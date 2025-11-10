Лада Искра против конкурентов — большой тест недорогих седанов
Десять лет понадобилось Ладе, чтобы запустить в производство полностью новую модель. В тольяттинской табели о рангах Искра заняла промежуточное положение между Грантой и Вестой. По габаритам и цене она находится между ними, хотя разница минимальна.
Самый важный конкурент – Solaris HS. Наследник недавнего бестселлера был перезапущен в производстве в прошлом году – хотя не очень понятно, на сколько хватит запаса деталей и будет ли продолжен выпуск. Пока машины у дилеров есть, и за базовую версию Active Plus c автоматом (как у нас на тесте) придется выложить немалые 2,14 млн рублей.
Changan Alsvin – самый доступный седан китайской марки на нашем рынке. В предтоповой комплектации DLX, как у нас, за него просят 1,9 млн рублей.
Что сможет им противопоставить Искра в флагманском исполнении Techno за 1,58 млн рублей?
Горячий интерес
Окружающие реагируют на новую Ладу с интересом. Как едет? Нормальная ли сборка? Какая цена?
| Solaris HS
Представляет собой ребрендинговую версию Hyundai Solaris образца 2017 года. Производство – в Санкт-Петербурге.
ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый
1.4 (100 л. с.) – от 1 930 000 ₽
1.6 (123 л. с.) – от 1 950 000 ₽
|Changan Alsvin
Самый компактный седан Changan на российском рынке. Дебютировал в 2018 году. Импортируют из Китая.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновый
1.5 (98 л. с.) – от 1 850 000 ₽
| Лада Искра
Первая полностью новая модель Лады за последние десять лет. Базируется на переработанной платформе от бывшего партнера – концерна Renault-Nissan-Mitsubishi. Сделано в Тольятти.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновый
1.6 (90 л. с.) – от 1 249 000 ₽
1.6 (106 л. с.) – от 1 499 000 ₽
Да и коллеги живо интересовались Искрой. Особенно Алексей Ревин, который сразу кинулся искать родство с его Ларгусом – там тоже платформа от Логана, только прежнего. И постановил: конструкция новая. Передние рычаги другие, с виду то-о‑оненькие. Похвалил запрессованные шаровые. Посетовал, что задние амортизаторы в верхней части закреплены внутри машины.
На днище нанесен ровный и плотный слой антикора. А вот линия антигравия на боковинах кое-где идет волнами. Кузов, кстати, оцинкованный (за исключением крыши). И слой лакокрасочного покрытия толще, чем у соперников – в среднем 125 мкм. В целом собрана Искра из пресс-парка неплохо, без явных проколов и брака.
Как у них?
К Солярису тоже претензий нет. Компоненты корейские, из старых запасов. Тестовая машина – из первой партии после перезапуска, поэтому у нее еще шильдики родные, Hyundai. У дилеров есть спрос на переклейку эмблем – каждый пятый отдает 6000–7000 рублей за полный комплект символики Hyundai.
Меньше всего понравился Alsvin. Наш толщиномер не обнаружил цинка на кузове. Антикор днища сделан неаккуратно: где густо, где пусто. Трубки и магистрали ничем не прикрыты. Ну и двери в Чангане закрываются не так четко, как у соперников.
Лада Искра
Искра может причинить боль – из-за сдвинутого вправо ручника. Пару раз я его затягивал в тот момент, когда пассажир отстегивал ремень безопасности – и обдирал ему руку. В общем, только по очереди.
Салон вообще полон противоречий. Выглядит красиво и современно. Но пластик повсеместно жесткий – хотя бы мягкий лоскуток на дверные подлокотники можно было положить.
Мультируль с обогревом взят от Весты. Он удобен в хвате и настраивается в двух плоскостях. Ничего худого не могу сказать и о сиденье – профиль выверенный, боковая поддержка достойная. Но вот рослые (190 см) люди жалуются, что не хватает диапазона продольной регулировки – хочется еще на щелчок-два отодвинуться назад.
Оснащение неплохое: кондиционер, камера заднего вида, медиасистема с восьмидюймовым экраном и интегрированными сервисами Яндекса, полный зимний пакет. Плюс три подстаканника. Правда, неглубокие – вазовцы чтят традиции?
Вот бардачок (без микролифта) похвально объемен – всем бы такой.
Нет микролифта и у потолочных ручек. Потому что и самих ручек нет: пассажиры машинально тянут руку – и облом. Разговоры про планировавшиеся шторки безопасности, которым помешали ручки, – в пользу бедных. Другим производителям совмещение не мешает.
Changan Alsvin
Дизайн чангановского интерьера родом из прошлого. Кругом следы экономии. У водителя нет макияжного зеркала, подсветка включается сразу на обе точки, по отдельности нельзя. Пластиковый руль в продольном направлении не перемещается – только вверх/вниз. В придачу сам руль установлен криво: при ровном положении колес обод повернут вправо.
Нормально усесться не дают и куцые кресла с выталкивающим профилем спинки.
Обзорность похвалю. Слепые зоны у стоек меньше, при повороте включается правая камера.
Впрочем, есть кое-какие элементы роскошной жизни: люк в крыше, стационарный центральный подлокотник и потолочные ручки. И даже подлокотники с мягкими подушками.
