Почему советские пушки до сих пор на вооружении – эксперт объяснил

«За рулем» рассказал, как и чем стреляют гаубицы разных поколений

Из-за повышенной мобильности самоходные артиллерийские установки лучше соответствуют требованиям современного боя, чем буксируемые орудия. Но и последние еще рано сбрасывать со счетов – в репортажах из зоны СВО мы регулярно видим огонь мощных гаубиц. Вот какие артсистемы использует наша армия.

Самая универсальная

Гаубица Д-30А – уникальное орудие еще советской разработки. Предназначено для подавления огневых точек, фортификационных сооружений, живой силы противника, борьбы с артиллерией, бронированной техникой и танками.

Гаубица Д-30А калибром 122 мм стоит на вооружении нескольких десятков стран мира. В ее активе уникальная конструкция, высокая скорострельность, надежность, неприхотливость. Дальность выстрела осколочно-фугасным снарядом — 15,4 км.

Единственный недостаток гаубицы – 122-миллиметровый калибр, который считается устаревшим. Пушки калибром 152 мм мощнее. Зато Д-30А не столь тяжелая и более компактная. Ее можно оперативно доставлять к линии боевого соприкосновения вертолетом или десантировать с парашютом.

Но основной способ транспортировки орудия – буксировка колесным или гусеничным тягачом. Торсионная подвеска двух колес Д-30А допускает движение со скоростью до 80 км/ч.

При развертывании в боевое положение бойцы расчета поднимают колеса вверх и устанавливают орудие на лафет из трех станин. Такая уникальная конструкция платформы позволяет вести круговой обстрел, не перемещая гаубицу (поднятые колеса при повороте не касаются станин).

При небольших углах возвышения ствол Д-30А можно почти мгновенно развернуть на 360 градусов! Еще одно достоинство орудия – возможность использовать его в качестве противотанковой пушки прямой наводкой (видео тут).

В номенклатуре боеприпасов Д-30А есть бронебойные кумулятивные, осколочно-фугасные, дымовые, химические, осветительные, осколочные, активно-реактивные снаряды.

Самая дальнобойная

2А36 «Гиацинт-Б» – крупная гаубица калибром 152 мм. Разработка советских конструкторов, принятая на вооружение в 1976 году, до сих пор остается самым дальнобойным орудием данного калибра с дульной энергией около 20 тысяч джоулей.

Гаубица Гиацинт-Б калибром 152 мм способна поразить цель на дистанции выше 30 км.

Осколочно-фугасный снаряд, выпущенный из «Гиацинта», способен поразить цель на дистанции 30 км, а активно-реактивный – на дистанции 33,1 км (видео тут).

Масса орудия составляет почти 10 тонн, что потребовало его установки на усиленный двухосный лафет с четырьмя колесами. Для буксировки гаубицы используют артиллерийские тягачи на гусеничном ходу или мощные грузовики.

Раздельно-гильзовое заряжание: снаряд отдельно, заряд отдельно.

В «Гиацинте-Б» применен раздельно-гильзовый принцип заряжания. Максимальная скорострельность гаубицы – до 6 выстрелов в минуту. Помимо осколочно-фугасных «Гиацинт-Б» может вести огонь корректируемыми высокоточными снарядами «Краснополь», кумулятивными противотанковыми, дымовыми снарядами и боеприпасами с ядерным зарядом.

Самая современная

Серийное производство гаубицы 2А65 «Мста-Б» началось в 1987 году. Это наше самое современное буксируемое орудие калибром 152 мм. У гаубицы классическая для артиллерийских систем компоновка: одноосная ходовая часть с двумя колесами и две станины коробчатого сечения. В результате «Мста-Б» легче «Гиацинта-Б» и не столь требовательна к тягачам.

Буксируемая 152-миллиметровая гаубица Мста-Б. Боекомплект может содержать высокоточный Краснополь и кассетные снаряды.

Для транспортировки гаубицы применяют грузовики КАМАЗ, Урал или гусеничный МТ-ЛБ. Максимальная скорость по асфальту – 80 км/ч, по грунтовым дорогам – 60 км/ч.

В дальнобойности 2А65 незначительно уступает 2А36. Осколочно-фугасный снаряд поражает цель на дистанции до 24,7 км, активно-реактивный – до 30 км. Но у «Мсты» в сравнении с «Гиацинтом» больше углы возвышения ствола и поворота.

Выше и максимальная скорострельность: семь выстрелов в минуту против шести. Орудие использует раздельно-гильзовый способ заряжания, оснащено пружинными досылателями зарядов и снарядов, полуавтоматическим клиновым затвором.

В номенклатуре боеприпасов самые разные снаряды: осколочно-фугасные нескольких модификаций, дымовые, кассетные с осколочными и кассетные с кумулятивно-осколочными боевыми элементами, постановщики помех и высокоточные «Краснополь».

Перспективная кочующая артиллерия

Российские гаубицы в сравнении с зарубежными аналогами (например М-777) надежны, неприхотливы и куда лучше пригодны для интенсивной стрельбы. Их снаряды и средства наведения постоянно совершенствуются. А значит улучшается дальность и точность артиллерийских систем.

Главным недостатком буксируемых гаубиц остается их уязвимость из-за долгого времени развертывания и свертывания из походного положения в боевое и обратно. Но защищенные броней гусеничные артиллерийские установки дороги.

Поэтому разработчики предлагают промежуточный вариант. Концепцию кочующей артиллерии можно реализовать с помощью колесных САУ – самоходных установок на базе грузовиков. Получаем хорошую мобильность, легкое бронирование, мощное орудие с высокоточными боеприпасами.

Такие работы ведутся. Недавно подписан контракт на поставку в войска САУ Мальва. У новинки шасси колесной формулы 8х8, современная система управления огнем и открыто установленная 152-миллиметровая гаубица Мста.

Характеристики буксируемых гаубиц

Модель 2А18М Д-30А 2А65 Мста-Б 2А36 Гиацинт-Б Калибр, мм 122 152 152 Длина ствола, мм (калибры) 4660 (38) 7200 (47) 7562 (49) Масса, кг 3200 7000 9800 Скорострельность, выстрел/мин 8 7 6 Начальная скорость снаряда, м/с 690 810 945 Максимальная дальность, м 21 900 30 000 33 500 Угол возвышения, град от –7 до +70 от –3 до +70 от –2,5 до +57 Угол поворота, град 360 от –27 до +28 от –25 до +25 Скорость буксировки по шоссе, км/ч до 80 20-80 35-80

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