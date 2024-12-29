Эксперты назвали пять самых доступных семейных автомобилей в России

Составлен список из 5 самых доступных семиместных авто на российском рынке

Рынок автомобилей в России постоянно меняется, но потребность во вместительных машинах остается стабильной. Семь мест – это идеальное решение для большой семьи или компании друзей. Однако далеко не все семиместные автомобили доступны по цене. Составлен топ-5 самых привлекательных по стоимости новых семиместных автомобилей на российском рынке, цена которых не превышает 2,5 млн рублей.

Lada Largus заслуженно занимает первое место, предлагая 7-местный вариант по самой низкой цене – от 1,71 млн рублей в комплектации Classic. Конечно, за эту стоимость не стоит ожидать роскоши. Под капотом находится 1,6-литровый двигатель мощностью 90 л.с., работающий в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Оснащение достаточно скромное: кондиционер, электростеклоподъемники и одна подушка безопасности.

Lada Largus

На втором месте расположился китайский кроссовер SWM G05 Pro, выпускаемый в Калининграде на мощностях «Автотора». Цена в 1,896 млн рублей указана с учетом значительной скидки в 643,5 тыс. рублей. В 7-местной комплектации Family 1 он предлагает 1,5-литровый двигатель мощностью 139 л.с. и 7-ступенчатый робот. В отличие от Largus, SWM G05 Pro может похвастаться более богатым оснащением: подогрев передних и задних сидений, круиз-контроль и медиасистема с 12-дюймовым экраном.

Dongfeng 580 – еще один представитель китайского автопрома в нашем рейтинге. С учетом скидки в 350 тыс. рублей его цена составляет 2,149 млн рублей. Автомобиль оснащен 1,5-литровым двигателем мощностью 145 л.с., вариатором и передним приводом. Комплектация Luxury включает в себя четыре подушки безопасности, камеру заднего вида, бесключевой доступ и медиасистему с 9-дюймовым экраном.

Четвертое место занимает VGV U70 Pro белорусской сборки. В 7-местной комплектации Comfort он стоит 2,36 млн рублей. Под капотом находится 1,5-литровый 143-сильный двигатель, работающий в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Привод – передний. Оснащение включает многофункциональный руль и медиасистему с 10,25-дюймовым экраном.

VGV U70 Pro

Замыкает топ-5 электромобиль Evolute i-Space. В отличие от других моделей i-Space – это гибрид: силовая установка состоится из атмосферного 1,5-литрового мотора мощностью 110 л.с., 178-сильного электромотора и тяговой батареи емкостью 17,52 кВт.ч. У Evolute i-Space есть люк в крыше, медиасистема с экраном диагональю 12,3 дюйма, электрорегулировка передних кресел.

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Источник: Автоновости дня