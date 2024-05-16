145 и 199 сил, честный автомат – новые кроссоверы от 2 млн
В нашей стране стало одним автомобильным брендом больше – объявлено о запуске марки VGV. Принадлежит она промышленному конгломерату Sinotruk, который помимо легковых и грузовых автомобилей (Howo и Sitruck) также производит автобусы, бульдозеры, вилочные погрузчики, строительную и сельскохозяйственную технику. У компании почти вековая история (основана в 1930 году), она входит в сотню крупнейших китайских корпораций.
В России продвижением VGV будет заниматься ООО «Мотор-Плейс», являющееся наследником Honda Motor Rus. Команда сотрудников прежняя, а из активов отдельно отметим центральный склад запчастей площадью 10 000 м² и центр по обучению персонала.
До конца года планируется сформировать сеть из 50 дилеров по всей стране. Цели на 2024-й выглядят скромно – реализовать пять тысяч автомобилей.
Первое время в продаже будут переднеприводные кроссоверы U70 Pro и U75 Plus. Дизайн и габариты (длина чуть превышает 4,8 м) у них практически одинаковы, но конструктивно они заметно отличаются.
Похожие, но разные VGV U70 Pro и VGV U75 Plus
В распоряжении U70 Pro – полуторалитровый 145-сильный турбомотор с распределенным впрыском, компанию которому составляет 6-ступенчатая механика или автомат.
Передняя подвеска Макферсон, сзади – упругая балка. Но самое интересное – цена.
Базовая версия будет предлагаться за 2 099 900 рублей (1 999 900 – с учетом трейд-ин). Автомобилей такого размера с такой стоимостью на рынке попросту нет. Чуть более компактный Haval M6 – и тот подороже будет.
U75 Plus снабжен более серьезным турбомотором 2.0 (199 л.с.) с непосредственным впрыском. В тандеме с ним работает более прогрессивный 8-ступенчатый автомат. А механики не предлагается вовсе.
Шасси усовершенствовано: задняя подвеска тут многорычажная. Все эти факторы подняли стоимость до 2 749 900 рублей (2 599 900 – с учетом трейд-ин).
Оба кроссовера адаптированы для России: проведена дополнительная антикоррозийная обработка днища, под силовым агрегатом установлен грязепылевой фартук, объем бачка стеклоомывателя увеличен до 4 л, установлен расширенный зимний пакет, подразумевающий обогревы передних и задних сидений, руля, ветрового стекла и форсунок стеклоомывателей.
Сборка U70 Pro и U75 Plus налажена на Белорусском заводе Юнисон. Гарантия на автомобили – 5 лет или 150 000 км.
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