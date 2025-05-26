В России возобновилось производство комплектующих для бренда Solaris

В Ленобласти перезапустили выпуск комплектующих для бывшего завода Hyundai

Российский филиал южнокорейской компании Yura Corp – «Йура корпорейшн рус» – возобновил работу завода в Ивангороде Ленинградской области. Предприятие перезапустило производство комплектующих для автозавода AGR (бывший завод Hyundai) в Петербурге, сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя правительства Ленобласти по экономике Дмитрия Ялова.

Завод Yura Corp с 2008 года производит электропроводку для машин марки Hyundai, но с марта 2022 года приостановил работу.

В феврале 2024 года на бывшем заводе Hyundai в Петербурге начался выпуск авто под маркой Solaris из остатков корейских запчастей.

Ранее «За рулем» сообщал, что в продаже появился новый просторный экономичный седан от Nissan за 1,8 млн рублей.

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Источник: ТАСС