Лада Искра против конкурентов — большой тест недорогих седанов

Опубликован тест-сравнение седанов Лада Искра, Changan Alsvin и Solaris HS

Десять лет понадобилось Ладе, чтобы запустить в производство полностью новую модель. В тольяттинской табели о рангах Искра заняла промежуточное положение между Грантой и Вестой. По габаритам и цене она находится между ними, хотя разница минимальна.

Самый важный конкурент – Solaris HS. Наследник недавнего бестселлера был перезапущен в производстве в прошлом году – хотя не очень понятно, на сколько хватит запаса деталей и будет ли продолжен выпуск. Пока машины у дилеров есть, и за базовую версию Active Plus c автоматом (как у нас на тесте) придется выложить немалые 2,14 млн рублей.

Changan Alsvin – самый доступный седан китайской марки на нашем рынке. В предтоповой комплектации DLX, как у нас, за него просят 1,9 млн рублей.

Что сможет им противопоставить Искра в флагманском исполнении Techno за 1,58 млн рублей?

Горячий интерес

Окружающие реагируют на новую Ладу с интересом. Как едет? Нормальная ли сборка? Какая цена?

Лада Искра, Changan Alsvin, Solaris HS

Solaris HS

Представляет собой ребрендинговую версию Hyundai Solaris образца 2017 года. Производство – в Санкт-Петербурге.

ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый

1.4 (100 л. с.) – от 1 930 000 ₽

1.6 (123 л. с.) – от 1 950 000 ₽

Changan Alsvin

Самый компактный седан Changan на российском рынке. Дебютировал в 2018 году. Импортируют из Китая.

ДВИГАТЕЛИ: бензиновый

1.5 (98 л. с.) – от 1 850 000 ₽ Лада Искра

Первая полностью новая модель Лады за последние десять лет. Базируется на переработанной платформе от бывшего партнера – концерна Renault-Nissan-Mitsubishi. Сделано в Тольятти.

ДВИГАТЕЛИ: бензиновый

1.6 (90 л. с.) – от 1 249 000 ₽

1.6 (106 л. с.) – от 1 499 000 ₽

Да и коллеги живо интересовались Искрой. Особенно Алексей Ревин, который сразу кинулся искать родство с его Ларгусом – там тоже платформа от Логана, только прежнего. И постановил: конструкция новая. Передние рычаги другие, с виду то-о‑оненькие. Похвалил запрессованные шаровые. Посетовал, что задние амортизаторы в верхней части закреплены внутри машины.

На днище нанесен ровный и плотный слой антикора. А вот линия антигравия на боковинах кое-где идет волнами. Кузов, кстати, оцинкованный (за исключением крыши). И слой лакокрасочного покрытия толще, чем у соперников – в среднем 125 мкм. В целом собрана Искра из пресс-парка неплохо, без явных проколов и брака.

Как у них?

К Солярису тоже претензий нет. Компоненты корейские, из старых запасов. Тестовая машина – из первой партии после перезапуска, поэтому у нее еще шильдики родные, Hyundai. У дилеров есть спрос на переклейку эмблем – каждый пятый отдает 6000–7000 рублей за полный комплект символики Hyundai.

Меньше всего понравился Alsvin. Наш толщиномер не обнаружил цинка на кузове. Антикор днища сделан неаккуратно: где густо, где пусто. Трубки и магистрали ничем не прикрыты. Ну и двери в Чангане закрываются не так четко, как у соперников.

Лада Искра

Искра может причинить боль – из-за сдвинутого вправо ручника. Пару раз я его затягивал в тот момент, когда пассажир отстегивал ремень безопасности – и обдирал ему руку. В общем, только по очереди.

Салон вообще полон противоречий. Выглядит красиво и современно. Но пластик повсеместно жесткий – хотя бы мягкий лоскуток на дверные подлокотники можно было положить.

