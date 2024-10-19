Бумеранг на колесах: чем хороша лучшая БМП в мире
Опытные образцы на базе универсальной платформы Бумеранг не раз демонстрировали на парадах и выставках. Но время показов, похоже, закончилось — перспективная техника проходит государственные испытания. А значит, не за горами серийное производство и поставки в войска.
На стадии проектирования и доводочных работ существовали две модификации Бумеранга – БТР К-16 с пулеметным и БМП К-17 с пушечно-ракетным вооружением, поскольку универсальная платформа позволяет создавать разные модификации. Но, судя по форуму Армия-2024, серийным первенцем семейства может оказаться колесная боевая машина пехоты К-17 с мощным вооружением.
Новинка классической компоновки
Гусеничную бронетехнику никто не отменял. Наша страна – лидер в разработке и производстве подобных машин. Колесный К-17 призван лишь устранить некоторый перекос в сторону гусениц, наметившийся еще со времен СССР.
Не вдаваясь в подробное сравнение, отметим, что у колесной техники есть ряд преимуществ: большой ресурс, солидный запас хода и высокая скорость на некоторых типах дорожных покрытий. И эти качества сейчас оказались востребованы не меньше, чем отменная проходимость гусениц.
Бумеранг К-17 обладает всеми достоинствами колесной техники плюс умением плавать со скоростью до 10 км/ч.
Компоновка боевой машины традиционна для большинства БМП. Слева в передней части корпуса расположено рабочее место механика-водителя, справа – моторно-трансмиссионное отделение.
Силовая установка состоит из нового ярославского дизеля мощностью 750 л.с. и автоматической 6-ступенчатой коробки передач. Колесная формула боевой машины – 8×8, то есть крутящий момент передается на все колеса.
В средней части корпуса находится боевое отделение. Здесь располагаются командир и наводчик-оператор.
Само вооружение скомпоновано в необитаемом модуле на крыше. На его борту – скорострельная 30-мм пушка 2А42 стабилизированная в двух плоскостях, спаренный с орудием пулемет ПКТМ и пусковые установки противотанкового ракетного комплекса Корнет-Д.
Боекомплект состоит из 340 осколочно-фугасных и 160 бронебойных выстрелов для пушки, 2000 патронов 7,62×54 мм в единой ленте для пулемета и четырех ПТУР.
В задней части корпуса находится десантное отделение с восемью антитравматическими сиденьями и, соответственно, таким же числом пятиточечных ремней безопасности.
Вход/выход десанта осуществляется через кормовую дверь, откидную рампу или люки в крыше.
Керамика дополняет броню
Данные о стойкости К-17 воздействию того или иного вида боеприпасов являются закрытыми, но перечень примененных технологий позволяет предположить противоснарядный уровень защиты в лоб и как минимум способность выдерживать попадания бронебойных пуль крупнокалиберных пулеметов в борт.
Броня боевой машины многослойная, что лучше однородной или, как ее еще называют, гомогенной. Кроме того, на корпусе есть элементы крепления дополнительных защитных бронепанелей на основе керамики.
Стойкость к воздействию мин, разумеется, выше, чем у боевых машин пехоты предыдущих поколений. Плюс к этому на борту К-17 смонтирована система электромагнитной противоминной защиты.
Из самых современных средств еще можно назвать комплекс активного противодействия высокоточному оружию, обеспечивающий безопасность верхней полусферы, и средства снижения заметности.
В стандартном оснащении у БМП есть два прицела (наводчика и командира) с независимой стабилизацией поля зрения в двух плоскостях. Приборы оптико-электронные, многоканальные (есть тепловизор и лазерный дальномер).
Всесуточная система управления огнем позволяет искать цели в различных диапазонах в активном и пассивном режимах, обнаруживать замаскированные объекты оптическим локатором, одновременно обстреливать две цели, вести боевую работу в режиме дистанционного управления.
Характеристики БМП Бумеранг
|
Модель
|
Бумеранг К-17
|
Общие данные
|
Размеры, мм: длина / ширина / высота по корпусу
|
8805 / 3187 / 3185
|
Дорожный просвет, мм
|
450
|
Число мест: экипаж + десант
|
3+8
|
Масса боевая, кг
|
28 600
|
Максимальная скорость, км/ч, на плаву, км/ч
|
100, 10
|
Запас хода по шоссе, км:
|
800
|
Двигатель
|
Тип
|
Дизельный с турбонаддувом
|
Модель
|
ЯМЗ-780
|
Конфигурация/число клапанов
|
Р6/24
|
Рабочий объем, л
|
12,4
|
Мощность, л.с.
|
750
|
Бронирование
|
Основная и дополнительная
|
Противоснарядная многослойная броня + дополнительные композитные панели на основе керамики
|
Вооружение
|
|
Тип/калибр, мм:
|
Пушка 2А42/30 + пулемет ПКТМ/7,62 + ПТРК Корнет Д и 4 пусковых установки (Бумеранг К-17), либо пулемет Корд/12,7 (Бумеранг К-16)
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