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Названы главные недостатки подержанного Hyundai Solaris

Эксперт Носко перечислил плюсы и минусы Hyundai Solaris с пробегом

Руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Александр Носко отметил, что к плюсам Hyundai Solaris второго поколения можно отнести высокую стойкость кузова к коррозии, простоту и надежность основных узлов. При этом у модели есть несколько значимых минусов.

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МКП Solaris способна прослужить 300 тыс. км, но может напомнить о себе течью сальников первичного вала, рассказал Носко. В подвеске первыми ломаются ступичные подшипники. Главным минусом Hyundai Solaris являются высокие цены на оригинальные запчасти, считает эксперт.

Hyundai Solaris
Hyundai Solaris

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По словам Носко, двигатели (1.4 и 1.6) Solaris имеют ресурс более 200 тыс. км. Для продления эксплуатации он советует использовать бензин АИ-95 и менять масло раз в 10 тыс. километров.

Сцепление необходимо менять по достижении пробега в 150 тыс. км. Автомат обычно не доставляет проблем, если не делать резких ускорений и регулярно менять масло, и может прослужить без ремонта до 350 тыс. км.

Hyundai Solaris
Hyundai Solaris

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Hyundai Solaris ранее был лидером продаж среди новых авто, сейчас он относится к числу самых ликвидных среди машин с пробегом. Кузов у этой модели непрактичный, но по набору потребительских качеств это очень надежная машина, пояснил эксперт.

Ранее «За рулем» сообщал, что 7-местную Toyota с надежным мотором теперь можно купить в России дешевле «китайцев».

Источник: «Газета.Ru»

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Ушакова Ирина
Фото:Hyundai
Количество просмотров 5116
05.02.2025 
Фото:Hyundai
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Отзывы о Hyundai Solaris (10)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Hyundai Solaris  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Шустрый ,компактный хэтч!! На трассе легко обойдет жирный и пузатый Ниссан мУРАНО
Недостатки:
нету
Комментарий:
вообще бомбический автомобиль!
+4