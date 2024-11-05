Вопрос с подвохом: механика против робота — что проживет дольше?

«За рулем» рассказал, вынослива ли коробка-робот на кроссовере Skoda Kodiaq

Появившийся в 2016 году построенный на платформе MQB-А2 кроссовер Skoda Kodiaq, имеющий в родственниках Volkswagen Tiguan II и Audi Q3, ныне пусть и подпираем бодрыми конкурентами в лице Geely Monjaro, но все еще сохраняет статус – по двум причинам. Во-первых, на вторичке попадаются совсем новые машины российской сборки, а во-вторых – машина-то сама по себе очень неплохая.

Не желаете нового «китайца» и присматриваетесь к свежему Кодиаку с адекватным пробегом? Это к нам! На страницах нового номера журнала «За рулем» эксперт Илья Хлебушкин подробно рассказывает, как ведут себя узлы, агрегаты и системы кроссовера Skoda Kodiaq с течением времени. Вот, например, что он пишет про коробки.

Илья Хлебушкин, эксперт «За рулем»:

– Механическая шестиступенчатая коробка передач MQ350 в паре исключительно с базовым 125‑сильным 1.4 и передним приводом достаточно надежна. Ресурс сцепления составляет до 200 тысяч км. Но одновременно нужно быть готовым к замене дорогостоящего двухмассового маховика.

Роботизированные коробки передач (6-ступенчатые DQ250 и DQ500 и 7-ступенчатая DQ5381) с мокрыми сцеплениями по надежности сравнимы с обычными гидроавтоматами и показывают ресурс 250–300 тысяч км. Ресурс пакета многодисковых сцеплений – 130–180 тысяч км. Причем появившаяся с 2018 года 7-ступенчатая коробка DQ5381 предпочтительней собратьев как по живучести сцеплений, так и в целом.

Как и у гидроавтоматов, самочувствие этих роботов во многом определяется характером эксплуатации (меньше пробок – дольше проездишь). А также тепловым режимом и чистотой смазки, что особенно важно для блоков мехатроники – у 7-ступенчатых чаще всего выходят из строя датчики давления в контурах. Поэтому масло лучше менять почаще, каждые 40–60 тысяч км.

Skoda Kodiaq

Конечно, нет смысла смотреть на коробки в отрыве от движков – а там в контексте Кодиака точно есть про что рассказать!

Какой двигатель с какой коробкой предпочтительнее всего, что изнашивается в подвеске, как ведут себя тормоза, где масло нужно менять еще чаще, чем в роботе? Мы раскрываем все рецепты долгой и безотказной работы вашего Skoda Kodiaq, а также лайфхаки по покупке оптимального варианта этой достойной модели.

Все это – на страницах ноябрьского номера «За рулем»! Уже в продаже!

Заметка подготовлена по материалам статьи «Не нашкодит» Ильи Хлебушкина, журнал «За рулем», №11 за 2024 год.

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