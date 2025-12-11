Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эти детали для автомобиля подделывают чаще всего
11 декабря
Эти детали для автомобиля подделывают чаще всего
Fit Service: 32% автомехаников столкнулись с...
4 кроссовера за 2 млн, которые круто едут зимой
11 декабря
4 кроссовера за 2 млн, которые круто едут зимой
Эксперт Виноградов назвал доступные кроссоверы...
Как отвернуть прикипевший насмерть крепеж – есть эффективное средство
11 декабря
Как отвернуть прикипевший насмерть крепеж – есть эффективное средство
Открутить приржавевшие болт или гайку —...

Названы самые выгодные машины для ввоза в Россию

Эксперт Осипов: Mazda и Skoda — самые выгодные авто для импорта в РФ

По информации, полученной от коммерческого директора ГК «Интерлизинг» Андрея Осипова, автомобили с экономичными двигателями и доступными комплектующими продолжают оставаться наиболее интересными для ввоза в Россию. В качестве лучшего варианта по соотношению цены и обслуживания Осипов выделил модель Mazda 3.

Рекомендуем
3 штрафа, которые можно получить, просто разговаривая с инспектором ГАИ

По его словам, Mazda 3 – это компактный седан с экономичным двухлитровым мотором мощностью менее 160 л.с. Эта машина остаётся востребованной на российском рынке благодаря наличию большого числа сервисных центров и доступных запчастей, что делает её хорошим выбором для городских условий.

Также эксперт отметил, что популярный кроссовер Mazda CX-5 в базовой комплектации может быть ввезен в Россию по цене около 2,7–2,8 миллиона рублей, включая утилизационный сбор и доставку.

Mazda CX-5
Mazda CX-5

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

В подобном ценовом диапазоне находятся модели Škoda Octavia и Škoda Karoq. Кроме того, Kia Seltos остаётся интересным вариантом, так как за приблизительно 2 миллиона рублей покупатель получает современный автомобиль с богатым оборудованием, включающим цифровую панель, мультимедийный комплекс, бесключевой доступ и климат-контроль.

Осипов подтвердил, что двигатель 2.0 мощностью 148 л.с. не ведет к значительным затратам на утильсбор. Также он назвал Hyundai Elantra среди выгодных корейских моделей.

Вместе с тем Осипов указал на то, что китайские автомобили стали менее привлекательными из-за изменений в местном законодательстве.

Комментарий эксперта

Андрей Осипов, коммерческий директор ГК «Интерлизинг»:

Хотя до настоящего времени они были наиболее выгодными, так как имели сборочные заводы на территории страны, что упрощало логистику по сравнению с импортом из Европы, сейчас ситуация изменилась. В Китае были внесены изменения в законодательство: новые автомобили больше нельзя продавать на внешние рынки. Они смогут продаваться только как автомобили с пробегом, после полугода хранения на складе.

Ранее «За рулем» сообщал, что бренд Tenet продал 30 тысяч авто в России меньше чем за четыре месяца.

Mazda 3
Mazda CX-5
Skoda Octavia
Skoda Karoq
Kia Seltos
Hyundai Elantra
  • «За рулем» можно читать и в MAX
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Известия
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | Производители
Количество просмотров 39
11.12.2025 
Фото:Depositphotos | Производители
Поделиться:
Оцените материал:
0