Почему советские пушки до сих пор на вооружении – эксперт объяснил
Из-за повышенной мобильности самоходные артиллерийские установки лучше соответствуют требованиям современного боя, чем буксируемые орудия. Но и последние еще рано сбрасывать со счетов – в репортажах из зоны СВО мы регулярно видим огонь мощных гаубиц. Вот какие артсистемы использует наша армия.
Самая универсальная
Гаубица Д-30А – уникальное орудие еще советской разработки. Предназначено для подавления огневых точек, фортификационных сооружений, живой силы противника, борьбы с артиллерией, бронированной техникой и танками.
Единственный недостаток гаубицы – 122-миллиметровый калибр, который считается устаревшим. Пушки калибром 152 мм мощнее. Зато Д-30А не столь тяжелая и более компактная. Ее можно оперативно доставлять к линии боевого соприкосновения вертолетом или десантировать с парашютом.
Но основной способ транспортировки орудия – буксировка колесным или гусеничным тягачом. Торсионная подвеска двух колес Д-30А допускает движение со скоростью до 80 км/ч.
При развертывании в боевое положение бойцы расчета поднимают колеса вверх и устанавливают орудие на лафет из трех станин. Такая уникальная конструкция платформы позволяет вести круговой обстрел, не перемещая гаубицу (поднятые колеса при повороте не касаются станин).
При небольших углах возвышения ствол Д-30А можно почти мгновенно развернуть на 360 градусов! Еще одно достоинство орудия – возможность использовать его в качестве противотанковой пушки прямой наводкой (видео тут).
В номенклатуре боеприпасов Д-30А есть бронебойные кумулятивные, осколочно-фугасные, дымовые, химические, осветительные, осколочные, активно-реактивные снаряды.
Самая дальнобойная
2А36 «Гиацинт-Б» – крупная гаубица калибром 152 мм. Разработка советских конструкторов, принятая на вооружение в 1976 году, до сих пор остается самым дальнобойным орудием данного калибра с дульной энергией около 20 тысяч джоулей.
Осколочно-фугасный снаряд, выпущенный из «Гиацинта», способен поразить цель на дистанции 30 км, а активно-реактивный – на дистанции 33,1 км (видео тут).
Масса орудия составляет почти 10 тонн, что потребовало его установки на усиленный двухосный лафет с четырьмя колесами. Для буксировки гаубицы используют артиллерийские тягачи на гусеничном ходу или мощные грузовики.
В «Гиацинте-Б» применен раздельно-гильзовый принцип заряжания. Максимальная скорострельность гаубицы – до 6 выстрелов в минуту. Помимо осколочно-фугасных «Гиацинт-Б» может вести огонь корректируемыми высокоточными снарядами «Краснополь», кумулятивными противотанковыми, дымовыми снарядами и боеприпасами с ядерным зарядом.
Самая современная
Серийное производство гаубицы 2А65 «Мста-Б» началось в 1987 году. Это наше самое современное буксируемое орудие калибром 152 мм. У гаубицы классическая для артиллерийских систем компоновка: одноосная ходовая часть с двумя колесами и две станины коробчатого сечения. В результате «Мста-Б» легче «Гиацинта-Б» и не столь требовательна к тягачам.
Для транспортировки гаубицы применяют грузовики КАМАЗ, Урал или гусеничный МТ-ЛБ. Максимальная скорость по асфальту – 80 км/ч, по грунтовым дорогам – 60 км/ч.
В дальнобойности 2А65 незначительно уступает 2А36. Осколочно-фугасный снаряд поражает цель на дистанции до 24,7 км, активно-реактивный – до 30 км. Но у «Мсты» в сравнении с «Гиацинтом» больше углы возвышения ствола и поворота.
Выше и максимальная скорострельность: семь выстрелов в минуту против шести. Орудие использует раздельно-гильзовый способ заряжания, оснащено пружинными досылателями зарядов и снарядов, полуавтоматическим клиновым затвором.
В номенклатуре боеприпасов самые разные снаряды: осколочно-фугасные нескольких модификаций, дымовые, кассетные с осколочными и кассетные с кумулятивно-осколочными боевыми элементами, постановщики помех и высокоточные «Краснополь».
Перспективная кочующая артиллерия
Российские гаубицы в сравнении с зарубежными аналогами (например М-777) надежны, неприхотливы и куда лучше пригодны для интенсивной стрельбы. Их снаряды и средства наведения постоянно совершенствуются. А значит улучшается дальность и точность артиллерийских систем.
Главным недостатком буксируемых гаубиц остается их уязвимость из-за долгого времени развертывания и свертывания из походного положения в боевое и обратно. Но защищенные броней гусеничные артиллерийские установки дороги.
Поэтому разработчики предлагают промежуточный вариант. Концепцию кочующей артиллерии можно реализовать с помощью колесных САУ – самоходных установок на базе грузовиков. Получаем хорошую мобильность, легкое бронирование, мощное орудие с высокоточными боеприпасами.
Такие работы ведутся. Недавно подписан контракт на поставку в войска САУ Мальва. У новинки шасси колесной формулы 8х8, современная система управления огнем и открыто установленная 152-миллиметровая гаубица Мста.
Характеристики буксируемых гаубиц
|Модель
|2А18М Д-30А
|2А65 Мста-Б
|2А36 Гиацинт-Б
|Калибр, мм
|122
|152
|152
|Длина ствола, мм (калибры)
|4660 (38)
|7200 (47)
|7562 (49)
|Масса, кг
|3200
|7000
|9800
|Скорострельность, выстрел/мин
|8
|7
|6
|Начальная скорость снаряда, м/с
|690
|810
|945
|Максимальная дальность, м
|21 900
|30 000
|33 500
|Угол возвышения, град
|от –7 до +70
|от –3 до +70
|от –2,5 до +57
|Угол поворота, град
|360
|от –27 до +28
|от –25 до +25
|Скорость буксировки по шоссе, км/ч
|до 80
|20-80
|35-80
- Секреты военной техники – как и зачем бронируют грузовики, читайте тут
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