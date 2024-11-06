Нужен большой автомобиль дешевле миллиона? Есть отличный вариант!
Еще не так давно автомобилисты, имея в кармане 900 тысяч рублей, могли выбирать среди новых автомобилей. Но сегодня с этой суммой приходится рассчитывать лишь на машину с пробегом, если это не новая Лада Гранта или Нива Легенда.
Но даже с такой суммой можно найти не только вместительный, но и вполне надежный вариант. Вот отличный кандидат на роль семейного автомобиля.
Лада Ларгус
Пожалуй, это самый свежий вариант для бюджета в 900 тысяч рублей. За эти деньги можно найти Lada Largus 2019-2020 годов выпуска. А если хочется кросс-версию с увеличенным дорожным просветом и внедорожным обвесом, то автомобиль будет на год-полтора старше.
Под капотом в любом случае будет установлен вазовский двигатель объемом 1,6 литра: или 8-клапанный мощностью 87 л.с., или 16-клапанный в 106 сил.
Оба агрегата, в целом, надежны. Разве что не стоит затягивать с заменой ремня ГРМ. В случае с младшим двигателем также стоит принудительно поменять водяной насос и приводной ремень. Помпу может заклинить, и последствия будут неприятными.
Коробка передач только одна – 5-ступенчатая механическая. И к ее надежности вопросов нет. Как и к ходовой части. Она прекрасно справляется даже с самыми плохими дорогами.
Порой на рынке встречаются и семиместные версии Ларгуса. Хотя вместимость третьего ряда номинальная – сидеть там могут только дети. Но в любом случае грузовые возможности Ларгуса огромны.
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