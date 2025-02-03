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Продажи этой модели Lada резко набирают обороты

АВТОВАЗ перечислил три самых популярных автомобиля марки Lada

В январе дилеры АВТОВАЗа реализовали 20 802 новых автомобиля Lada. Годом ранее было продано 20 835 машин.

Продажи семейства Lada Vesta продолжают набирать обороты (реализовано 6194 штуки, что на 29,4% больше, чем годом ранее).

Lada Granta
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Lada Granta с результатом 8336 единиц продолжает занимать лидирующие позиции. Модели Largus ижевской сборки было продано 1307 штук, внедорожников Niva Travel и Niva Legend – 2497 и 1875 штук соответственно. Продажи коммерческих моделей Lada увеличились на 43,7%, составив 583 штуки (на 43,7% больше, чем в январе прошлого года).

Ранее «За рулем» перечислил лучшие из доступных китайские автомобили в России.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: пресс-служба АВТОВАЗа

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Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ | Depositphotos
Количество просмотров 2025
03.02.2025 
Фото:АВТОВАЗ | Depositphotos
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