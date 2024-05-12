249 сил, автомат Aisin, надежная подвеска – Exeed доработал свой кроссовер
Все производители по-разному подходят к плановому рестайлингу. Exeed VX практически не изменился внешне, сохранил прежний двигатель 2.0 турбо мощностью 249 сил и платформу М3Х. А вот практически всё остальное – новое.
Автомат Aisin
Вместо 7-ступенчатого преселективного робота кроссовер теперь оснащается классическим 8-скоростным автоматом Aisin. У замены видятся сплошные плюсы.
Таким коробкам российские автомобилисты доверяют больше. Она лучше подходит статусу флагмана. Надежность – давно доказана. Агрегат очень распространенный, ставится на модели многих мировых брендов. Но главное – улучшилось управление тягой. Машина избавилась от рывков и поехала плавнее. Чуть хуже стала динамика, но не настолько, чтобы это записать в минусы.
Подвеска Exeed VX
Прежнему VX не всегда хватало энергоемкости и «манер» подвески. Теперь это в прошлом. Инженеры поколдовали над настройками амортизаторов, поставили новые ступичные узлы, добавили гидровтулки переднему стабилизатору. И машина преобразилась, поехала увереннее и стабильнее. Попутно изменили размерность колес: вместо 245/45 R20 ставят 245/50 R20. Прибавка профиля для наших дорог никогда не лишняя.
Приборная панель Exeed VX
На дорестайлинговом кроссовере приборная панель представляла собой «современную классику» – два дисплея по 12,3 дюйма под единым стеклом. Обновленный Exeed VX сделал шаг в будущее. Центральный экран вымахал до 15,6 дюйма, а перед передним пассажиром появился свой экран на 12,3 дюйма. Джойстик коробки передач переехал на рулевую колонку, освободив место на центральной консоли.
Мультимедиа Exeed VX
Важным приобретением стали улучшенные мультимедийные возможности. Для доступа к онлайн-навигатору Яндекса теперь не нужно активировать протоколы Android Auto и Apple CarPlay. Они встроены в штатную систему отдельными приложениями и запускаются в один клик.
Есть и другие интернет-сервисы от того же Яндекса – и для пользы, и для развлечений. Интересная функция: правый пассажир может выбрать пункт назначения на своем дисплее и потом «перекинуть» его на центральный монитор, чтобы водитель подтвердил начало навигации.
Отделка Exeed VX
Салон VX отделан без преувеличения очень достойно. Верх приборной панели и дверных карт сменил банальный мягкий пластик на замшу. Богато и одновременно уютно. Но самое удивительное, что дверные карты обтянуты экокожей до самого низа, включая карманы! То же самое касается передней панели. Жесткий пластик – не найти. Такое в аналогах от премиальных европейских марок если и встретишь, то исключительно в индивидуальных заказных комплектациях, которые выбирают единичные покупатели. А для Exeed VX это обыденность.
6 или 7?
В России Exeed VX предлагается в единственной, очень богатой комплектации. Выбрать можно только компоновку салона: семь мест со сплошным диваном второго ряда или шесть с раздельными креслами. Стоимость – 6,7 и 6,5 млн рублей соответственно.
Да, после обновления модель существенно подорожала. Но конкуренты от «большой немецкой тройки», а также Range Rover или Lexus LX стоят в несколько раз дороже и не имеют никакой гарантии в России. В то время как Exeed VX обеспечен защитой производителя в течение 7 лет или 200 000 км пробега.
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Отзывы о Exeed VX (1)
В VX модели инженеры EXEED наконец поставили самые современные и удобные сиденья. Длинные, широкие и очень комфортные. Вам будет удобно передвигаться в данной машине даже длительное время, не зависимо от роста, веса и особенностей построения тела.