Новая российская марка быстро выбивается в лидеры рынка: подробности

Бренд Tenet продал 30 тысяч авто в России меньше чем за четыре месяца

Менее чем за четыре месяца с начала продаж объем поставок автомобилей Tenet в дилерскую сеть превысил 30 000 единиц.

Это подтверждает активный рост бренда на российском рынке. Модельный ряд Tenet охватывает важнейшие сегменты SUV и включает три кроссовера – T4, T7 и T8, которые аналогичны кроссоверам из семьи Chery Tiggo.

Все модели, включая базовую Tenet T4, предлагаются с полноприводными версиями и оснащены зимним пакетом, который включает обогрев ключевых элементов, подогрев форсунок и зон лобового стекла, а также систему бесключевого запуска двигателя.

Tenet T7

Цены на Tenet T4 начинаются от 2 миллионов рублей, модель Tenet T7 доступна от 2,68 миллиона рублей, а цена Tenet T8 составляет от 3,54 миллиона рублей. Ожидается, что в следующем году модельный ряд будет расширен за счет флагманского кроссовера Tenet T9.

Ранее «За рулем» сообщал, что «президентский» минивэн российского производства скоро поступит в продажу.

