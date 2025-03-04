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Культовый внедорожник Toyota 1995 года продают «неприлично» дорого
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Культовый внедорожник Toyota 1995 года продают «неприлично» дорого

В РФ продают Toyota Land Cruiser 80 1995 года выпуска за 20 млн рублей

В России выставили на продажу легендарный Toyota Land Cruiser 80 1995 года выпуска за невероятные 20 миллионов рублей.

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Этот внедорожник, по сути, новый автомобиль, в котором абсолютно все детали — оригинальные и в идеальном состоянии. Пробег машины, которой уже 30 лет, составляет всего 1300 километров.

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Судя по фото, легенда девяностых выглядит как с конвейера. Находится автомобиль в Рязани.

Для оправдания такой цены продавец поясняет, что это коллекционный экземпляр, предназначенный для истинных ценителей и знатоков.

Внимание к состоянию и оригинальности деталей, вероятно, должно вызвать интерес у коллекционеров и тех, кто ищет редкие экземпляры для инвестиции.

Этот Toyota Land Cruiser 80 — дизельный внедорожник с 4,2-литровым двигателем, развивающим 135 лошадиных сил, механической коробкой передач и полным приводом. Такие характеристики в сочетании с минимальным пробегом и сохранностью автомобиля безусловно делают его эксклюзивом на рынке.

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Toyota Land Cruiser 80 дебютировал в 1989 году и быстро завоевал признание за свою проходимость и долговечность. Внедорожник выпускался в различных модификациях. Общими чертами всех версий были лонжеронная рама и зависимые подвески - как спереди, так и сзади. «Неубиваемая» ходовая стала важным преимуществом этой модели.

И стоит отметить, что этот редкий экземпляр хранили так бережно, что он почти не утратил своей первоначальной привлекательности.

Источник, фото: Drom

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
04.03.2025 
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Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser  2011
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.
Недостатки:
НЕТ
Комментарий:
В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!
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