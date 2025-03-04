Культовый внедорожник Toyota 1995 года продают «неприлично» дорого

В РФ продают Toyota Land Cruiser 80 1995 года выпуска за 20 млн рублей

В России выставили на продажу легендарный Toyota Land Cruiser 80 1995 года выпуска за невероятные 20 миллионов рублей.

Этот внедорожник, по сути, новый автомобиль, в котором абсолютно все детали — оригинальные и в идеальном состоянии. Пробег машины, которой уже 30 лет, составляет всего 1300 километров.

Судя по фото, легенда девяностых выглядит как с конвейера. Находится автомобиль в Рязани.

Для оправдания такой цены продавец поясняет, что это коллекционный экземпляр, предназначенный для истинных ценителей и знатоков.

Внимание к состоянию и оригинальности деталей, вероятно, должно вызвать интерес у коллекционеров и тех, кто ищет редкие экземпляры для инвестиции.

Этот Toyota Land Cruiser 80 — дизельный внедорожник с 4,2-литровым двигателем, развивающим 135 лошадиных сил, механической коробкой передач и полным приводом. Такие характеристики в сочетании с минимальным пробегом и сохранностью автомобиля безусловно делают его эксклюзивом на рынке.

Toyota Land Cruiser 80 дебютировал в 1989 году и быстро завоевал признание за свою проходимость и долговечность. Внедорожник выпускался в различных модификациях. Общими чертами всех версий были лонжеронная рама и зависимые подвески - как спереди, так и сзади. «Неубиваемая» ходовая стала важным преимуществом этой модели.

И стоит отметить, что этот редкий экземпляр хранили так бережно, что он почти не утратил своей первоначальной привлекательности.

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Источник, фото: Drom