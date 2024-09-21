Диверсанты не пройдут! На их пути — БТР стратегического назначения
Важнейшие звенья нашего ядерного щита – подвижные грунтовые стратегические ракетные комплексы Тополь-М и Ярс. Пусковые установки выходят на маршрут не в гордом одиночестве, их сопровождает целая колонна спецтехники разного назначения.
В числе машин обеспечения обязательно есть техника прикрытия. Она нужна чтобы обезопасить достаточно уязвимые ракетные комплексы от действий диверсионных групп и разного рода злоумышленников.
Бронетранспортер антидиверсант
Наиболее продвинутая и свежая разработка для охраны пусковых установок РВСН – боевая противодиверсионная машина БПДМ 15Ц56М Тайфун-М.
Она базируется на шасси хорошо известного бронетранспортера БТР-82, но даже внешне сильно от него отличается. Характеристики 15Ц56М близки к аналогичным показателям бронетранспортера-донора.
Масса – 15 тонн, максимальная скорость – 80 км/ч, запас хода – 600 км. Силовая установка – турбодизель КАМАЗ-740.14-300 мощностью 300 л.с. в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.
А вот вооружение отличается. На крыше Тайфуна-М нет боевого модуля с 30-мм пушкой 2А72. В наличии только компактный дистанционно-управляемый модуль с пулеметом ПКТМ калибром 7,62 мм или Корд калибром 12,7 мм.
Но главный конек 15Ц56М – не стрелковое оружие. Прежде чем накрыть диверсантов огнем, их надо как можно раньше обнаружить. Исходя из этих соображений, Тайфун-М комплектуют расширенным набором разведывательной аппаратуры.
Все для успешной разведки
В экипаж противодиверсионной машины входят: командир, механик-водитель, два стрелка, наводчик-оператор, оператор радиолокационной станции, расчет беспилотного летательного аппарата, состоящий из двух человек.
По специальностям бойцов видно, что машина сильна именно электронными средствами, спрятанными внутри бронекорпуса и рубки на крыше. Так, например, на борту Тайфуна-М нашлось место легкому беспилотному летательному аппарату с радиусом действия до 25 км. В числе средств обнаружения есть радиолокационная станция разведки наземных движущихся целей.
Радиолокационная станция разработана научно-производственным объединением Стрела для поиска вражеской техники и живой силы в любое время суток. Дальность действия – до 10 километров. Антенна радиолокационного комплекса расположена на подъемной мачте.
Еще одно средство обнаружения – эхолокационная система, позволяющая оператору распознавать цель по звуку на дистанции до 3 км.
Боевой модуль 6С21 с пулеметом оснащен оптико-электронным прицелом с лазерным дальномером, телевизионным и тепловизионными каналами. Дальность обнаружения целей – до 5 км.
Противодиверсионная машина Тайфун-М также укомплектована средствами связи, навигации, комплектом выносных датчиков, переносным искателем неконтактных взрывных устройств и аппаратурой радиоэлектронной борьбы. Основное назначение бортовых средств РЭБ – постановка помех аппаратуре противника. В частности, подавление каналов подачи команд радиоуправляемым взрывным устройствам.
Расширенную же работу по минам на маршрутах патрулирования пусковых установок РВСН ведет другое техническое средство — машина дистанционного разминирования 15М107 Листва.
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