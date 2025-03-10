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Названы пять минусов Hyundai Solaris

Эксперт Крюков перечислил пять недостатков автомобиля Hyundai Solaris

Руководитель направления «Рольф Автогарант» Алексей Крюков перечислил недостатки седана Hyundai Solaris. В их числе стуки и люфт в подвеске из-за износа втулок и подшипников. Проблема появляется уже на пробегах около 50 тыс. км, пояснил специалист. По его словам, иногда помогает замена штатных втулок на полиуретановые аналоги.

Также бывают проблемы у 4-ступенчатого автомата. Так, на коробке передач может перегреться и выйти из строя гидротрансформатор, а при агрессивной езде быстро изнашиваются фрикционы. Также у седана часто перегреваются и деформируются диски, быстро стираются передние колодки.

Hyundai Solaris
Hyundai Solaris

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Кроме того, слабо защищено лакокрасочное покрытие, не всё в порядке с шумоизоляцией кузова, а подшипники ступиц могут начать гудеть уже на 60 тыс. километрах пробега.

Среди надежных агрегатов седана простые двигатели серии Gamma и Alpha. Также надежна электрика Solaris, подвеска и МКП.

Ранее «За рулем» сообщил, что популярный недорогой кроссовер Renault снова продается в РФ, известна цена.

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Источник: Газета.Ru

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Ушакова Ирина
Фото:Hyundai
10.03.2025 
Фото:Hyundai
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Отзывы о Hyundai Solaris (10)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Hyundai Solaris  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Шустрый ,компактный хэтч!! На трассе легко обойдет жирный и пузатый Ниссан мУРАНО
Недостатки:
нету
Комментарий:
вообще бомбический автомобиль!
+4