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Катюши нового поколения: Ураган и Торнадо работают в зоне СВО

По реактивным системам залпового огня наша страна никогда не была в роли догоняющей. Современные РСЗО — грозное оружие, не уступающее лучшим зарубежным образцам.

Торнадо-С/БМ-30 Смерч

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Эти пусковые установки – из одного семейства. Обе стоят на вооружении и применяются войсками в зоне СВО. Принципиальные отличия Торнадо-С от Смерча: новая аппаратура боевого управления и связи, автоматизированная система управления наведением и огнем, навигационный комплекс ГЛОНАСС, расширенная номенклатура боеприпасов.

Эта пара – наши самые крупнокалиберные (300 мм) и мощные РСЗО. Основные преимущества перед реактивными системами меньших калибров: большая дальность стрельбы и более широкий спектр выполняемых задач.

Возможна как индивидуальная работа высокоточными боеприпасами (каждому снаряду своя цель), так и накрытие площадей корректируемыми реактивными снарядами. В последнем случае с одного залпа поражается огромное пространство в 672 000 м2!

По назначению снаряды делятся на осколочные для подавления живой силы и небронированной техники противника, кассетные с самоприцеливающимися боевыми элементами для поражения скоплений бронетехники, кумулятивно-осколочные, термобарические (объемно-детонирующего действия), осколочно-фугасные и для дистанционного противотанкового минирования.

С самыми современными боеприпасами (в перспективе и с дальностью до 200 км) Торнадо-С уже находится на стыке разных видов вооружения – традиционных РСЗО и тактических ракетных комплексов.

Реактивная система Торнадо-С способна покинуть позицию за одну минуту. С одного залпа комплекс может доставить к цели 300 противотанковых мин 4,8 кг.
Реактивная система Торнадо-С способна покинуть позицию за одну минуту. С одного залпа комплекс может доставить к цели 300 противотанковых мин 4,8 кг.
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Ураган БМ-27/Ураган-1М

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Общее название, но разное техническое исполнение систем. Обычный Ураган представляет собой РСЗО калибром 220 мм с 16 направляющими. Разработан в СССР, но до сих пор является востребованным оружием.

Вторая машина Ураган-1М – перспективная разработка на свежем шасси МЗКТ-7930 Астролог. Он может стрелять снарядами разных калибров (200 мм от Урагана БМ-27 и 300 мм от Смерча БМ-30).

Здесь применен иной принцип заряжания. Обычная пусковая установка представляет собой пакет труб, которые снаряжают с помощью транспортно-заряжающей машины. А Ураган-1М оснащен сменными транспортно-пусковыми контейнерами, уже содержащими снаряды.

Отсюда и несколько вариантов конфигурации: два контейнера с шестью 300-миллиметровыми снарядами в каждом или два контейнера по пятнадцать 200-миллиметровых снарядов.

Ураган БМ-27 — ветеран производства ЗИЛ. А вот сам комплекс не устарел. Один залп снарядами 9Н128К3 создает противопехотное минное поле площадью 150 гектаров!
Ураган БМ-27 — ветеран производства ЗИЛ. А вот сам комплекс не устарел. Один залп снарядами 9Н128К3 создает противопехотное минное поле площадью 150 гектаров!
Бикалиберная система для реактивных снарядов 200 и 300 мм. Шасси МЗКТ-7930 белорусского производства такое же, как у ракетного комплекса Искандер.
Бикалиберная система для реактивных снарядов 200 и 300 мм. Шасси МЗКТ-7930 белорусского производства такое же, как у ракетного комплекса Искандер.

Торнадо-Г/Град БМ-21

РСЗО ближнего и среднего радиуса действия калибром 122 мм с 40 пусковыми направляющими. Торнадо-Г – модернизированный вариант базовой модели БМ-21 с современной электронной аппаратурой: ГЛОНАСС-навигатором, баллистическим вычислителем, новой системой управления огнем.

Гамма снарядов широка. В основном – НУРСы, но есть и управляемые ракеты. Помимо снарядов с осколочно-фугасными, зажигательными, кассетными боевыми частями существуют еще химические, осветительные и постановщики помех.

