«Президентский» минивэн российского производства скоро поступит в продажу

В РФ началась подготовка к старту продаж отечественного минивэна Aurus Arsenal

Российская компания Aurus собирается вскоре начать прием заказов на минивэн Arsenal. Об этом сообщил коммерческий директор бренда Артем Юсупов.

Aurus Arsenal

«Мы представили эту модель на Газовом форуме в Санкт-Петербурге в октябре. В ближайшее время начнем принимать заказы на эту машину. В рамках первого этапа производства оно будет организовано в НАМИ», – уточнил Юсупов.

Он также добавил, что в течение нескольких лет специалисты Aurus и НАМИ работали над переосмыслением интерьера, который изначально разрабатывался для специфических заказчиков, в концепцию мобильного офиса.

