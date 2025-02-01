Полный привод, мощный мотор, просторный салон — в России появился добротный кроссовер

В РФ стал доступен для заказа новый Volkswagen Tiguan L Pro R за 5,95 млн рублей

Volkswagen Tiguan L Pro R, мощный кроссовер родом из Китая, появился в продаже у дилера «Автомобили Баварии» в Нижнем Новгороде.

Эта модель никогда не продавалась официально в России, что делает её появление ещё более интригующим. За 5,95 млн рублей потенциальные покупатели получают не просто большой автомобиль, а настоящий флагманский внедорожник с впечатляющими характеристиками.

Volkswagen Tiguan L Pro R

Что же делает Tiguan L Pro R таким особенным? Прежде всего, это его мощность. Под капотом скрывается 2,0-литровый бензиновый турбомотор, развивающий внушительные 320 л.с. В паре с ним работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач, обеспечивающая плавное и динамичное переключение. Система полного привода 4Motion гарантирует уверенность на любой дороге, будь то заснеженный асфальт или бездорожье.

Габариты – ещё одно важное преимущество китайской версии. Tiguan L Pro R на 226 мм длиннее своего европейского собрата (4735 мм против 4509 мм), что существенно увеличивает простор в салоне и объём багажного отделения.

Интерьер Volkswagen Tiguan L Pro R

Tiguan L Pro R щедро укомплектован. В список опций входят: 6 подушек безопасности, бесключевой доступ, климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, медиасистема с 15-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, различные системы помощи водителю (в том числе адаптивный круиз-контроль).

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Источник: Autonews