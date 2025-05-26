#
Техника ПобедыДороги ПамятиШиныПутешествуй!ФорумГАИСделано в СССРВопрос экспертуГде сэкономить?ТаксиКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России возобновилось производство комплектующих для бренда Solaris
26 мая
В России возобновилось производство комплектующих для бренда Solaris
В Ленобласти перезапустили выпуск комплектующих...
Названы самые популярные марки машин в России
26 мая
Названы самые популярные марки машин в России
«Автостат» перечислил десять самых популярных...
Haval, Bestune и другие: эти марки повысили скидки на свои машины
26 мая
Haval, Bestune и другие: эти марки повысили скидки на свои машины
В России за неделю подешевели автомобили семи...

В России возобновилось производство комплектующих для бренда Solaris

В Ленобласти перезапустили выпуск комплектующих для бывшего завода Hyundai

Рекомендуем
Как выбрать корейский кроссовер — все скрытые опасности и слабости

Российский филиал южнокорейской компании Yura Corp – «Йура корпорейшн рус» – возобновил работу завода в Ивангороде Ленинградской области. Предприятие перезапустило производство комплектующих для автозавода AGR (бывший завод Hyundai) в Петербурге, сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя правительства Ленобласти по экономике Дмитрия Ялова.

Завод Yura Corp с 2008 года производит электропроводку для машин марки Hyundai, но с марта 2022 года приостановил работу.

В феврале 2024 года на бывшем заводе Hyundai в Петербурге начался выпуск авто под маркой Solaris из остатков корейских запчастей.

Автопробег «Дороги Памяти» Пилоты LADA Sport ROSNEFT Кирилл Ладыгин, Михаил Митяев и Леонид Панфилов проехали через 7 городов России и поздравили жителей с 80-летием Великой Победы
СМОТРЕТЬ ФОТООТЧЕТ

Ранее «За рулем» сообщал, что в продаже появился новый просторный экономичный седан от Nissan за 1,8 млн рублей.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: ТАСС

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Solaris
Количество просмотров 19
26.05.2025 
Фото:Solaris
Поделиться:
Оцените материал:
0