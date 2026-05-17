Спустя восемь лет Mazda 3 «лениво» обновилась — отличия еще нужно поискать

Рестайлинговой Mazda 3 добавили матричные фары и доработали круиз-контроль

Прошло восемь лет с дебюта Mazda 3, но вместо долгожданной смены поколений японский автопроизводитель выпустил едва заметный рестайлинг – модель 2027 года.

Новинку от старой версии можно отличить разве что при прямом сравнении.

Главное новшество – матричные светодиодные фары с габаритными огнями для пешеходов, которые автоматически приглушаются в пробках, чтобы не слепить встречных водителей.

Обновили и систему i-Activsense: адаптивный круиз-контроль теперь дружит с распознаванием дорожных знаков – скорость корректируется нажатием одной кнопки. А еще ассистенты экстренного торможения и смены полосы научились замечать мотоциклы.

В салоне появились вставки под цвет «оружейная сталь» и новая комплектация Homura Plus с камерой кругового обзора, парковочным ассистентом, подогревом кожаных кресел и аудиосистемой Bose на 12 динамиков.

Силовые агрегаты все те же: в Европе доступны 140-сильный 2.5-литровый атмосферник и 186-сильный e-Skyactiv X с мягким гибридом. Полный привод – в топовой версии.

Обновленная Mazda 3 сначала появится в Европе.