#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Максималку на магистралях поднимут до 150 км/ч? Вот что думают водители!
15 ноября
Максималку на магистралях поднимут до 150 км/ч? Вот что думают водители!
Только 10% водителей согласны с повышением...
Эксперты предрекли хаос из-за разницы цен на автозапчасти в каталогах РСА и на рынке
15 ноября
Эксперты предрекли хаос из-за разницы цен на автозапчасти в каталогах РСА и на рынке
Вице-президент НАС Шапарин: Цены на запчасти в...
Новый магистральный тягач КАМАЗ — первые изображения!
15 ноября
Новый магистральный тягач КАМАЗ — первые изображения!
КАМАЗ разработает новый магистральный тягач с...

Нужен большой автомобиль дешевле миллиона? Есть отличный вариант!

«За рулем» оценил идею покупки шестилетнего универсала Lada Largus с пробегом

Еще не так давно автомобилисты, имея в кармане 900 тысяч рублей, могли выбирать среди новых автомобилей. Но сегодня с этой суммой приходится рассчитывать лишь на машину с пробегом, если это не новая Лада Гранта или Нива Легенда.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Но даже с такой суммой можно найти не только вместительный, но и вполне надежный вариант. Вот отличный кандидат на роль семейного автомобиля.

Лада Ларгус

Со временем краска быстро теряет свой лоск. Но насчет коррозии беспокоиться не стоит.
Со временем краска быстро теряет свой лоск. Но насчет коррозии беспокоиться не стоит.

Рекомендуем
Премиум-кроссовер с пробегом: какой выбрать и как выбирать

Пожалуй, это самый свежий вариант для бюджета в 900 тысяч рублей. За эти деньги можно найти Lada Largus 2019-2020 годов выпуска. А если хочется кросс-версию с увеличенным дорожным просветом и внедорожным обвесом, то автомобиль будет на год-полтора старше.

Под капотом в любом случае будет установлен вазовский двигатель объемом 1,6 литра: или 8-клапанный мощностью 87 л.с., или 16-клапанный в 106 сил.

Оба агрегата, в целом, надежны. Разве что не стоит затягивать с заменой ремня ГРМ. В случае с младшим двигателем также стоит принудительно поменять водяной насос и приводной ремень. Помпу может заклинить, и последствия будут неприятными.

Логановский интерьер – не самая сильная сторона Ларгуса. Это касается и качества материалов, и удобства посадки.
Логановский интерьер – не самая сильная сторона Ларгуса. Это касается и качества материалов, и удобства посадки.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Коробка передач только одна – 5-ступенчатая механическая. И к ее надежности вопросов нет. Как и к ходовой части. Она прекрасно справляется даже с самыми плохими дорогами.

Порой на рынке встречаются и семиместные версии Ларгуса. Хотя вместимость третьего ряда номинальная – сидеть там могут только дети. Но в любом случае грузовые возможности Ларгуса огромны.

  • «За рулем» рассказал, вынослива ли коробка-робот на кроссовере Skoda Kodiaq.

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Подпишитесь на «За рулем» в

Виноградов Александр
Количество просмотров 81342
06.11.2024 
Поделиться:
Оцените материал:
-1

Отзывы о LADA Largus (11)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Largus  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Вестимость, подвеска
Недостатки:
Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.
Комментарий:
Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам. Первые впечатления были - что это такое? Посадка за рулём неудобная, до сих пор так и не нашёл удобного положения - либо колени в воздухе висят, либо за рулём нужно тянуться, кнопки-ручки и их расположение явно сделаны для французов которые любят машины с извращениями - всё описано уже тысячи раз, повторять нет смысла. ВАЗовский 16 клапанный мотор вялый. Единственное, что сразу понравилось - поведение на грунтовках и объём багажника. Когда пробег подошёл к 30000 км мотор чуток ожил. Мотор сам крученный, нормально едет только при оборотах 3000 в мин и выше. Правда всё равно нормально выполнить обгон на трассе можно только на 3-й передаче выкручивая мотор до красной зоны тахометра. Управляемость так себе. По прямой Ларгус едет хорошо, но повороты не любит, да и сиденья не позволяют активно рулить - боковой поддержки практически нет. Радиус разворота большой из-за длинной базы. На грунтовках можно разогнаться, подвеска и дорожный просвет позволяют, но в салон попадает очень много пыли - салонный фильтр особо не помогает. Заводские дворники - шлак, можно выкидывать сразу после покупки. Что бы я поменял у Ларгус Кросс - поставил с завода колёса не 205/55R16, а 195/65R15 - и дешевле, и мягче. У нас такая зимняя резина, ездит по неровным дорогам на ней намного приятнее. Взял бы я Ларгус себе? Вряд-ли. Для работы автомобиль подходит - довезёт куда надо и пока не ломается. Неплохой, наверное, вариант для такси - можно возить клиентов с кучей багажа, коляской или крупной собакой. Но в качестве личного автомобиля Ларгус подойдёт только тем кому нужен огромный багажник, кого устроит неспешное средство передвижения не вызывающее эмоций и не будет раздражать французская "эргономика" .
+23