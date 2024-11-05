#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Максималку на магистралях поднимут до 150 км/ч? Вот что думают водители!
15 ноября
Максималку на магистралях поднимут до 150 км/ч? Вот что думают водители!
Только 10% водителей согласны с повышением...
Эксперты предрекли хаос из-за разницы цен на автозапчасти в каталогах РСА и на рынке
15 ноября
Эксперты предрекли хаос из-за разницы цен на автозапчасти в каталогах РСА и на рынке
Вице-президент НАС Шапарин: Цены на запчасти в...
Новый магистральный тягач КАМАЗ — первые изображения!
15 ноября
Новый магистральный тягач КАМАЗ — первые изображения!
КАМАЗ разработает новый магистральный тягач с...

Вопрос с подвохом: механика против робота — что проживет дольше?

«За рулем» рассказал, вынослива ли коробка-робот на кроссовере Skoda Kodiaq

Появившийся в 2016 году построенный на платформе MQB-А2 кроссовер Skoda Kodiaq, имеющий в родственниках Volkswagen Tiguan II и Audi Q3, ныне пусть и подпираем бодрыми конкурентами в лице Geely Monjaro, но все еще сохраняет статус – по двум причинам. Во-первых, на вторичке попадаются совсем новые машины российской сборки, а во-вторых – машина-то сама по себе очень неплохая.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Не желаете нового «китайца» и присматриваетесь к свежему Кодиаку с адекватным пробегом? Это к нам! На страницах нового номера журнала «За рулем» эксперт Илья Хлебушкин подробно рассказывает, как ведут себя узлы, агрегаты и системы кроссовера Skoda Kodiaq с течением времени. Вот, например, что он пишет про коробки.

Илья Хлебушкин, эксперт «За рулем»:

– Механическая шестиступенчатая коробка передач MQ350 в паре исключительно с базовым 125‑сильным 1.4 и передним приводом достаточно надежна. Ресурс сцепления составляет до 200 тысяч км. Но одновременно нужно быть готовым к замене дорогостоящего двухмассового маховика.

Роботизированные коробки передач (6-ступенчатые DQ250 и DQ500 и 7-ступенчатая DQ5381) с мокрыми сцеплениями по надежности сравнимы с обычными гидроавтоматами и показывают ресурс 250–300 тысяч км. Ресурс пакета многодисковых сцеплений – 130–180 тысяч км. Причем появившаяся с 2018 года 7-ступенчатая коробка DQ5381 предпочтительней собратьев как по живучести сцеплений, так и в целом.

Как и у гидроавтоматов, самочувствие этих роботов во многом определяется характером эксплуатации (меньше пробок – дольше проездишь). А также тепловым режимом и чистотой смазки, что особенно важно для блоков мехатроники – у 7-ступенчатых чаще всего выходят из строя датчики давления в контурах. Поэтому масло лучше менять почаще, каждые 40–60 тысяч км.

Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq

Конечно, нет смысла смотреть на коробки в отрыве от движков – а там в контексте Кодиака точно есть про что рассказать!

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Какой двигатель с какой коробкой предпочтительнее всего, что изнашивается в подвеске, как ведут себя тормоза, где масло нужно менять еще чаще, чем в роботе? Мы раскрываем все рецепты долгой и безотказной работы вашего Skoda Kodiaq, а также лайфхаки по покупке оптимального варианта этой достойной модели.

Все это – на страницах ноябрьского номера «За рулем»! Уже в продаже!

Заметка подготовлена по материалам статьи «Не нашкодит» Ильи Хлебушкина, журнал «За рулем», №11 за 2024 год.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Свежие выпуски журнала всегда доступны на маркетплейсах:

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Фото:Skoda и «За рулем»
Количество просмотров 9585
05.11.2024 
Фото:Skoda и «За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
+1

Отзывы о Skoda Kodiaq (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Skoda Kodiaq  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Вместительный
Недостатки:
1,4 явно не для загородной езды даже на дачу. Хоть и на трассе приемистый.
Комментарий:
Выбор в пользу 2.0 , дизель слишком уж дорог (((
-8