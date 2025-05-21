Семейные кроссоверы из Беларуси подешевели в РФ на 100-150 тыс. рублей

В России марка VGV увеличила скидки на кроссоверы U70 Pro и U75 Plus

В России за счет прямых скидок стали доступнее кроссоверы VGV белорусской сборки. В тех комплектациях VGV U70 Pro и VGV U75 Plus, где дисконт уже был предусмотрен, он стал больше, а в ряде остальных версий скидки только ввели.

Увеличенные или новые прямые скидки ввели для кроссоверов 2024 и 2025 годов выпуска. На 150 тыс. рублей увеличился дисконт на кроссовер U70 Pro в комплектации Comfort 2024 г. в., остальные версии того же года стали доступнее на 100 тыс. рублей.

Цены на прошлогодние машины в комплектации Comfort (5 мест) с учетом выгоды составили 2 149 900 руб. (прямая скидка 150 000 руб). Версия Comfort (7 мест) стоит 2 259 900 руб. (скидка 100 000 руб).

Стоимость версий Lifestyle (5 мест), Lifestyle (7 мест), Executive (7 мест) составляет 2 349 900 руб., 2 399 900 руб. и 2 549 900 руб. соответственно (дисконт 200 000 руб).

Этот же кроссовер 2025 г. в. доступен с прямой скидкой 100 тыс. рублей только в версиях Lifestyle и Executive.

Комплектация Цена Прямая скидка Comfort 2 299 900 руб. — Comfort 2 359 900 руб. — Lifestyle 2 449 900 руб. 100 000 руб. Lifestyle 2 499 900 руб. 100 000 руб. Executive 2 649 900 руб. 100 000 руб.

Под капотом VGV U70 Pro 1,5-литровый 143-сильный бензиновый турбодвигатель. В комплектации Comfort он агрегатирован с АКП 6, а в других версиях — с 6-ступенчатой АКП. Привод может быть только передним.

VGV U70 Pro

Кроссовер VGV U75 Plus благодаря прямым скидкам стал дешевле на 100-150 тыс. рублей. У авто 2024 года они уже были: в комплектации Executive и Premium они увеличились на 150 тыс. рублей, а в версии Executive – на 100 тыс. рублей. В итоге кроссовер в версии Executive (5 мест) стоит 2 699 900 руб. (дисконт 250 000 руб.).

VGV U75 Plus

Авто в комплектации Executive (7 мест) стоит 2 799 900 руб. (скидка 200 000 руб.), в версии Premium (7 мест) — 2 899 900 руб. (дисконт 250 000 руб.).

У VGV U75 Plus 2025 г. в. прямые скидки в размере 100 тыс. рублей появились только сейчас. Стоимость версии Executive (5 мест) с учетом дисконта составляет 2 849 900 руб., Executive (7 мест) стоит 2 899 900 руб., стоимость Premium составляет 3 049 900 руб.

Под капотом VGV U75 Plus 2,0-литровый 199-сильный бензиновый турбомотор, 8-ступенчатая АКП. Привод передний.

Ранее «За рулем» сообщал, какие популярные кроссоверы сейчас можно купить с выгодой до 600 тыс. рублей.

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Источник: «Автоновости дня»