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Эти автомобили стали самыми покупаемыми в мире

Focus2Move привел топ-10 самых популярных автобрендов в мире в 2025 году

Toyota стала самым популярным автомобильным брендом на мировом рынке в текущем году, следует из отчета аналитического агентства Focus2Move.

Так, в январе было продано 706 544 экземпляра этой марки (-6,6% относительно аналогичного периода 2024 года). Сейчас модели бренда занимают 10,8% мирового рынка новых машин.

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Вторую строчку занял немецкий Volkswagen (продано 395 777 единиц, -4,3% относительно аналогичного периода 2024 года). Рыночная доля марки составляет 6,1%.

Далее следует бренд Honda (продан 277 991 автомобиль, -22,5% относительно января 2024 года). Рыночная доля составляет 4,3% мировых продаж.

Далее следуют Ford (270 437 штук), Hyundai (263 208 штук), Nissan (226 543 единицы), Kia (219 302 штуки). За Kia следуют Chevrolet и BYD с показателями 213 008 и 208 713 соответственно.

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Замыкает десятку самых продаваемых автобрендов в мире Geely (190 557 единиц).

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли партию доступных кроссоверов Hyundai, известна цена.

Источник: Focus2Move

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 4
15.03.2025 
Фото:Depositphotos
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