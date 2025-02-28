7 мест, выносливый мотор, цена – от 1,04 млн рублей: а в чем подвох?

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Эксперт «За рулем» назвал плюсы и минусы кроссовера Lifan Myway

По размерам кроссовер с салоном минивэна Lifan Myway близок к Ларгусу в версии Cross. Мест всегда семь (5‑местных не бывает), привод – только задний, клиренс – 192 мм.

Выпускали до 2020 года, у нас продавался лишь два года. Название читаем как «Майвэй».

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Построен на шасси коммерческого фургона с несущим кузовом, зависимой задней подвеской и неразрезным мостом. Полноприводной модификации нет. При снятом третьем ряде сидений получается багажный отсек объемом больше кубометра – многие машину используют именно так.

Lifan Myway
Lifan Myway

Достоинства

  • Неординарная вместимость.
  • Простая конструкция.

Недостатки

  • Слабое ЛКП, посредственная защита от коррозии.
  • Неудобные сиденья, скрипучий салон.
  • Дефицит запчастей.
Варианты трансформации салона позволяют считать Myway именно минивэном. Задний ряд сидений не идеален: мало места для ног, и проникать на него неудобно.
Варианты трансформации салона позволяют считать Myway именно минивэном. Задний ряд сидений не идеален: мало места для ног, и проникать на него неудобно.

Моторы

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Единственный двигатель LFB479Q 1.8 (125 л. с.) – атмосферный. Алюминиевый блок с чугунными гильзами, распределенный впрыск, приемлет АИ‑92, гидрокомпенсаторов нет. В основе имеет тойотовский агрегат 1ZZ-FE. Многие элементы взаимозаменяемы, набор недостатков схожий.

Из-за тонких поршневых колец быстро развивается масложор. Слабоват привод ГРМ – натяжитель может выйти из строя до 150 тысяч км, вместе с ним обычно меняют и цепь. Недолго живет фазорегулятор (один, на впуске).

Вместе с тем мотор надежный, какие-либо внезапные поломки редки. На двигатель и его детали давали гарантию 5 лет или 150 тысяч км при ресурсе 250–300 тысяч км. Недостаток мощности для машины массой свыше 1,5 т компенсируется умеренным расходом топлива.

Коробки передач

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Механическая коробка далеко не самый стойкий агрегат – к 150 тысячам км проявляется износ подшипников. Любого из семи, иногда всех сразу, раньше других обычно сдается подшипник первичного вала. Четкое переключение передач если и есть, то пропадает после 50 тысяч. Сцепление при этом живучее, а в целом коробка весьма проста в ремонте.

Пятиступенчатый гидроавтомат с индексом AZ51 появился в 2018 году, машин с ним крайне мало. И сам он у нас большая редкость – на других моделях этот же мотор 1.8 сочетали с вариатором. Сведений о надежности и ресурсе минимум: Майвэи c АКП еще не доехали и до 150 тысяч км. Но, по крайней мере, на таких пробегах жалоб на автомат не отмечено. Однако в конечном итоге возникнет вопрос – где чинить?

Эксплуатационные болячки

  • Подвеска жесткая и тряская, но вполне жизнестойкая, кроме штатных задних амортизаторов. Судя по всему, на части новых машин они были с дефектами – меняли по гарантии. Также под гарантию нередко попадала рулевая рейка, которая сдавалась после 30–50 тысяч км.
  • Передние тормозные колодки обычно не выдерживают 30–40 тысяч км.
  • Неэффективность печки объясняется «латиноамериканской» настройкой термостата – отсюда же и долгие прогревы зимой. Некоторые дилеры предлагали заменить один из кондиционеров (их два!) дополнительным отопителем салона. Иные владельцы делали это самостоятельно.
  • Тросик ручника сгнивает за две-три зимы.
  • На большинстве машин регулярно хандрит система контроля давления в шинах – подает тревогу без всяких причин либо просто «не видит» давления. Помогает снятие клеммы аккумулятора, но многие отключают систему вообще (разъем прячется под бардачком).
  • Иных мелких поломок до 80–100 тысяч км немного.
  • Отзывная кампания в конце 2018 года коснулась силового предохранителя генератора.

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Euro NCAP: тест не проводился

Самое массовое предложение на вторичке: Myway 1.8 МКП

Оптимальный выбор: Myway 1.8 МКП

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Зиновьев Сергей
Фото:Lifan
Количество просмотров 107
28.02.2025 
Фото:Lifan
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