Делаем ТО нового Хавейла и экономим — подробная инструкция

Эксперт Виноградов: По технике у Haval F7 нового поколения много общего с Dargo

Бестселлер Haval F7 в этом году сменил поколение. Автомобиль стал дороже, крупнее и по-прежнему предлагает на выбор двигатели и тип привода. Но стал ли он технически сложнее? И стал ли дороже в обслуживании и ремонте?

Попробуем оценить сложность простейших операций по ремонту и обслуживанию нового F7. Проанализируем цены на оригинальные запасные части – и посмотрим, есть ли аналоги у основных позиций для планового ТО.

Узнаем всё это на примере F7 с двухлитровым турбомотором, роботом и полным приводом в максимальной версии Tech+. Такой сегодня стоит 3,5 млн рублей.

Как обычно, сложность работ оценим по пятибалльной шкале.

Замена масла: 4,0 балла

Доступ к сливной пробке двигателя открытый, корпус масляного фильтра тоже расположен снизу. Для того чтобы открутить пробку, потребуется ключ «на 14».

В качестве масляного фильтра используется сменный картридж. Его пластиковая крышка откручивается ключом «на 27». При затяжке нужно быть аккуратным – момент не должен превышать примерно 25 Н·м. Конструкция подразумевает большую осторожность при снятии крышки, чтобы не испачкаться отработанным маслом. Оригинальный фильтр Great Wall стоит около 1200 рублей. Есть и неоригиналы сто­имостью от 400 до 1100 рублей.

Для полной смены в двигателе GW4N20 потребуется пять литров «моторки» вязкостью 0W‑20. На заливной крышке указан бренд Total. Это масло стоит около 1300 рублей за литр. Самое демократичное масло той же вязкости, например, Sintec, вдвое дешевле. Есть на рынке и очень дорогое моторное масло – такое, как Motul по 3000 рублей за литр.

Небольшая сложность в том, что заливная пробка расположена под декоративной крышкой. Долить или залить масло можно только сняв ее.

Замена воздушного фильтра: 4,5 балла

Заменить воздушный фильтр просто. Корпус расположен удобно, а крышка держится на пяти винтах со шляпкой под крестовую отвертку. Дополнительных манипуляций не требуется. Удобно и то, что каждый винт зафиксирован в крышке и потерять их нельзя. Однако нужно помнить об усилии затяжки, ведь в корпусе нет металлических закладных – можно сорвать «резьбу».

Воздушный фильтр размером 255×165 мм производства Great Wall – точно такой же, как у кроссовера Haval Dargo. Оригинальный элемент стоит порядка 1000 рублей. Есть довольно большой ассортимент заменителей – и дешевле, и дороже.

Замена салонного фильтра: 4,0 балла

Салонный фильтр нового F7 расположен за крышкой перчаточного ящика. Чтобы добраться до него, сперва нужно снять крышку. Достаточно немного сжать ее с краев, чтобы вытащить из направляющих. Также нужно отсоединить микролифт. Чтобы ничего не сломать, лучше взять острогубцы и сжать усики, которыми крышка удерживается на микролифте. После этого открывается свободный доступ к корпусу салонного фильтра. Крышка держится на одном зажиме.

Оригинальный фильтр Great Wall обойдется примерно в 750 рублей. Аналогов на рынке достаточно много, а цены лежат в диапазоне от 400 до 1600 рублей.

Замена свечей: 4,5 балла

Для снятия катушек и свечей зажигания необходимо снять декоративную крышку. Каждая катушка крепится на одном болте «на 8». Также нужно отсоединить разъемы, отжав предохранительный язычок. Пластик качественный, так что проблем не будет. После этого можно вытаскивать катушку зажигания. Она прямая по форме, сложностей не будет. Перед установкой не помешает смазать уплотнительные бортики силиконовой смазкой.

Для извлечения свечей зажигания нужен свечной ключ «на 14». Приятно, что свечные колодцы остаются абсолютно чистыми.

В двигателе F7 используются свечи Champion по 2300 рублей за штуку. Аналоги, самые доступные из которых стоят около 5000 за комплект, имеются. Есть и более дорогие изделия ценой 11 тысяч за комплект.

Замена тормозных колодок: 4,0 балла

Колеса крепятся болтами «на 19», у которых еще есть декоративные колпачки. Для их снятия в комплекте дорожного инструмента есть специальные щипцы.

Чтобы добраться до тормозных колодок, нужно откинуть суппорт. Для этого берем два ключа – «на 14» и «на 20». Первым необходимо выкручивать направляющие, удерживая вторым квадрат. После этого открывается доступ к тормозным колодкам. Каждая дополнительно удерживается пружинной скобой. При покупке нового комплекта нужно проверить, есть ли в новых колодках отверстия под эти скобы, иначе придется делать их самостоятельно сверлом ­диаметром 2,5 мм.

Оригинальный комплект стоит около 14 тысяч рублей. Аналоги – от 2600 рублей за сомнительные изделия неизвестных фирм до 9000 рублей.

Чтобы поменять задние тормозные колодки, потребуется схожая операция, с той разницей, что нужны другие ключи: головка Е12 и ключ «на 19» для удержания квадрата. Но предварительно нужно развести колодки, ведь при остановке двигателя автоматически включается электронный стояночный тормоз. Необходимо либо делать операцию с заведенным двигателем, либо временно открутить электропривод, который держится на трех болтах с головкой под шестигранник «на 5».

Оригинальные задние колодки стоят около 12 тысяч рублей. Аналоги в среднем вдвое дешевле.

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