Знакомый корейский хэтч под новым брендом — он точно не «китаец»?

Эксперт «За рулем» сравнил Solaris KRX и Kia Rio X

Питерский завод Hyundai-Kia чуть ли не всю свою историю работал на полную мощность. Ныне он называется АГР и выпускает те же модели, но уже переименованные.

Kia Rio X превратился в Solaris KRX. Изменились только эмблемы. Официально объявлено, что машины собирают из имеющихся запасов компонентов. А на самом деле?

Знакомые детали

Под капотом мне не удалось найти ни одной китайской наклейки или штампа. На всех красуются те самые корейские бренды. И, насколько можно судить, действительно со складских остатков.

Например, на одной фаре указана дата выпуска ноябрь 2021 года, на второй – январь 2022‑го. Все стекла сделаны в 2022 году. Кроме лобового, которое этого года. Но все одного бренда – Fuyao (российского производства), такие же ставились на Rio и до 2022 года.

Solaris KRX 1.6 AT. Цена в России от 1 960 000 ₽. Solaris KRX отличается от Kia Rio X только эмблемами. От металлической защиты двигателя до асфальта – приличные 180 мм.

И это плюс. Я ездил на четырех или пяти разных «импортозамещенных» рестайлинговых Вестах. Те или иные глюки за короткий тест всплывали у каждой. Это не говоря о вопросах к ресурсу аврально подобранных деталей. Solaris же на нынешнем этапе выглядит тем самым старым знакомым, которому не страшно довериться.

Но есть и нюансы. Южнокорейские шины Nexen сварены в конце 2021 года. У меня нет особых предрассудков касательно срока службы шин. Однако купить новую машину на почти четырехлетних покрышках было бы неприятно.

Почти четырехлетние шины на новой машине понравятся не всем.

Карта офлайн-навигатора (есть в медиасистеме такая подзабытая уже вещь) не обновлялась года три. Впрочем, есть Android Auto и Apple CarPlay, так что невелика проблема. И всё же, покупать машину со старыми картами – нонсенс.

Тот же характер

Едет Solaris знакомо. Атмосферная «четверка» Gamma 1.6 старается на все свои 123 силы. С учетом невеликих габаритов и массы мощности хватает.

Шестиступенчатый автомат быстро понимает, чего от него хотят. На руле есть приятная обратная связь, кренится приподнятый хэтчбек KRX не больше обычного.

Передняя панель, на мой вкус, идеальна: много физических клавиш, отменно читающаяся аналоговая приборка, всё на своих местах.

Подвеска плотная, но жестковата на средних и крупных неровностях. Самое приятное, что у нее нет поголовно встречающегося у «китайцев» громкого срабатывания амортизаторов на отбой.

Как итог – хорошее взаимопонимание с машиной, которое у китайских машин встречается редко.

Медиасистема выглядела богато в год дебюта Rio X. Теперь и диагональ дисплея маловата, и расположен он низко. Плюс издержки санкций: всё программное обеспечение – от февраля 2022 года.

В прежние времена «корейцам» было сложно тягаться с Фольксвагенами и Шкодами. Но теперь-то система координат иная. Поэтому езда на Солярисе KRX сейчас даже в удовольствие. Если сменить штатные шины Nexen на что-то более тихое, станет совсем хорошо.

Модель еще не старая: Rio четвертого поколения вышел на российский рынок восемь лет назад. Разумеется, за это время был и рестайлинг.

На всех маркировках под капотом тестового автомобиля – корейские бренды.

Только вот китайцы развиваются семимильными шагами. У китайских одноклассников сейчас и внутренний декор поинтереснее, и отсутствие мягкого пластика редкость, и сиденья из экокожи сшиты поаккуратнее. Для кого-то это важнее ездовых настроек.

***

Solaris KRX с мотором 1.6 и механической коробкой стоит 1,96–1,98 млн рублей. С автоматом – уже 2,28–2,59 млн. Хэтчбек, как и другие модели марки Solaris, берут неплохо: по итогам I полугодия 2025 года Solaris занял на нашем рынке восьмое место.

Однако и взрывного спроса при сопоставимой с «китайцами» цене не наблюдается. Не в первый раз меня терзают сомнения, что количество «ждунов» прежних брендов сильно преувеличено.

ПОЧЕМ? Solaris HS (бывший Hyundai Solaris) со 100‑сильным мотором 1.4 и механической коробкой стоит 1,93–2,12 млн рублей. Доплата за двигатель 1.6 (123 л. с.) – всего 20 тысяч. В более дорогих комплектациях он доступен по цене от 1,97 до 2,37 млн рублей. Solaris KRS (седан Kia Rio) предлагается исключительно с двигателем 1.6. На «ручке» он стоит ровно столько же, сколько и кросс-хэтчбек KRX (Rio X) – 1,96–1,98 млн рублей. А вот с автоматом при идентичном оснащении седан дешевле хэтчбека на 101 тысячу рублей – от 2,18 до 2,49 млн рублей. Solaris HC (Hyundai Creta) – наиболее дорогой среди Солярисов. Вариаций масса – от сочетания мотора 1.6 с механикой и моноприводом до двигателя 2.0 с автоматом и всеми ведущими колесами. По прайсу кроссовер стоит от 1,98 до 3,78 млн рублей.

Eще не «импортозамещенный» Основным комплектующим минимум 3,5 года

Solaris KRX 1.6 AT

Длина / ширина / высота / база 4275 / 1750 / 1535 / 2600 мм

4275 / 1750 / 1535 / 2600 мм Объем багажника 390–1075 л

390–1075 л Снаряженная масса 1269–1650 кг

1269–1650 кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1591 см³; 90 кВт / 123 л. с. при 6300 об/мин; 151 Н·м при 4850 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1591 см³; 90 кВт / 123 л. с. при 6300 об/мин; 151 Н·м при 4850 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 11,6 с

11,6 с Максимальная скорость 182 км/ч

182 км/ч Топливо / запас топлива АИ‑92…95 / 50 л

АИ‑92…95 / 50 л Расход топлива городской / загородный / смешанный цикл 8,9 / 5,6 / 6,8 л / 100 км

8,9 / 5,6 / 6,8 л / 100 км Трансмиссия передний привод; А6