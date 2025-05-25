Всего 1,8 млн рублей: новый просторный экономичный седан от Nissan

В Белоруссии в продаже появился Nissan Sylphy китайской сборки за 1,8 млн рублей

В Белоруссии подешевел седан Nissan Sylphy китайской сборки, поставляемый в страну по параллельному импорту. Автомобиль в топовой версии Elegance 2024 г. в. стоит 69 900 белорусских рублей (1 860 000 российских рублей по текущему курсу).

Это последовательный «гибрид», у которого передние колеса вращает 136-сильный электромотор, а 72-сильный бензиновый ДВС объемом 1,2 литра работает в режиме генератора и подзаряжает аккумулятор. Средний расход топлива автомобиля с такой системой составляет всего 4,1 л/100 км.

Nissan Sylphy

Внешне гибридные Sylphy e-Power отличаются от бензиновых оригинальной решеткой радиатора, новыми задними фонарями. В салоне вместо круглых центральных дефлекторов вентиляции предусмотрены необычные прямоугольные прорези, а на центральном тоннеле установлен компактный джойстик управления трансмиссией.

У автомобиля есть светодиодная оптика, салона из экокожи, система автоматического экстренного торможения, кожаный мультируль, климат-контроль, мультимедиа с большим дисплеем, функция запуска двигателя с кнопки и электронный стояночный тормоз.

Интерьер Nissan Sylphy

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Источник: Quto