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Доступный 7-местный кроссовер подешевел в РФ второй раз за месяц: известны цены

В России кроссовер Dongfeng 580 подешевел в марте на 600 тыс. рублей

7-местный кроссовер Dongfeng 580 снова подешевел. Его цена снизилась во второй раз за март: стоимость единственной комплектации Luxury стала доступнее еще на 50 000 рублей, составив 1,9 млн рублей.

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Dongfeng 580
Dongfeng 580

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В общей сложности за две недели модель подешевела на 600 тыс. рублей.

Под капотом Dongfeng 580 1,5-литровый турбированный бензиновый мотор мощностью 145 л.с., вариатор. Привод передний. В комплектации Luxury есть передние и боковые подушки безопасности, камера с обзором на 360 градусов, бесключевой доступ, климат-контроль, круиз-контроль и многое другое.

Dongfeng 580
Dongfeng 580

Ранее «За рулем» сообщил, что названы пять минусов Hyundai Solaris.

Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Dongfeng
Количество просмотров 17
11.03.2025 
Фото:Dongfeng
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