7 мест, выносливый мотор, цена – от 1,04 млн рублей: а в чем подвох?

Эксперт «За рулем» назвал плюсы и минусы кроссовера Lifan Myway

По размерам кроссовер с салоном минивэна Lifan Myway близок к Ларгусу в версии Cross. Мест всегда семь (5‑местных не бывает), привод – только задний, клиренс – 192 мм.

Выпускали до 2020 года, у нас продавался лишь два года. Название читаем как «Майвэй».

Построен на шасси коммерческого фургона с несущим кузовом, зависимой задней подвеской и неразрезным мостом. Полноприводной модификации нет. При снятом третьем ряде сидений получается багажный отсек объемом больше кубометра – многие машину используют именно так.

Lifan Myway

Достоинства

Неординарная вместимость.

Простая конструкция.

Недостатки

Слабое ЛКП, посредственная защита от коррозии.

Неудобные сиденья, скрипучий салон.

Дефицит запчастей.

Варианты трансформации салона позволяют считать Myway именно минивэном. Задний ряд сидений не идеален: мало места для ног, и проникать на него неудобно.

Моторы

Единственный двигатель LFB479Q 1.8 (125 л. с.) – атмосферный. Алюминиевый блок с чугунными гильзами, распределенный впрыск, приемлет АИ‑92, гидрокомпенсаторов нет. В основе имеет тойотовский агрегат 1ZZ-FE. Многие элементы взаимозаменяемы, набор недостатков схожий.

Из-за тонких поршневых колец быстро развивается масложор. Слабоват привод ГРМ – натяжитель может выйти из строя до 150 тысяч км, вместе с ним обычно меняют и цепь. Недолго живет фазорегулятор (один, на впуске).

Вместе с тем мотор надежный, какие-либо внезапные поломки редки. На двигатель и его детали давали гарантию 5 лет или 150 тысяч км при ресурсе 250–300 тысяч км . Недостаток мощности для машины массой свыше 1,5 т компенсируется умеренным расходом топлива.

Коробки передач

Механическая коробка далеко не самый стойкий агрегат – к 150 тысячам км проявляется износ подшипников. Любого из семи, иногда всех сразу, раньше других обычно сдается подшипник первичного вала. Четкое переключение передач если и есть, то пропадает после 50 тысяч. Сцепление при этом живучее, а в целом коробка весьма проста в ремонте .

Пятиступенчатый гидроавтомат с индексом AZ51 появился в 2018 году, машин с ним крайне мало. И сам он у нас большая редкость – на других моделях этот же мотор 1.8 сочетали с вариатором. Сведений о надежности и ресурсе минимум: Майвэи c АКП еще не доехали и до 150 тысяч км. Но, по крайней мере, на таких пробегах жалоб на автомат не отмечено. Однако в конечном итоге возникнет вопрос – где чинить?

Эксплуатационные болячки

Подвеска жесткая и тряская, но вполне жизнестойкая, кроме штатных задних амортизаторов. Судя по всему, на части новых машин они были с дефектами – меняли по гарантии. Также под гарантию нередко попадала рулевая рейка, которая сдавалась после 30–50 тысяч км.

Передние тормозные колодки обычно не выдерживают 30–40 тысяч км.

Неэффективность печки объясняется «латиноамериканской» настройкой термостата – отсюда же и долгие прогревы зимой. Некоторые дилеры предлагали заменить один из кондиционеров (их два!) дополнительным отопителем салона. Иные владельцы делали это самостоятельно.

Тросик ручника сгнивает за две-три зимы.

На большинстве машин регулярно хандрит система контроля давления в шинах – подает тревогу без всяких причин либо просто «не видит» давления. Помогает снятие клеммы аккумулятора, но многие отключают систему вообще (разъем прячется под бардачком).

Иных мелких поломок до 80–100 тысяч км немного.

Отзывная кампания в конце 2018 года коснулась силового предохранителя генератора.

Euro NCAP: тест не проводился

Самое массовое предложение на вторичке: Myway 1.8 МКП

Оптимальный выбор: Myway 1.8 МКП

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