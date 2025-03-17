Нелегкий выбор: новый китайский кроссовер или премиум за те же деньги
Вера в китайский автопром набирает обороты. Бешеные цены людей не останавливают. К примеру, кроссовер Haval F7 нового поколения стоит минимум 3 млн рублей, а с двухлитровым мотором (192 л. с.), полным приводом и в максимальной комплектации тянет уже на 3,6 млн. И ведь берут!
Но рядом с «китайцем» тенью стоит породистый европейский Jaguar F‑Pace с турбодизелем (180 л. с.), автоматом и жирным оснащением. Такой F‑Pace 2016 года с честным пробегом 90 тысяч км сегодня обойдется в те же 3,5 млн рублей. Стоит ли смириться с возможными ремонтами и отсутствием гарантии ради породистой марки?
Конфликт поколений
Силуэты обоих кроссоверов – спортивные, с заваленными задними стойками. Но по деталям видно, кто из какой эпохи. У Ягуара всё по старинке. Есть основные фары, есть противотуманные. Ни одного светодиода не «стекло» на бампер или еще куда-то.
Оптика F7 расползлась по всему передку – но при этом его фары светят лучше. Ругать свет Ягуара не хочется, но всё же он уступает.
Свой лоск почти 10‑летний F‑Pace сохранил превосходно. Сколов на краске нет, фары не стали матовыми. Кожа в салоне почти как новая, в том числе на руле.
И какая эргономика! Это не рабочее место, а кокпит. Всё подчинено главному человеку – тому, кто за рулем. Для своего времени F‑Pace казался ультрамодным, с большим экраном и электронным щитком приборов.
Но время летит быстро: интерьер F7 демонстрирует, как далеко ушла дизайнерская мысль. В погоне за увеличением экранов немного упустили главное – посадка за рулем устроит только тех, кто не выше 180–185 см. Высоким не нравится тесная и короткая подушка сиденья, а также «сутулая» спинка.
Haval F7
Прочие эргономические просчеты связаны как раз с экранами. Не стоило туда пихать управление светом и стояночным тормозом! Хотя с климат-контролем в медиасистеме смириться можно – учитывая, что работает он не требуя вмешательств. Теплый воздух из дефлекторов появляется быстро, а обогрев сидений и руля дает о себе знать в течение минуты.
F‑Pace в этом отношении тоже неплох: по умолчанию на машины для нашего рынка ставили догреватель Webasto. Но всё познается в сравнении.
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