Лада Искра против конкурентов — большой тест недорогих седанов

Опубликован тест-сравнение седанов Лада Искра, Changan Alsvin и Solaris HS

Десять лет понадобилось Ладе, чтобы запустить в производство полностью новую модель. В тольяттинской табели о рангах Искра заняла промежуточное положение между Грантой и Вестой. По габаритам и цене она находится между ними, хотя разница минимальна.

Что взять вместо RAV4 — рейтинг надежных кроссоверов от 1,5 млн

Самый важный конкурент – Solaris HS. Наследник недавнего бестселлера был перезапущен в производстве в прошлом году – хотя не очень понятно, на сколько хватит запаса деталей и будет ли продолжен выпуск. Пока машины у дилеров есть, и за базовую версию Active Plus c автоматом (как у нас на тесте) придется выложить немалые 2,14 млн рублей.

Changan Alsvin – самый доступный седан китайской марки на нашем рынке. В предтоповой комплектации DLX, как у нас, за него просят 1,9 млн рублей.

Что сможет им противопоставить Искра в флагманском исполнении Techno за 1,58 млн рублей?

Горячий интерес

Окружающие реагируют на новую Ладу с интересом. Как едет? Нормальная ли сборка? Какая цена?

Лада Искра, Changan Alsvin, Solaris HS
Лада Искра, Changan Alsvin, Solaris HS
Solaris HS
Представляет собой ребрендинговую версию Hyundai Solaris образца 2017 года. Производство – в Санкт-Петербурге.
ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый
1.4 (100 л. с.) – от 1 930 000 ₽
1.6 (123 л. с.) – от 1 950 000 ₽
Changan Alsvin
 Самый компактный седан Changan на российском рынке. Дебютировал в 2018 году. Импортируют из Китая.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновый
1.5 (98 л. с.) – от 1 850 000 ₽		 Лада Искра
Первая полностью новая модель Лады за последние десять лет. Базируется на переработанной платформе от бывшего партнера – концерна Renault-Nissan-Mitsubishi. Сделано в Тольятти.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновый
1.6 (90 л. с.) – от 1 249 000 ₽
1.6 (106 л. с.) – от 1 499 000 ₽

Да и коллеги живо интересовались Искрой. Особенно Алексей Ревин, который сразу кинулся искать родство с его Ларгусом – там тоже платформа от Логана, только прежнего. И постановил: конструкция новая. Передние рычаги другие, с виду то-о‑оненькие. Похвалил запрессованные шаровые. Посетовал, что задние амортизаторы в верхней части закреплены внутри машины.

На днище нанесен ровный и плотный слой антикора. А вот линия антигравия на боковинах кое-где идет волнами. Кузов, кстати, оцинкованный (за исключением крыши). И слой лакокрасочного покрытия толще, чем у соперников – в среднем 125 мкм. В целом собрана Искра из пресс-парка неплохо, без явных проколов и брака.

Как у них?

К Солярису тоже претензий нет. Компоненты корейские, из старых запасов. Тестовая машина – из первой партии после перезапуска, поэтому у нее еще шильдики родные, Hyundai. У дилеров есть спрос на переклейку эмблем – каждый пятый отдает 6000–7000 рублей за полный комплект символики Hyundai.

Меньше всего понравился Alsvin. Наш толщиномер не обнаружил цинка на кузове. Антикор днища сделан неаккуратно: где густо, где пусто. Трубки и магистрали ничем не прикрыты. Ну и двери в Чангане закрываются не так четко, как у соперников.

Лада Искра

Искра может причинить боль – из-за сдвинутого вправо ручника. Пару раз я его затягивал в тот момент, когда пассажир отстегивал ремень безопасности – и обдирал ему руку. В общем, только по очереди.

Салон вообще полон противоречий. Выглядит красиво и современно. Но пластик повсеместно жесткий – хотя бы мягкий лоскуток на дверные подлокотники можно было положить.

Приборы – с традиционными для Лады оранжевыми ободками и радиальной оцифровкой. Впервые на вазовской машине есть датчик низкого уровня омывающей жидкости.
Медиасистема со встроенными сервисами Яндекса работает шустро. Но экран хотелось бы покрупнее.
Интерьер Искры смотрится приятно, с эргономикой почти всё в порядке. Но отделка совсем уж простецкая. А ведь это топ-исполнение. Шестиступенчатая коробка за редким исключением переключается четко. И не гудит.
Интерьер Искры смотрится приятно, с эргономикой почти всё в порядке. Но отделка совсем уж простецкая. А ведь это топ-исполнение. Шестиступенчатая коробка за редким исключением переключается четко. И не гудит.

