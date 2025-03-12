В Россию привезли партию доступных кроссоверов Hyundai: известна цена

В России появились в продаже новые кроссоверы Hyundai Mufasa от 2,6 млн рублей

Один из российских дилеров привез в страну партию новых Hyundai Mufasa по цене 3 600 000 рублей. При этом уточняется, что со всеми скидками эта сумма снизится до 2 600 000 рублей.

Для сравнения, Geely Cityray сейчас стоит от 2 854 190 рублей, а за Jaecoo J7 просят 2 959 900 рублей.

Hyundai Mufasa

Hyundai Mufasa представляет собой компактный кроссовер, его выпускают с 2023 года. Автомобиль позиционируется между Hyundai Creta и Hyundai Tucson в линейке производителя, при этом по размерам и классу ближе к среднеразмерным кроссоверам.

Hyundai Mufasa построен на платформе Tucson пятой генерации и призван заменить собой Hyundai ix35. Кроссовер оснащен 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 160 л.с., АКП6. В салоне установлена единая панель с двумя экранами по 12,4 дюйма и сенсорный блок управления микроклиматом.

Интерьер Hyundai Mufasa

У автомобиля кожаный салон, панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль и электромеханический ручник.

Ранее «За рулем» сообщил, что доступный 7-местный кроссовер подешевел в РФ второй раз за месяц.

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Источник: Российская газета