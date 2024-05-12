249 сил, автомат Aisin, надежная подвеска – Exeed доработал свой кроссовер

Эксперт «За рулем» назвал 6 главных пунктов рестайлинга Exeed VX

Все производители по-разному подходят к плановому рестайлингу. Exeed VX практически не изменился внешне, сохранил прежний двигатель 2.0 турбо мощностью 249 сил и платформу М3Х. А вот практически всё остальное – новое.

Автомат Aisin

Вместо 7-ступенчатого преселективного робота кроссовер теперь оснащается классическим 8-скоростным автоматом Aisin. У замены видятся сплошные плюсы.

Таким коробкам российские автомобилисты доверяют больше. Она лучше подходит статусу флагмана. Надежность – давно доказана. Агрегат очень распространенный, ставится на модели многих мировых брендов. Но главное – улучшилось управление тягой. Машина избавилась от рывков и поехала плавнее. Чуть хуже стала динамика, но не настолько, чтобы это записать в минусы.

Монументальный дизайн кузова претерпел минимальные изменения. Есть редкие для китайских машин и очень мощные противотуманки.

Подвеска Exeed VX

Прежнему VX не всегда хватало энергоемкости и «манер» подвески. Теперь это в прошлом. Инженеры поколдовали над настройками амортизаторов, поставили новые ступичные узлы, добавили гидровтулки переднему стабилизатору. И машина преобразилась, поехала увереннее и стабильнее. Попутно изменили размерность колес: вместо 245/45 R20 ставят 245/50 R20. Прибавка профиля для наших дорог никогда не лишняя.

Приборная панель Exeed VX

На дорестайлинговом кроссовере приборная панель представляла собой «современную классику» – два дисплея по 12,3 дюйма под единым стеклом. Обновленный Exeed VX сделал шаг в будущее. Центральный экран вымахал до 15,6 дюйма, а перед передним пассажиром появился свой экран на 12,3 дюйма. Джойстик коробки передач переехал на рулевую колонку, освободив место на центральной консоли.

Приборная панель в стиле электрических Мерседесов выглядит роскошно. Центральный дисплей вырос до 15,6 дюйма.

Мультимедиа Exeed VX

Важным приобретением стали улучшенные мультимедийные возможности. Для доступа к онлайн-навигатору Яндекса теперь не нужно активировать протоколы Android Auto и Apple CarPlay. Они встроены в штатную систему отдельными приложениями и запускаются в один клик.

Есть и другие интернет-сервисы от того же Яндекса – и для пользы, и для развлечений. Интересная функция: правый пассажир может выбрать пункт назначения на своем дисплее и потом «перекинуть» его на центральный монитор, чтобы водитель подтвердил начало навигации.

Отделка Exeed VX

Салон VX отделан без преувеличения очень достойно. Верх приборной панели и дверных карт сменил банальный мягкий пластик на замшу. Богато и одновременно уютно. Но самое удивительное, что дверные карты обтянуты экокожей до самого низа, включая карманы! То же самое касается передней панели. Жесткий пластик – не найти. Такое в аналогах от премиальных европейских марок если и встретишь, то исключительно в индивидуальных заказных комплектациях, которые выбирают единичные покупатели. А для Exeed VX это обыденность.

6 или 7?

В России Exeed VX предлагается в единственной, очень богатой комплектации. Выбрать можно только компоновку салона: семь мест со сплошным диваном второго ряда или шесть с раздельными креслами. Стоимость – 6,7 и 6,5 млн рублей соответственно.

Салон всегда трехрядный. Посередине может стоять сплошной диван или два отдельных кресла с электрорегулировками.

Да, после обновления модель существенно подорожала. Но конкуренты от «большой немецкой тройки», а также Range Rover или Lexus LX стоят в несколько раз дороже и не имеют никакой гарантии в России. В то время как Exeed VX обеспечен защитой производителя в течение 7 лет или 200 000 км пробега.

А вот этот «китаец» стал отличной заменой Lexus RX.