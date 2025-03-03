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Семиместный, рамный, с турбомотором – новинка УАЗа под маркой Sollers

Спирин: УАЗ готовится к выпуску нового 7-местного внедорожника на основе пикапа

Генеральный директор Ульяновского автозавода Алексей Спирин сообщил, что предприятие готовится к запуску производства новой модели — семиместного рамного внедорожника под маркой Sollers.

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Автомобиль получит двухлитровый турбомотор мощностью 200 л.с. и 8-ступенчатую автоматическую коробку передач. Задние двери будут с электроприводом, также внедорожник будет оснащен электронными системами безопасности и помощи водителю (подробности не сообщаются).

28 февраля стало известно, что в середине этого года на Ульяновском автозаводе начнется производство нового большого пикапа марки Sollers, который будет выпускаться по полному циклу, включая сварку и окраску кузовов.

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Источники сообщают, что полноразмерный внедорожник будет построен на базе пикапа Sollers ST9, прототипом для которого, в свою очередь, послужил JAC T9.

Планируется, что выпуск нового SUV начнется на площадке индустриального парка в Ульяновске в начале 2026 года.

Источник: «Известия»

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Алексеева Елена
Фото:из брошюры Sollers
03.03.2025 
Фото:из брошюры Sollers
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