Приборы – с традиционными для Лады оранжевыми ободками и радиальной оцифровкой. Впервые на вазовской машине есть датчик низкого уровня омывающей жидкости. Медиасистема со встроенными сервисами Яндекса работает шустро. Но экран хотелось бы покрупнее.

Интерьер Искры смотрится приятно, с эргономикой почти всё в порядке. Но отделка совсем уж простецкая. А ведь это топ-исполнение. Шестиступенчатая коробка за редким исключением переключается четко. И не гудит.

Мультируль с обогревом взят от Весты. Он удобен в хвате и настраивается в двух плоскостях. Ничего худого не могу сказать и о сиденье – профиль выверенный, боковая поддержка достойная. Но вот рослые (190 см) люди жалуются, что не хватает диапазона продольной регулировки – хочется еще на щелчок-два отодвинуться назад.

Два разъема USB в тестовом трио может предложить только Искра. По нынешним временам – козырь. Руль позаимствован у Весты. Кожаная обивка и обогрев – прерогатива топ-версии Techno.

Оснащение неплохое: кондиционер, камера заднего вида, медиасистема с восьмидюймовым экраном и интегрированными сервисами Яндекса, полный зимний пакет. Плюс три подстаканника. Правда, неглубокие – вазовцы чтят традиции?

Вот бардачок (без микролифта) похвально объемен – всем бы такой.

Кресло Искры удачное по профилю, однако седокам ростом 190 см и выше не хватает диапазона продольной регулировки.

Сзади запас для коленей маловат, хотя для ступней раздолье, да и по высоте места хватает. По центру жесткий горб центрального подлокотника не мешает ввиду его отсутствия. Из удобств: два гнезда USB, двухступенчатый обогрев, крючки для одежды на стойках. Объем багажника Искры – 400 л. Слева предусмотрен просторный кармашек с эластичной сеткой, а на крышке – рукоятка для закрывания. Под полом багажника – почти полноразмерное запасное колесо 185/65 R15.

Нет микролифта и у потолочных ручек. Потому что и самих ручек нет: пассажиры машинально тянут руку – и облом. Разговоры про планировавшиеся шторки безопасности, которым помешали ручки, – в пользу бедных. Другим производителям совмещение не мешает.

Changan Alsvin

Дизайн чангановского интерьера родом из прошлого. Кругом следы экономии. У водителя нет макияжного зеркала, подсветка включается сразу на обе точки, по отдельности нельзя. Пластиковый руль в продольном направлении не перемещается – только вверх/вниз. В придачу сам руль установлен криво: при ровном положении колес обод повернут вправо.

Отличный микс цифровых и аналоговых приборов. Медиасистема загружается почти полминуты! Прием радиосигнала слабый – пропадает даже внутри московской кольцевой, а за ее пределами и подавно.

Салон Чангана воспринимается старомодным. Отделка простая, оснащение – тоже. Руль не регулируется по вылету.

Alsvin – один из немногих китайских автомобилей на рынке с привычными физическими кнопками. Наслаждайтесь! Робот настроен неплохо – за неделю теста ударно переключился лишь пару раз.

Нормально усесться не дают и куцые кресла с выталкивающим профилем спинки.

Обзорность похвалю. Слепые зоны у стоек меньше, при повороте включается правая камера.

Сиденья неудобные: нормально усесться не дает выталкивающий профиль спинки.

Второй ряд немногим просторнее, чем в Искре. Центральный туннель миниатюрнее, есть потолочные ручки. А на подлокотниках – мягкие накладки. Но на этом всё. Ни USB-порта, ни обогрева, ни крючков для одежды, ни кармашков в спинках, ни даже подсветки. В Alsvin можно загрузить всего 340 л. Уступает соперникам не только по объему, но и по функциональности: кармашка нет, как нет и рукоятки для закрывания – приходится пачкать руки. Под полом – докатка.

Впрочем, есть кое-какие элементы роскошной жизни: люк в крыше, стационарный центральный подлокотник и потолочные ручки. И даже подлокотники с мягкими подушками.

