Продажи этой модели Lada резко набирают обороты

АВТОВАЗ перечислил три самых популярных автомобиля марки Lada

В январе дилеры АВТОВАЗа реализовали 20 802 новых автомобиля Lada. Годом ранее было продано 20 835 машин.

Продажи семейства Lada Vesta продолжают набирать обороты (реализовано 6194 штуки, что на 29,4% больше, чем годом ранее).

Lada Granta

Lada Granta с результатом 8336 единиц продолжает занимать лидирующие позиции. Модели Largus ижевской сборки было продано 1307 штук, внедорожников Niva Travel и Niva Legend – 2497 и 1875 штук соответственно. Продажи коммерческих моделей Lada увеличились на 43,7%, составив 583 штуки (на 43,7% больше, чем в январе прошлого года).

Ранее «За рулем» перечислил лучшие из доступных китайские автомобили в России.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: пресс-служба АВТОВАЗа