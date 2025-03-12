Россияне массово пересаживаются на праворульные машины

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Импорт праворульных автомобилей в Россию превысил ввоз леворульных

За три последних года в РФ ввезли свыше одного миллиона б/у машин. Директор агентства «Автостат» Сергей Целиков отмечает, что в 2022 году было завезено 260 тысяч единиц, в 2023- 387 тысяч, а в 2024 – 395 тысяч. За это время доля импорта машин с правым расположением руля составила 60,5%, а с левым – лишь 39,5%.

До 2022 года ситуация была иной. Тогда ввоз леворульных машин с пробегом составлял 85%.

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Самыми популярными б/у автомобилями с пробегом стали японские Honda и Toyota (68% импорта). Также среди россиян были популярны Nissan, Subaru, Mazda и Suzuki.

С левым рулем больше всего привозили модели немецких и корейских авто. Среди марок лидирует BMW с показателем 16,3%, далее следуют Kia (13,5%), Hyundai (9,6%), Volkswagen (7,2%), Mercedes-Benz (5,7%) и Audi (5,1%).

Ранее «За рулем» сообщил, что доступный 7-местный кроссовер подешевел в РФ второй раз за месяц.

Источник: Telegram-канал директора агентства «Автостат» Сергея Целикова

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Ушакова Ирина
Фото:Александр Манзюк/ТАСС
Количество просмотров 10
12.03.2025 
Фото:Александр Манзюк/ТАСС
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