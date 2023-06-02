Обезвреживать минные поля будут с помощью погрузчика

Предприятия холдинга «Высокоточные комплексы» представили машину разминирования с дистанционным управлением на базе мини-погрузчика Ant-1000.

Шасси погрузчика заменено на цельнонаполненные колеса с накидными гусеницами, что увеличило его массу и устойчивость.

Рабочая часть представляет собой цепной молотковый трал.

Ключевая особенность аппарата – система дистанционного управления разработки АО «ВНИИ «Сигнал», которая позволяет управлять машиной с расстояния до одного километра, максимально минимизируя риски для людей.

Минер стал эффективным средством ликвидации противопехотных мин и будет использоваться в новых регионах Российской Федерации.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube



Источник: журнал «Рейс»