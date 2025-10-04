Как машины забытого ЗИЛа до сих пор защищают Россию

Эксперт Крючков рассказал о советской системе «Ураган» – как она воюет на СВО

Наследие большой страны, в том числе и военное, одни вспоминают с ностальгией, другие критикуют.

Но если быть объективными, то следует признать – в СССР умели делать потрясающее, хоть порой и не идеальное оружие.

Как только ни глумились в свое время над конструкцией шасси системы залпового огня «Ураган», а комплекс, выпускавшийся с 1972 по 1993 годы, в результате оказался ремонтопригодным, живучим и эффективным.

Габариты РСЗО «Ураган» в боевом положении – 10830×3040×5240 мм. Масса фугасной боевой части НУРСа – 100 килограммов. Колесное шасси 8×8 отличается высокой проходимостью.

Военное ведомство регулярно выкладывает видео его боевой работы в зоне СВО, причем самые свежие сообщения датированы сентябрем нынешнего года.

Два мотора и две коробки «Урагана»

Основа комплекса «Ураган 9К57» – шасси ЗИЛ-135 МЛ колесной формулы 8×8. На его базе делали и пусковые установки 9П140, и транспортно-заряжающие машины 9Т452. Разрабатывалось шасси, как следует из названия, специальным конструкторским бюро Завода имени Лихачева. А вот выпускалось серийно оно на Брянском автомобильном заводе.

РСЗО «Ураган». Габариты в походном положении – 9630×2800×3225 мм. Боевая масса – 20,2 тонны. За кабиной находится моторный отсек, в котором установлены две зиловские V-образные бензиновые «восьмерки» суммарной мощностью 360 л.с. Двигатели имеют чугунные блоки и алюминиевые головки цилиндров.

Возможности двух производств различались, и не все революционные идеи, заложенные в ЗИЛ-135, удалось воплотить при массовой сборке. В результате взаимодействия ЗИЛа и БАЗа в армию стали поставлять упрощенный вариант машины.

Компоновка: пластиковая кабина вагонного типа впереди, за ней – моторный отсек, далее – площадка для вооружения. Два средних моста жестко закреплены на раме. Передний и задний мосты – с торсионной подвеской и гидравлическими амортизаторами. Причем управляемыми являются именно передние и задние пары колес: они поворачиваются в разные стороны.

В моторном отсеке размещаются два 7-литровых карбюраторных двигателя ЗИЛ-375 (вариант мотора ЗИЛ-130 для грузовика Урал) мощностью 180 л.с. каждый.

Соответственно, в составе трансмиссии стоят две 5-ступенчатые механические коробки ЯМЗ-204 и две «раздатки», а уже от них крутящий момент передается к колесным редукторам.

В оснащение машин входят:

гидроусилитель рулевого управления

предпусковые обогреватели двигателей

централизованная система подкачки шин

автономный отопитель кабины.

Максимальная скорость боевых машин комплекса «Ураган» составляет 65 км/ч. Несмотря на изрядную прожорливость двух бензиновых двигателей, бортовой запас топлива позволяет проехать на одной заправке не менее 500 км.

Вооружение «Урагана»

Вооружение пусковой установки «Урагана» представляет собой реактивную систему залпового огня калибром 220 мм с шестнадцатью трубами-направляющими. Она предназначена для стрельбы тяжелыми НУРСами (неуправляемые реактивные снаряды с твердотопливными ракетными двигателями) с фугасными, зажигательными, химическими, термобарическими боевыми частями. А также кассетными БЧ с осколочными боевыми элементами, противотанковыми или противопехотными минами.

На борту «Урагана» находятся 16 труб-направляющих с реактивными снарядами. Наведение происходит с помощью панорамного механического прицела, вертикального и горизонтального электрических приводов. Есть дублирующая система маховиков с ручным приводом. Расчет пусковой установки насчитывает от 4 до 6 человек.

Масса снарядов – чуть меньше 300 кг, длина – от 4,8 до 5,2 метра. Дальность действия комплекса составляет от 8 до 36 километров.

Отстрел полного пакета НУРСов длится 8 секунд с постоянным темпом или 20 секунд с переменным темпом высокой точности и приводит в случае с кассетными осколочными боевыми частями к поражению площади порядка 420 000 квадратных метров. При дистанционном минировании возможно создание противопехотного минного поля площадью не менее 60 гектаров.

Перезарядка пакета труб реактивными снарядами происходит с помощью транспортно-заряжающей машины. Процесс механизирован и занимает порядка 15 минут.

«Ураган» на службе в зоне СВО

Расчеты боевых машин РСЗО «Ураган» сейчас состоят из военнослужащих, которые зачастую родились позже даты окончания производства комплекса. Им, детям электронной эпохи, приходится осваивать не только бензиновые двигатели и непокорные механизмы переключения двух коробок передач, но и архаичные системы наведения. Справляются? Еще как!

Пожалуй, лучшая оценка советскому «Урагану» – теплые слова молодых бойцов в его адрес и точные попадания в цель, подтвержденные данными объективного контроля.

