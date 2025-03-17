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Названы самые недорогие семиместные кроссоверы в России

Топ-5 самых дешевых 7-местных кроссоверов в России

Портал «Автоновости дня» составил топ-5 самых доступных семиместных SUV на российском рынке.

На первом месте оказался SWM G05 Pro стоимостью 1,78 млн рублей. Под капотом этого переднеприводного кроссовера 1,5-литровым турбомотор мощностью 139 л.с., робот. В базовой версии у него есть светодиодная оптика, мультимедиа с 12-дюймовым экраном, кондиционер и отделка салона экокожей.

SWM G05 Pro
SWM G05 Pro

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Вторую строчку занял Dongfeng 580 за 1,9 млн рублей. Этот автомобиль оснащен 1,5-литровым мотором (145 л.с.) и вариатором. В начальной комплектации у автомобиля есть подушки безопасности, камера заднего вида, бесключевой доступ и мультимедиа с 9-дюймовым дисплеем.

Третье место занял VGV U70 Pro за 2,36 млн рублей. У кроссовера 1,5-литровый турбомотор (143 л.с.), механическая или автоматическая коробка передач и богатое оснащение, включая 10,25-дюймовый экран мультимедиа.

Dongfeng 580
Dongfeng 580

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В список также вошел гибрид Evolute i-Space российского производства за 2,5 млн рублей со 110-сильным бензиновым мотором и электромотором мощностью 178 л.с. На пятом месте VGV U75 Plus за 2,9 млн рублей. Автомобиль оснащен 2,0-литровым турбомотором (146 л.с.), 8-ступенчатой АКП и множеством опций.

Evolute i-Space
Evolute i-Space

Ранее «За рулем» сообщал, что Focus2Move привел топ-10 самых популярных автобрендов в мире в 2025 году.

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Источник: Автоновости дня

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik | SWM | Dongfeng | За рулем
Количество просмотров 1
17.03.2025 
Фото:freepik / freepik | SWM | Dongfeng | За рулем
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