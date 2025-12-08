#
Aurus Arsenal
8 декабря
«Президентский» минивэн российского производства скоро поступит в продажу
В РФ началась подготовка к старту продаж...
В РФ может появиться новый отечественный автомобиль
8 декабря
В РФ может появиться новый отечественный автомобиль
«Рольф» рассказал о сборке автомобиля под своим...
Этим машинам не страшен новый утильсбор: модели и цены
8 декабря
Этим машинам не страшен новый утильсбор: модели и цены
Эксперт Франк перечислила авто, которые выгодно...

«Президентский» минивэн российского производства скоро поступит в продажу

В РФ началась подготовка к старту продаж отечественного минивэна Aurus Arsenal

Российская компания Aurus собирается вскоре начать прием заказов на минивэн Arsenal. Об этом сообщил коммерческий директор бренда Артем Юсупов.

Aurus Arsenal
Aurus Arsenal

«Мы представили эту модель на Газовом форуме в Санкт-Петербурге в октябре. В ближайшее время начнем принимать заказы на эту машину. В рамках первого этапа производства оно будет организовано в НАМИ», – уточнил Юсупов.

Он также добавил, что в течение нескольких лет специалисты Aurus и НАМИ работали над переосмыслением интерьера, который изначально разрабатывался для специфических заказчиков, в концепцию мобильного офиса.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России идет рекордное подорожание новых машин.

Источник:  Российская газета
Ушакова Ирина
Фото:Wikimedia
08.12.2025 
Фото:Wikimedia