Мультируль с обогревом взят от Весты. Он удобен в хвате и настраивается в двух плоскостях. Ничего худого не могу сказать и о сиденье – профиль выверенный, боковая поддержка достойная. Но вот рослые (190 см) люди жалуются, что не хватает диапазона продольной регулировки – хочется еще на щелчок-два отодвинуться назад.

Два разъема USB в тестовом трио может предложить только Искра. По нынешним временам – козырь.
Руль позаимствован у Весты. Кожаная обивка и обогрев – прерогатива топ-версии Techno.

Оснащение неплохое: кондиционер, камера заднего вида, медиасистема с восьмидюймовым экраном и интегрированными сервисами Яндекса, полный зимний пакет. Плюс три подстаканника. Правда, неглубокие – вазовцы чтят традиции?

Вот бардачок (без микролифта) похвально объемен – всем бы такой.

Кресло Искры удачное по профилю, однако седокам ростом 190 см и выше не хватает диапазона продольной регулировки.
Кресло Искры удачное по профилю, однако седокам ростом 190 см и выше не хватает диапазона продольной регулировки.
Сзади запас для коленей маловат, хотя для ступней раздолье, да и по высоте места хватает. По центру жесткий горб центрального подлокотника не мешает ввиду его отсутствия. Из удобств: два гнезда USB, двухступенчатый обогрев, крючки для одежды на стойках.
Объем багажника Искры – 400 л. Слева предусмотрен просторный кармашек с эластичной сеткой, а на крышке – рукоятка для закрывания. Под полом багажника – почти полноразмерное запасное колесо 185/65 R15.

Нет микролифта и у потолочных ручек. Потому что и самих ручек нет: пассажиры машинально тянут руку – и облом. Разговоры про планировавшиеся шторки безопасности, которым помешали ручки, – в пользу бедных. Другим производителям совмещение не мешает.

Changan Alsvin

Дизайн чангановского интерьера родом из прошлого. Кругом следы экономии. У водителя нет макияжного зеркала, подсветка включается сразу на обе точки, по отдельности нельзя. Пластиковый руль в продольном направлении не перемещается – только вверх/вниз. В придачу сам руль установлен криво: при ровном положении колес обод повернут вправо.

Отличный микс цифровых и аналоговых приборов.
Медиасистема загружается почти полминуты! Прием радиосигнала слабый – пропадает даже внутри московской кольцевой, а за ее пределами и подавно.
Салон Чангана воспринимается старомодным. Отделка простая, оснащение – тоже. Руль не регулируется по вылету.
Салон Чангана воспринимается старомодным. Отделка простая, оснащение – тоже. Руль не регулируется по вылету.
Alsvin – один из немногих китайских автомобилей на рынке с привычными физическими кнопками. Наслаждайтесь!
Робот настроен неплохо – за неделю теста ударно переключился лишь пару раз.

Нормально усесться не дают и куцые кресла с выталкивающим профилем спинки.

Обзорность похвалю. Слепые зоны у стоек меньше, при повороте включается правая камера.

Сиденья неудобные: нормально усесться не дает выталкивающий профиль спинки.
Сиденья неудобные: нормально усесться не дает выталкивающий профиль спинки.
Второй ряд немногим просторнее, чем в Искре. Центральный туннель миниатюрнее, есть потолочные ручки. А на подлокотниках – мягкие накладки. Но на этом всё. Ни USB-порта, ни обогрева, ни крючков для одежды, ни кармашков в спинках, ни даже подсветки.
В Alsvin можно загрузить всего 340 л. Уступает соперникам не только по объему, но и по функциональности: кармашка нет, как нет и рукоятки для закрывания – приходится пачкать руки. Под полом – докатка.

Впрочем, есть кое-какие элементы роскошной жизни: люк в крыше, стационарный центральный подлокотник и потолочные ручки. И даже подлокотники с мягкими подушками.

Тимкин Юрий
Фото:Ян Сегал
10.11.2025 
Фото:Ян Сегал
