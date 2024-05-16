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145 и 199 сил, честный автомат – новые кроссоверы от 2 млн

В продаже появились два новых китайских кроссовера VGV U70 Pro и VGV U75 Plus

В нашей стране стало одним автомобильным брендом больше – объявлено о запуске марки VGV. Принадлежит она промышленному конгломерату Sinotruk, который помимо легковых и грузовых автомобилей (Howo и Sitruck) также производит автобусы, бульдозеры, вилочные погрузчики, строительную и сельскохозяйственную технику. У компании почти вековая история (основана в 1930 году), она входит в сотню крупнейших китайских корпораций.

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В России продвижением VGV будет заниматься ООО «Мотор-Плейс», являющееся наследником Honda Motor Rus. Команда сотрудников прежняя, а из активов отдельно отметим центральный склад запчастей площадью 10 000 м² и центр по обучению персонала.

Бюджетному кроссоверу добавили крутых функций – и всего за 20 тысяч

До конца года планируется сформировать сеть из 50 дилеров по всей стране. Цели на 2024-й выглядят скромно – реализовать пять тысяч автомобилей.

Первое время в продаже будут переднеприводные кроссоверы U70 Pro и U75 Plus. Дизайн и габариты (длина чуть превышает 4,8 м) у них практически одинаковы, но конструктивно они заметно отличаются.

Похожие, но разные VGV U70 Pro и VGV U75 Plus

В распоряжении U70 Pro – полуторалитровый 145-сильный турбомотор с распределенным впрыском, компанию которому составляет 6-ступенчатая механика или автомат.

Дизайн U70 Pro не самый прогрессивный, но для бюджетной машины это не самая большая проблема. Куда больше смущает отсутствие оцинковки кузова.
Дизайн U70 Pro не самый прогрессивный, но для бюджетной машины это не самая большая проблема. Куда больше смущает отсутствие оцинковки кузова.

Передняя подвеска Макферсон, сзади – упругая балка. Но самое интересное – цена.

Интерьер U70 Pro неплохо выглядит и добротно отделан. Основная претензия – отсутствие регулировки руля по вылету. Для обоих кроссоверов за доплату будет предлагаться третий ряд сидений.
Интерьер U70 Pro неплохо выглядит и добротно отделан. Основная претензия – отсутствие регулировки руля по вылету. Для обоих кроссоверов за доплату будет предлагаться третий ряд сидений.

Базовая версия будет предлагаться за 2 099 900 рублей (1 999 900 – с учетом трейд-ин). Автомобилей такого размера с такой стоимостью на рынке попросту нет. Чуть более компактный Haval M6 – и тот подороже будет.

U75 Plus снабжен более серьезным турбомотором 2.0 (199 л.с.) с непосредственным впрыском. В тандеме с ним работает более прогрессивный 8-ступенчатый автомат. А механики не предлагается вовсе.

Дизайн экстерьера U75 Plus отличается мелкими нюансами, вроде иного рисунка на радиаторной решетке. За счет измененного шасси клиренс у U75 Plus сокращен с 200 до 190 мм.
Дизайн экстерьера U75 Plus отличается мелкими нюансами, вроде иного рисунка на радиаторной решетке. За счет измененного шасси клиренс у U75 Plus сокращен с 200 до 190 мм.

Шасси усовершенствовано: задняя подвеска тут многорычажная. Все эти факторы подняли стоимость до 2 749 900 рублей (2 599 900 – с учетом трейд-ин).

Салон U75 Plus визуально чуть отличается: вместо рычага трансмиссии установлена «шайба», кнопки управления климат-контролем не аппаратные, а сенсорные. И оснащение богаче – есть система кругового обзора, сабвуфер, видеорегистратор.
Салон U75 Plus визуально чуть отличается: вместо рычага трансмиссии установлена «шайба», кнопки управления климат-контролем не аппаратные, а сенсорные. И оснащение богаче – есть система кругового обзора, сабвуфер, видеорегистратор.

Автомат, ароматизатор и оттоманка: модный «китаец» стал еще дружелюбнее

Оба кроссовера адаптированы для России: проведена дополнительная антикоррозийная обработка днища, под силовым агрегатом установлен грязепылевой фартук, объем бачка стеклоомывателя увеличен до 4 л, установлен расширенный зимний пакет, подразумевающий обогревы передних и задних сидений, руля, ветрового стекла и форсунок стеклоомывателей.

Сборка U70 Pro и U75 Plus налажена на Белорусском заводе Юнисон. Гарантия на автомобили – 5 лет или 150 000 км.

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За РулемТимкин Юрий
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 2
16.05.2024
Фото:За Рулем«За рулем»
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