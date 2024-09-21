Диверсанты не пройдут! На их пути — БТР стратегического назначения

«За рулем» рассказал о боевой противодиверсионной машине 15Ц56М Тайфун-М

Важнейшие звенья нашего ядерного щита – подвижные грунтовые стратегические ракетные комплексы Тополь-М и Ярс. Пусковые установки выходят на маршрут не в гордом одиночестве, их сопровождает целая колонна спецтехники разного назначения.

В числе машин обеспечения обязательно есть техника прикрытия. Она нужна чтобы обезопасить достаточно уязвимые ракетные комплексы от действий диверсионных групп и разного рода злоумышленников.

Бронетранспортер антидиверсант

Наиболее продвинутая и свежая разработка для охраны пусковых установок РВСН – боевая противодиверсионная машина БПДМ 15Ц56М Тайфун-М.

Тайфун-М. Колесная формула 8×8. Корпус бронетранспортера БТР-82. Основные отличия – надстройки на крыше и оснащение. В ближнем к корме верхнем ящике хранится разведывательный беспилотный летательный аппарат.

Она базируется на шасси хорошо известного бронетранспортера БТР-82, но даже внешне сильно от него отличается. Характеристики 15Ц56М близки к аналогичным показателям бронетранспортера-донора.

Масса – 15 тонн, максимальная скорость – 80 км/ч, запас хода – 600 км. Силовая установка – турбодизель КАМАЗ-740.14-300 мощностью 300 л.с. в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.

А вот вооружение отличается. На крыше Тайфуна-М нет боевого модуля с 30-мм пушкой 2А72. В наличии только компактный дистанционно-управляемый модуль с пулеметом ПКТМ калибром 7,62 мм или Корд калибром 12,7 мм.

На крыше вместо модуля с пушкой установлена турельная установка разработки ЦНИИ Буревестник с пулеметом 7,62 мм. Управление установкой дистанционное.

Но главный конек 15Ц56М – не стрелковое оружие. Прежде чем накрыть диверсантов огнем, их надо как можно раньше обнаружить. Исходя из этих соображений, Тайфун-М комплектуют расширенным набором разведывательной аппаратуры.

Все для успешной разведки

В экипаж противодиверсионной машины входят: командир, механик-водитель, два стрелка, наводчик-оператор, оператор радиолокационной станции, расчет беспилотного летательного аппарата, состоящий из двух человек.

По специальностям бойцов видно, что машина сильна именно электронными средствами, спрятанными внутри бронекорпуса и рубки на крыше. Так, например, на борту Тайфуна-М нашлось место легкому беспилотному летательному аппарату с радиусом действия до 25 км. В числе средств обнаружения есть радиолокационная станция разведки наземных движущихся целей.

В верхней части подъемной мачты находится антенна радиолокационной станции обнаружения техники и людей.

Радиолокационная станция разработана научно-производственным объединением Стрела для поиска вражеской техники и живой силы в любое время суток. Дальность действия – до 10 километров. Антенна радиолокационного комплекса расположена на подъемной мачте.

Еще одно средство обнаружения – эхолокационная система, позволяющая оператору распознавать цель по звуку на дистанции до 3 км.

Боевой модуль 6С21 с пулеметом оснащен оптико-электронным прицелом с лазерным дальномером, телевизионным и тепловизионными каналами. Дальность обнаружения целей – до 5 км.

Модуль 6С21 с 7,62-мм пулеметом. Боезапас в единой ленте – 320 патронов. Угол наведения по горизонтали – 360 градусов. Угол наведения по вертикали – от -5 до +75 градусов. Прицел дневной/ночной с лазерным дальномером.

Противодиверсионная машина Тайфун-М также укомплектована средствами связи, навигации, комплектом выносных датчиков, переносным искателем неконтактных взрывных устройств и аппаратурой радиоэлектронной борьбы. Основное назначение бортовых средств РЭБ – постановка помех аппаратуре противника. В частности, подавление каналов подачи команд радиоуправляемым взрывным устройствам.

Расширенную же работу по минам на маршрутах патрулирования пусковых установок РВСН ведет другое техническое средство — машина дистанционного разминирования 15М107 Листва.

Машина дистанционного разминирования Листва – спутница БПДМ Тайфун-М в колонне сопровождения пусковых установок РВСН.

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