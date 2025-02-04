7-местная Toyota с надежным мотором дешевле «китайцев» теперь в России

В РФ появились в продаже 7-местные компактвэны Toyota Veloz по цене от ₽3,3 млн

Семиместные компактвэны Toyota Veloz сегодня в России предлагаются по цене от 3 350 000 рублей. 7-местный Chery Tiggo 8 Pro Max сейчас стоит от 3 370 000 рублей, а 7-местный Geely Okavango можно купить по цене от 3 697 190 рублей.

У экземпляра за 3 350 000 рублей уплачен утильсбор и готовы все документы для постановки авто на учет. Салон машины отделан кожей и велюром, у нее есть мультируль, цифровая приборная панель, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, светодиодная оптика и другие опции.

Toyota Veloz

Еще два новых Toyota Veloz есть в наличии в автосалонах в Самаре по цене 3 500 000 и 3 635 000 рублей. У первого экземпляра есть среди прочих опций датчик света, климат-контроль, электронный ручник. Второй экземпляр предлагается в максимальной комплектации, в которую входит кожаный мультируль, цифровая панель приборов, многозонный климат-контроль, медиасистема и многое другое.

Под капотом всех Toyota Veloz 1,5-литровый атмосферник мощностью 106 л. с., вариатор. Привод передний.

Ранее «За рулем» сообщал, что продажи одной из моделей Lada резко набирают обороты.

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Источник: Автоновости дня