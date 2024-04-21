Эталонная управляемость и навороты – «китаец» на замену Lexus RX

Эксперт «За рулем» первым испытал новый китайский кроссовер Wey 05

Марка Wey принадлежит концерну Great Wall, причем Wey – это, ни много ни мало, фамилия основателя и президента концерна Джека Вея. Наверное, «имени себя» такой человек может выпускать только исключительные машины. Давайте разберемся.

Большой и модный Wey 05

Крупный Wey 05 имеет в длину 4,87 метра (как у Lexus RX). Мест только пять, и на втором ряду ожидаемо просторно. Диванчик бесхитростный, зато с полным подогревом. Все сиденья обшиты приятной алькантарой, да и удобны не по-китайски.

Запас хода при заряженной батарее и 55 литрах бензина АИ-95 в баке – на 864 км.

Водителя радует и нормальная эргономика – если не считать переизбытка дисплеев, коих здесь, можно сказать, четыре. Три обычных – на передней панели, включая «слепой» экранчик управления двухзонным климат-контролем. А четвертый – это проектор на лобовое стекло с дополненной реальностью.

Запасное колесо не предусмотрено, да и багажник невелик, поскольку под его полом… электромотор и составляющие высоковольтной энергосистемы. Да, Wey 05 – гибрид!

Основной экран – 14-дюймовый, а вот на «щиточке» приборов сэкономили. Отделка качественная, но не премиумная – например, скрипит пластик центрального тоннеля.

Электробензиновый Wey 05

Под капотом – двухлитровый турбомотор на 150 сил и 9-ступенчатый робот, к которому присоединен один из электромоторов. Второй, основной, – как раз сзади, в блоке с двухступенчатым редуктором.

В сумме три двигателя в пике дают 421 л.с., причем в документах указаны 295 сил. Тяговая батарея почти на 40 кВт·ч стоит под полом, и ее можно заряжать от сети – в том числе быстрой зарядкой. На полной батарее получается проехать около 150 км в режиме электротяги. И весьма быстро – 100 км/ч Wey набирает за 6-6,5 секунды, вне зависимости от количества заряда в батарее.

Универсальный Wey 05

Передняя и задняя ось приводятся в движение самостоятельно, поэтому на скользком покрытии и бездорожье – своя специфика. Трогается с места «пятерка» по умолчанию на заднем электромоторе, и если начнет буксовать, то понимание того, что надо подключать передок, придет к ней только через пару секунд. Можно зарыться! Поэтому лучше заранее включить один из четырех внедорожных режимов: здесь Wey 05 будет трогаться всеми четырьмя колесами. Но на многое рассчитывать не надо – клиренс всего 17 см, а по центру колесной базы висит батарея.

От 220-вольтовой сети до 80% емкости батарея заряжается 9 часов, от быстрой зарядки постоянным током (50 кВт) – 40-45 минут.

Wey 05 н а асфальте

По-настоящему Wey 05 раскрывается на извилистых асфальтовых дорожках. Руль делает меньше 2,5 оборотов от упора до упора, при этом его острота – «в масть»: реакции точные, понятные и приятные. Обратная связь – по-европейски однозначная, крены невелики. Кайф! И плавность хода весьма благородная, сочетающая понятную упругость с «премиальным» покачиванием на длинной волне на высокой скорости.

Заметности бы!

С акустическим комфортом тоже всё хорошо. Слышно только, как катятся задние колеса – а мотор заглушен отлично, да и передние шумоизолирующие стекла эффективны. Даже странно, что у такой весьма совершенной по большинству параметров машины… такой простой дизайн. Просто автомобиль. Просто кроссовер. Да, ладный. Но почти не запоминающийся.

Вывод

«Китаец», который в кои-то веки удивляет, прежде всего, ездовыми настройками! Очень похоже, что целевой аудиторией для настроек действительно брали Европу.

Ему бы еще цену пониже тех «премиальных» 6,5 млн рублей, которые сейчас в прайс-листах. Понятно, что во многом это плата за технологическую навороченность, но всё же…

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