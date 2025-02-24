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В РФ появился новый полноприводный кроссовер с просторным салоном

В РФ в продажу вышли новые Volkswagen Tiguan L Pro по цене от 4,3 млн рублей

В Россию начали массово поставлять из КНР новые кроссоверы Volkswagen Tiguan третьей генерации, совсем недавно появившиеся на китайский рынке. Это Tiguan L Pro с удлиненным кузовом и увеличенной колесной базой, авто предлагается как из наличия, так и под заказ по цене от 4 250 000 рублей.

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За столько привезти новый Volkswagen Tiguan L Pro предлагает фирма из Владивостока. Это старший вариант модели с приставкой R-Line в топовой комплектации. У кроссовера есть цифровая приборка диагональю 10,3 дюйма, мультимедийный комплекс, камера кругового обзора с парктрониками, адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша с люком и многое другое.

За 4 450 000 рублей аналогичный Tiguan L Pro в комплектации R-Line готова привезти московская компания. В других городах России он стоит еще дороже.

Volkswagen Tiguan L Pro
Volkswagen Tiguan L Pro

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Из наличия модель дешевле всего продают в Тюмени (4 590 000 рублей). 4 600 000 рублей Volkswagen Tiguan стоит в Казани.

Почти все кроссоверы оснащены «старшей» версией 2,0-литрового турбомотора TSI мощностью 220 л. с. (350 Нм), 7-ступенчатым роботом и полным приводом. Очень редко встречаются авто с 184-сильным вариантом этого мотора с тем же «роботом» DSG.

Volkswagen Tiguan L Pro
Volkswagen Tiguan L Pro

Ранее «За рулем» сообщал, что в России дилеры назвали цены на автомобили Toyota с гарантией.

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Volkswagen
24.02.2025 
Фото:Volkswagen
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Отзывы о Volkswagen Tiguan (18)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Tiguan  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Практически все электронные фишки какие только можно было впихнуть в комплектацию City (кроме полного привода) впихнули.
Недостатки:
Жёсткая подвеска, нервная работа 6-ти ступенчатого робота на некоторых режимах движения
Комментарий:
Купил бы себе такой же, но на полном приводе...и лучше бы 2л
+66