Комплекс Торнадо-Г внешне очень похож на РСЗО Град. Основные отличия — в электронных системах управления и навигации.
Комплекс Торнадо-Г внешне очень похож на РСЗО Град. Основные отличия — в электронных системах управления и навигации.
Новые осколочно-фугасные снаряды для Торнадо-Г позволили повысить дальность вдвое — с 20 до 40 км.
Новые осколочно-фугасные снаряды для Торнадо-Г позволили повысить дальность вдвое — с 20 до 40 км.

Специально для Торнадо-Г имеющаяся номенклатура боеприпасов дополнена новой линейкой реактивных снарядов. В том числе осколочно-фугасными и кассетными с увеличенной дальностью, осколочно-фугасными с новым взрывателем и, главное, высокоточными корректируемыми.

Град на шасси автомобиля УРАЛ-4320. В строю тысячи комплексов в десятках стран мира.
Град на шасси автомобиля УРАЛ-4320. В строю тысячи комплексов в десятках стран мира.

Солнцепек ТОС-1

Формально, это тяжелая огнеметная система, приписанная к войскам радиационной, химической и биологической защиты РХБЗ. Реально – 24-ствольная реактивная система залпового огня ближнего (до 6 км) радиуса действия.

Солнцепек ТОС-1А стоит на вооружении подразделений РХБЗ. Поэтому на нем иногда тренируют операции по обеззараживанию.
Солнцепек ТОС-1А стоит на вооружении подразделений РХБЗ. Поэтому на нем иногда тренируют операции по обеззараживанию.
ТОС-1. На самом деле ТОС-1А — реактивная система залпового огня с термобарическими снарядами калибром 220 мм.
ТОС-1. На самом деле ТОС-1А — реактивная система залпового огня с термобарическими снарядами калибром 220 мм.

Мощнейший и уникальный комплекс вооружен реактивными неуправляемыми снарядами с термобарической или дымозажигательной боевой частью. Объемный взрыв термобарического боеприпаса высокой температурой и давлением уничтожает легкобронированную технику, живую силу на поле и в укрытиях, разрушает и поджигает здания и сооружения.

Считается, что одним залпом Солнцепека можно полностью уничтожить взводный опорный пункт.

Характеристики РСЗО ВС РФ

Модель
Торнадо-Г 9К51М/
Град БМ-21 9К51
Торнадо-С 9К515/
Смерч БМ-30 9К58
Ураган-1М 9К512/
Ураган БМ-27 9К57
Солнцепек ТОС-1А
Калибр, мм 122 300 300 (220) / 220 220
Число
направляющих
40 12 12 (30) / 16 24
Дальность
стрельбы
(мин.-макс.), км
 1,6-40 20-120 8-120/8-36 0,4-6
Площадь
поражения, м2
 145 000 672 000 672 000/426 000 40 000
Шасси УРАЛ-4320 6Х6 МАЗ-543М 8Х8
МЗКТ-7930 8Х8/
ЗИЛ-135МЛ 8Х8
 Т-72 гусеничное
Масса, т 14 43,7 43,6/20 46
Скорость, км/ч 85 60 70/65 65
  • О БМП, участвующих в СВО, читайте тут.
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Реактивная система Торнадо-С способна покинуть позицию за одну минуту. С одного залпа комплекс может доставить к цели 300 противотанковых мин 4,8 кг.
Ураган БМ-27 — ветеран производства ЗИЛ. А вот сам комплекс не устарел. Один залп снарядами 9Н128К3 создает противопехотное минное поле площадью 150 гектаров!
Бикалиберная система для реактивных снарядов 200 и 300 мм. Шасси МЗКТ-7930 белорусского производства такое же, как у ракетного комплекса Искандер.
Комплекс Торнадо-Г внешне очень похож на РСЗО Град. Основные отличия — в электронных системах управления и навигации.
Новые осколочно-фугасные снаряды для Торнадо-Г позволили повысить дальность вдвое — с 20 до 40 км.
Град на шасси автомобиля УРАЛ-4320. В строю тысячи комплексов в десятках стран мира.
Солнцепек ТОС-1А стоит на вооружении подразделений РХБЗ. Поэтому на нем иногда тренируют операции по обеззараживанию.
ТОС-1. На самом деле ТОС-1А — реактивная система залпового огня с термобарическими снарядами калибром 220 мм.

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За РулемКрючков Вадим
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