Появилась статистика поломок Dongfeng – результат лучше европейского

Игорь Ершов, «Восточный Ветер»: из 10 000 проданных нами машин сломались лишь 24

В Открытой студии «За рулем», которая работает в рамках проходящей сейчас в Москве выставки «Comtrans / Urbantrans 2024», обозреватель «За рулем» Кирилл Милешкин обсудил с директором департамента послепродажного обслуживания Dongfeng компании «Восточный Ветер» (тяжелые грузовики, направление седельные тягачи, самосвалы) Игорем Ершовым вопросы ремонта коммерческой техники, ее надежности и контрафактных запчастей.

— Купить машину – это только полдела, ее нужно еще как-то обслуживать, ремонтировать, что с запчастями, расходниками?

— Мы на рынке с марта 2023 года, обслуживанием занялись с октября 2023. Все оказалось лучше, чем мы ожидали, хотя сложности есть. Проблемы, в основном, со сроками поставок – они могут растягиваться на 30-75 дней. Здесь дело не в расстоянии, а в процессе.

В Китае нет центрального склада. Сначала формируется список требуемых запчастей, потом оплачивается заказ, и только после этого китайская сторона начинает собирать и отправлять запчасти. Поэтому нам приходится содержать собственный склад, чтобы был запас. Это требует дополнительных вложений.

— А как с качеством запчастей?

— Мы на рынке пока недолго, серьезных проблем с качеством не возникало. Хотя, что будет дальше – неизвестно. Пока ситуация приемлемая, и что интересно, китайцы быстро решают возникающие вопросы. Европейцы действовали более осторожно, все изменения проходили через серию испытаний, а в Китае процесс отличается. Так что основная проблема – это сроки поставок, даже не цены.

По поломкам. Из 10 тысяч проданных нами автомобилей вышло из строя 16 двигателей и 6 коробок передач. Это довольно неплохой показатель: статистика даже лучше, чем у европейцев. Но что будет дальше – неизвестно. Все неисправные узлы китайцы не ремонтировали, а целиком заменяли на новые блоки.

— Как быть с контрафактом?

— В случае с китайцами скорее речь идет о запасных частях-аналогах. Вопрос в том, какого качества эти аналоги? Есть проверенные, а есть те, которые еще не прошли достаточную проверку. Например, популярный расходник – фильтрующий элемент. Чтобы оценить аналог (который может стоить в несколько раз дешевле), нужно установить его, посмотреть, как он работает, сколько прослужит. Это дорогой эксперимент.

Да, китайские аналоги появляются на рынке. Например, оригинальные тормозные колодки стоят 45 тысяч рублей, аналог – 4 тысячи рублей, но его качество может быть как хорошим, так и не очень. Поэтому должно пройти время, чтобы сам рынок отобрал из этих аналогов достойные. Вообще, мы живем в интересное время с новыми вызовами, и это здорово!

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