Насколько новая Lada Iskra защищена от ржавчины

Блогер Сирин измерил толщину лакокрасочного покрытия Lada Iskra SW Cross

Один из авторов ютуб-канала «Битва моторов» Игорь Сирин на камеру измерил толщину лакокрасочного покрытия (ЛКП) новой Lada Iskra. Толщину ЛКП измерили у демонстрационного экземпляра Iskra SW Cross у одного из московских дилеров.

В результате выяснилось, что все наружные кузовные элементы и внутренняя часть порогов автомобиля оцинкованы, что обеспечивает высокую защиту от коррозии. Толщина ЛКП сравнима с Lada Vesta.

Lada Iskra

На капоте толщиномер показал величины 147-158 микрон, на крыльях и дверях – 123-135 микрон, внутренняя поверхность порогов – 55 микрон, крышка багажника – в пределах 130 микрон, крыша – 112 микрон.

Уточняется, что замеры были проведены для топ-версии в фирменном оранжевом цвете, для остальных Lada Iskra значения должны быть сопоставимы.

Ранее «За рулем» сообщал, что семейные кроссоверы из Беларуси подешевели в РФ на 100-150 тыс. рублей.

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Источник: Ютуб-канал «Битва моторов»