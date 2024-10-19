Бумеранг на колесах: чем хороша лучшая БМП в мире

«За рулем» заглянул внутрь боевой машины пехоты нового поколения

Опытные образцы на базе универсальной платформы Бумеранг не раз демонстрировали на парадах и выставках. Но время показов, похоже, закончилось — перспективная техника проходит государственные испытания. А значит, не за горами серийное производство и поставки в войска.

На стадии проектирования и доводочных работ существовали две модификации Бумеранга – БТР К-16 с пулеметным и БМП К-17 с пушечно-ракетным вооружением, поскольку универсальная платформа позволяет создавать разные модификации. Но, судя по форуму Армия-2024, серийным первенцем семейства может оказаться колесная боевая машина пехоты К-17 с мощным вооружением.

Боевая машина пехоты К-17 на базе универсальной колесной платформы Бумеранг. Помимо штатного оборудования, БМП можно оснащать комплексами активной защиты и оптико-электронного подавления вражеских ПТУР.

Новинка классической компоновки

Гусеничную бронетехнику никто не отменял. Наша страна – лидер в разработке и производстве подобных машин. Колесный К-17 призван лишь устранить некоторый перекос в сторону гусениц, наметившийся еще со времен СССР.

Не вдаваясь в подробное сравнение, отметим, что у колесной техники есть ряд преимуществ: большой ресурс, солидный запас хода и высокая скорость на некоторых типах дорожных покрытий. И эти качества сейчас оказались востребованы не меньше, чем отменная проходимость гусениц.

Бумеранг К-17 обладает всеми достоинствами колесной техники плюс умением плавать со скоростью до 10 км/ч.

В задней части каждого борта есть водометные движетели, приводимые карданными валами. Скорость К-17 на плаву – до 10 км/ч.

Компоновка боевой машины традиционна для большинства БМП. Слева в передней части корпуса расположено рабочее место механика-водителя, справа – моторно-трансмиссионное отделение.

Силовая установка состоит из нового ярославского дизеля мощностью 750 л.с. и автоматической 6-ступенчатой коробки передач. Колесная формула боевой машины – 8×8, то есть крутящий момент передается на все колеса.

В средней части корпуса находится боевое отделение. Здесь располагаются командир и наводчик-оператор.

Само вооружение скомпоновано в необитаемом модуле на крыше. На его борту – скорострельная 30-мм пушка 2А42 стабилизированная в двух плоскостях, спаренный с орудием пулемет ПКТМ и пусковые установки противотанкового ракетного комплекса Корнет-Д.

Благодаря автомату сопровождения в системе управления огнем и большому углу вертикального наведения, орудие К-17 может отрабатывать по воздушным целям.

Боекомплект состоит из 340 осколочно-фугасных и 160 бронебойных выстрелов для пушки, 2000 патронов 7,62×54 мм в единой ленте для пулемета и четырех ПТУР.

В задней части корпуса находится десантное отделение с восемью антитравматическими сиденьями и, соответственно, таким же числом пятиточечных ремней безопасности.

Вход/выход десанта осуществляется через кормовую дверь, откидную рампу или люки в крыше.

Кормовой отсек К-17 оборудован энергопоглощающими креслами с ремнями безопасности для восьми военнослужащих. Здесь же установлены два монитора для десантников. На них отображается информация и видеоряд с камер.

Керамика дополняет броню

Данные о стойкости К-17 воздействию того или иного вида боеприпасов являются закрытыми, но перечень примененных технологий позволяет предположить противоснарядный уровень защиты в лоб и как минимум способность выдерживать попадания бронебойных пуль крупнокалиберных пулеметов в борт.

Броня боевой машины многослойная, что лучше однородной или, как ее еще называют, гомогенной. Кроме того, на корпусе есть элементы крепления дополнительных защитных бронепанелей на основе керамики.

Стойкость к воздействию мин, разумеется, выше, чем у боевых машин пехоты предыдущих поколений. Плюс к этому на борту К-17 смонтирована система электромагнитной противоминной защиты.

Из самых современных средств еще можно назвать комплекс активного противодействия высокоточному оружию, обеспечивающий безопасность верхней полусферы, и средства снижения заметности.

В стандартном оснащении у БМП есть два прицела (наводчика и командира) с независимой стабилизацией поля зрения в двух плоскостях. Приборы оптико-электронные, многоканальные (есть тепловизор и лазерный дальномер).

Слева от орудия виден прицел наводчика, справа – командира. Максимальная дальность действия ракет ПТУР Корнет-Д – до 10 км.

Всесуточная система управления огнем позволяет искать цели в различных диапазонах в активном и пассивном режимах, обнаруживать замаскированные объекты оптическим локатором, одновременно обстреливать две цели, вести боевую работу в режиме дистанционного управления.

Характеристики БМП Бумеранг

Модель Бумеранг К-17 Общие данные Размеры, мм: длина / ширина / высота по корпусу 8805 / 3187 / 3185 Дорожный просвет, мм 450 Число мест: экипаж + десант 3+8 Масса боевая, кг 28 600 Максимальная скорость, км/ч, на плаву, км/ч 100, 10 Запас хода по шоссе, км: 800 Двигатель Тип Дизельный с турбонаддувом Модель ЯМЗ-780 Конфигурация/число клапанов Р6/24 Рабочий объем, л 12,4 Мощность, л.с. 750 Бронирование Основная и дополнительная Противоснарядная многослойная броня + дополнительные композитные панели на основе керамики Вооружение Тип/калибр, мм: Пушка 2А42/30 + пулемет ПКТМ/7,62 + ПТРК Корнет Д и 4 пусковых установки (Бумеранг К-17), либо пулемет Корд/12,7 (Бумеранг К-16)

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