400 мощностью 400 л.с., механической 16-ступенчатой коробкой передач, двухступенчатой раздаточной коробкой с электропневматическим управлением. Максимальная скорость – 90 км/ч.

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В 2024 году на базе «Земледелия» тульскими оружейниками освоена перспективная бикалиберная реактивная система залпового огня «Возрождение». Ее особенность – унифицированный транспортно-пусковой контейнер.

В результате, помимо дистанционного минирования, комплекс способен вести залповый огонь снарядами 220 мм от РСЗО «Ураган» и термобарическими боеприпасами огнеметных систем ТОС-1 и ТОС-2.

  • «За рулем» заглянул внутрь боевой машины пехоты нового поколения.

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Крючков Вадим
Фото:Министерство обороны РФ
Количество просмотров 25
23.11.2024 
Фото:Министерство обороны РФ
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