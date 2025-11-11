Новая реальность
12 ноября
12 ноября
12 ноября
Бывший завод Toyota в Петербурге загрузят выпуском премиальных машин

Aurus организует дополнительное производство на экс-заводе Toyota в Петербурге

Бренд автомобилей класса люкс Aurus планирует расширить свое производство, запустив новую ветвь, которая будет находиться на бывшей площадке Toyota в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли Альберт Каримов.

По словам Каримова, новая производственная линия на бывшей площадке Toyota будет развиваться одновременно с производством автомобилей Aurus в Елабуге, где требуется увеличить объемы серийного выпуска. На заводе в Шушарах будет налажено производство премиальных машин, так как отечественные автомобили этого сегмента будут востребованы на рынке.

«Планы находятся в проработке, коллеги сами озвучат информацию, когда будет готово. Ведутся переговоры, есть коммерческие аспекты. Основные решения уже приняты, осталось их финализировать», – заявил Каримов 11 ноября.
Стоит отметить, что завод Toyota находится в простое с марта 2022 года. Прежде он функционировал в течение 15 лет и стал первым автосборочным предприятием в Санкт-Петербурге.

Ранее «За рулем» сообщал, что названы самые ненадежные моторы V6.

Источник:  «Бизнес Online»
Ушакова Ирина
11.11.2025 
