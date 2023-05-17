Катюши нового поколения: Ураган и Торнадо работают в зоне СВО
Торнадо-С/БМ-30 Смерч
Эти пусковые установки – из одного семейства. Обе стоят на вооружении и применяются войсками в зоне СВО. Принципиальные отличия Торнадо-С от Смерча: новая аппаратура боевого управления и связи, автоматизированная система управления наведением и огнем, навигационный комплекс ГЛОНАСС, расширенная номенклатура боеприпасов.
Эта пара – наши самые крупнокалиберные (300 мм) и мощные РСЗО. Основные преимущества перед реактивными системами меньших калибров: большая дальность стрельбы и более широкий спектр выполняемых задач.
Возможна как индивидуальная работа высокоточными боеприпасами (каждому снаряду своя цель), так и накрытие площадей корректируемыми реактивными снарядами. В последнем случае с одного залпа поражается огромное пространство в 672 000 м2!
По назначению снаряды делятся на осколочные для подавления живой силы и небронированной техники противника, кассетные с самоприцеливающимися боевыми элементами для поражения скоплений бронетехники, кумулятивно-осколочные, термобарические (объемно-детонирующего действия), осколочно-фугасные и для дистанционного противотанкового минирования.
С самыми современными боеприпасами (в перспективе и с дальностью до 200 км) Торнадо-С уже находится на стыке разных видов вооружения – традиционных РСЗО и тактических ракетных комплексов.
Ураган БМ-27/Ураган-1М
Общее название, но разное техническое исполнение систем. Обычный Ураган представляет собой РСЗО калибром 220 мм с 16 направляющими. Разработан в СССР, но до сих пор является востребованным оружием.
Вторая машина Ураган-1М – перспективная разработка на свежем шасси МЗКТ-7930 Астролог. Он может стрелять снарядами разных калибров (200 мм от Урагана БМ-27 и 300 мм от Смерча БМ-30).
Здесь применен иной принцип заряжания. Обычная пусковая установка представляет собой пакет труб, которые снаряжают с помощью транспортно-заряжающей машины. А Ураган-1М оснащен сменными транспортно-пусковыми контейнерами, уже содержащими снаряды.
Отсюда и несколько вариантов конфигурации: два контейнера с шестью 300-миллиметровыми снарядами в каждом или два контейнера по пятнадцать 200-миллиметровых снарядов.
Торнадо-Г/Град БМ-21
РСЗО ближнего и среднего радиуса действия калибром 122 мм с 40 пусковыми направляющими. Торнадо-Г – модернизированный вариант базовой модели БМ-21 с современной электронной аппаратурой: ГЛОНАСС-навигатором, баллистическим вычислителем, новой системой управления огнем.
Гамма снарядов широка. В основном – НУРСы, но есть и управляемые ракеты. Помимо снарядов с осколочно-фугасными, зажигательными, кассетными боевыми частями существуют еще химические, осветительные и постановщики помех.
Специально для Торнадо-Г имеющаяся номенклатура боеприпасов дополнена новой линейкой реактивных снарядов. В том числе осколочно-фугасными и кассетными с увеличенной дальностью, осколочно-фугасными с новым взрывателем и, главное, высокоточными корректируемыми.
Солнцепек ТОС-1
Формально, это тяжелая огнеметная система, приписанная к войскам радиационной, химической и биологической защиты РХБЗ. Реально – 24-ствольная реактивная система залпового огня ближнего (до 6 км) радиуса действия.
Мощнейший и уникальный комплекс вооружен реактивными неуправляемыми снарядами с термобарической или дымозажигательной боевой частью. Объемный взрыв термобарического боеприпаса высокой температурой и давлением уничтожает легкобронированную технику, живую силу на поле и в укрытиях, разрушает и поджигает здания и сооружения.
Считается, что одним залпом Солнцепека можно полностью уничтожить взводный опорный пункт.
Характеристики РСЗО ВС РФ
|Модель
Торнадо-Г 9К51М/
Град БМ-21 9К51
Торнадо-С 9К515/
Смерч БМ-30 9К58
Ураган-1М 9К512/
Ураган БМ-27 9К57
|Солнцепек ТОС-1А
|Калибр, мм
|122
|300
|300 (220) / 220
|220
Число
направляющих
|40
|12
|12 (30) / 16
|24
Дальность
стрельбы
(мин.-макс.), км
|1,6-40
|20-120
|8-120/8-36
|0,4-6
Площадь
поражения, м2
|145 000
|672 000
|672 000/426 000
|40 000
|Шасси
|УРАЛ-4320 6Х6
|МАЗ-543М 8Х8
МЗКТ-7930 8Х8/
ЗИЛ-135МЛ 8Х8
|Т-72 гусеничное
|Масса, т
|14
|43,7
|43,6/20
|46
|Скорость, км/ч
|85
|60
|70/65
|65
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