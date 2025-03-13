Эти авто с пробегом пользуются наибольшим спросом в России

«Авито Авто»: Toyota стала лидером среди б/у машин стоимостью от 1,5 млн рублей

В феврале текущего года среди б/у авто в сегменте от 1,5 млн рублей пользователи больше всего интересовались машинами бренда Toyota, сообщили аналитики «Авито Авто».

Эта марка возглавила рейтинг с долей 16,3%. За ней следует Mercedes-Benz с 12%, на третьем месте находится BMW с 11,3%. Далее идут Kia (7,7%) и Hyundai с 6%.

Уточняется, что самыми популярными моделями стали Toyota Camry, Toyota Land Cruiser, Mercedes-Benz E-класса, BMW 5-й серии и Toyota Land Cruiser Prado.

В целом, в 2024 году на 29,7% выросло количество объявлений о продаже авто с пробегом. Директор направления «Автомобили с пробегом» в «Авито» Андрей Ковалев пояснил, что на данном этапе в сегменте б/у авто от 1,5 млн рублей лидируют немецкие и японские марки, но скоро это может измениться.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли партию доступных кроссоверов Hyundai, известна цена.

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Источник: «Известия»