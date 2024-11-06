Нужен большой автомобиль дешевле миллиона? Есть отличный вариант!

«За рулем» оценил идею покупки шестилетнего универсала Lada Largus с пробегом

Еще не так давно автомобилисты, имея в кармане 900 тысяч рублей, могли выбирать среди новых автомобилей. Но сегодня с этой суммой приходится рассчитывать лишь на машину с пробегом, если это не новая Лада Гранта или Нива Легенда.

Но даже с такой суммой можно найти не только вместительный, но и вполне надежный вариант. Вот отличный кандидат на роль семейного автомобиля.

Лада Ларгус

Со временем краска быстро теряет свой лоск. Но насчет коррозии беспокоиться не стоит.

Пожалуй, это самый свежий вариант для бюджета в 900 тысяч рублей. За эти деньги можно найти Lada Largus 2019-2020 годов выпуска. А если хочется кросс-версию с увеличенным дорожным просветом и внедорожным обвесом, то автомобиль будет на год-полтора старше.

Под капотом в любом случае будет установлен вазовский двигатель объемом 1,6 литра: или 8-клапанный мощностью 87 л.с., или 16-клапанный в 106 сил.

Оба агрегата, в целом, надежны. Разве что не стоит затягивать с заменой ремня ГРМ. В случае с младшим двигателем также стоит принудительно поменять водяной насос и приводной ремень. Помпу может заклинить, и последствия будут неприятными.

Логановский интерьер – не самая сильная сторона Ларгуса. Это касается и качества материалов, и удобства посадки.

Коробка передач только одна – 5-ступенчатая механическая. И к ее надежности вопросов нет. Как и к ходовой части. Она прекрасно справляется даже с самыми плохими дорогами.

Порой на рынке встречаются и семиместные версии Ларгуса. Хотя вместимость третьего ряда номинальная – сидеть там могут только дети. Но в любом случае грузовые возможности Ларгуса огромны.

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