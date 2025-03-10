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Автоэксперт рассказал, какие машины с возрастом становятся дороже

Fresh: раритетные авто и штучные экземпляры с историей с возрастом растут в цене

Как правило, старые автомобили теряют в стоимости, но исключение составляют раритетные модели и автомобили премиум-сегмента, сообщил коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

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Раритетные автомобили становятся дороже благодаря ограниченному количеству и исторической ценности. Например, в прошлом году в Екатеринбурге был продан ГАЗ-21 Волга 1965 года выпуска за 4,5 миллиона рублей – это стоимость нового современного автомобиля, но у ценителей ретро на это другой взгляд.

Таких машин почти не осталось, и они быстро находят покупателей, особенно если это уникальные экземпляры с историей, пояснил эксперт.

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Что касается премиум-сегмента, то на примере Audi Q3 можно увидеть, как ее стоимость за три года выросла с 2,4 до 3,6 млн рублей. Lexus GX, который в 2020 году продавался за 4,8 млн рублей, спустя три года стоил уже 7 миллионов – на 46% дороже.

Рост цен объясняется уходом с рынка большинства марок, падением рубля, изменениями в логистике и пошлинах, а также увеличением утильсбора.

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Новые модели этих марок подорожали: например, Toyota Land Cruiser Prado 2024 года можно приобрести только через параллельный импорт по цене от 10 млн рублей, что также сказалось на стоимости автомобилей на рынке подержанных автомобилей.

Что важно знать при покупке подержанного автомобиля? Эксперт пояснил, на что следует обратить внимание и от каких экземпляров лучше отказаться.

Источник: ПРАЙМ

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Алексеева Елена
Фото:ТАСС/ Игорь Зарембо
Количество просмотров 11
10.03.2025 
Фото:ТАСС/ Игорь Зарембо
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