Названы самые выгодные машины для ввоза в Россию

Эксперт Осипов: Mazda и Skoda — самые выгодные авто для импорта в РФ

По информации, полученной от коммерческого директора ГК «Интерлизинг» Андрея Осипова, автомобили с экономичными двигателями и доступными комплектующими продолжают оставаться наиболее интересными для ввоза в Россию. В качестве лучшего варианта по соотношению цены и обслуживания Осипов выделил модель Mazda 3.

По его словам, Mazda 3 – это компактный седан с экономичным двухлитровым мотором мощностью менее 160 л.с. Эта машина остаётся востребованной на российском рынке благодаря наличию большого числа сервисных центров и доступных запчастей, что делает её хорошим выбором для городских условий.

Также эксперт отметил, что популярный кроссовер Mazda CX-5 в базовой комплектации может быть ввезен в Россию по цене около 2,7–2,8 миллиона рублей, включая утилизационный сбор и доставку.

Mazda CX-5

В подобном ценовом диапазоне находятся модели Škoda Octavia и Škoda Karoq. Кроме того, Kia Seltos остаётся интересным вариантом, так как за приблизительно 2 миллиона рублей покупатель получает современный автомобиль с богатым оборудованием, включающим цифровую панель, мультимедийный комплекс, бесключевой доступ и климат-контроль.

Осипов подтвердил, что двигатель 2.0 мощностью 148 л.с. не ведет к значительным затратам на утильсбор. Также он назвал Hyundai Elantra среди выгодных корейских моделей.

Вместе с тем Осипов указал на то, что китайские автомобили стали менее привлекательными из-за изменений в местном законодательстве.

Комментарий эксперта

Андрей Осипов, коммерческий директор ГК «Интерлизинг»:

– Хотя до настоящего времени они были наиболее выгодными, так как имели сборочные заводы на территории страны, что упрощало логистику по сравнению с импортом из Европы, сейчас ситуация изменилась. В Китае были внесены изменения в законодательство: новые автомобили больше нельзя продавать на внешние рынки. Они смогут продаваться только как автомобили с пробегом, после полугода хранения на складе.

