В России локализуют производство самого продаваемого пикапа

На заводе «Соллерс» наладят выпуск пикапа JAC T9 – старт продаж уже в августе

Производство нового большого пикапа JAC T9 наладят на заводе «Соллерс» в Ульяновске уже текущим летом. Об этом рассказал директор по продажам компании «Джак Автомобиль» Сергей Садовенко.

Выпуск пикапа запланирован на июнь-июль 2025 года, а старт продаж китайского автомобиля российской сборки ожидается в августе.

«Все последующие модели, которые будут выходить на платформе Т9 либо в этом плане, также будут в локальном производстве», – уточнил директор по продажам.

JAC T9

Рассуждая о реализации T9, Садовенко отметил, что его доля на текущий момент составляет 35-40% от общего объема рынка пикапов, причем половина из них приходится на корпоративных покупателей.

«Вообще, продажи всех пикапов JAC занимают четверть от сегмента, а Т9 на протяжении последних четырех месяцев занимает первое место по объему продаж в России», – подчеркнул топ-менеджер.

JAC T9

Начиная с 2026 года в линейке компании появятся новые продукты уже на новой платформе, в том числе электрокары. Ввоз и локальное производство таких моделей будут обсуждать с перспективой на 2026-2027 годы, резюмировал Садовенко.

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Источник: tass.ru