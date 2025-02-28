#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
GAC GS4 Max
28 февраля
Один из лучших представителей по уровню оснащения и комфорта SUV появится в России
GAC раскрыл характеристики абсолютно нового...
Exeed LX
28 февраля
В России подешевел популярный компактный кроссовер: известны цены
Обновленный кроссовер Exeed LX в начальной...
FAW Bestune T77
28 февраля
Этот кроссовер с богатым оснащением стал дешевле в РФ почти на миллион рублей
Цены на все комплектации Bestune T77 снижены в...

В России локализуют производство самого продаваемого пикапа

На заводе «Соллерс» наладят выпуск пикапа JAC T9 – старт продаж уже в августе

Производство нового большого пикапа JAC T9 наладят на заводе «Соллерс» в Ульяновске уже текущим летом. Об этом рассказал директор по продажам компании «Джак Автомобиль» Сергей Садовенко.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Выпуск пикапа запланирован на июнь-июль 2025 года, а старт продаж китайского автомобиля российской сборки ожидается в августе.

«Все последующие модели, которые будут выходить на платформе Т9 либо в этом плане, также будут в локальном производстве», – уточнил директор по продажам.
JAC T9
JAC T9

Рекомендуем
7 мест, выносливый мотор, цена – от 1,04 млн рублей: а в чем подвох?

Рассуждая о реализации T9, Садовенко отметил, что его доля на текущий момент составляет 35-40% от общего объема рынка пикапов, причем половина из них приходится на корпоративных покупателей.

«Вообще, продажи всех пикапов JAC занимают четверть от сегмента, а Т9 на протяжении последних четырех месяцев занимает первое место по объему продаж в России», – подчеркнул топ-менеджер.
JAC T9
JAC T9

Начиная с 2026 года в линейке компании появятся новые продукты уже на новой платформе, в том числе электрокары. Ввоз и локальное производство таких моделей будут обсуждать с перспективой на 2026-2027 годы, резюмировал Садовенко.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: tass.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:JAC
Количество просмотров 23
28.02.2025 
Фото:JAC
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о JAC T9

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв