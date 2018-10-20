Нет, автомобиль в действительности стал длиннее, но легче ли от этого пассажирам? Есть только один способ проверить — забраться в его салон самому. Отправляемся делать это в ходе тест-драйва японской новинки — семиместного кроссовера Lexus RX 350L AWD в комплектации Exclusive.

Главные новости версии L этого Лексуса RX скрываются за стойкой С — задний свес был удлинен на 11 см.

Для начала немного занимательной арифметики. В той же самой комплектации обычный (насколько здесь вообще употребимо это слово) полноприводный 350-й обойдется в 4 414 000 рублей. То есть за больший «рюкзачок» вам придется выложить 123 тысячи. Черт, а ведь никогда еще 11 сантиметров железа не стоили так дорого! Но в премиуме свои правила и свое ценообразование… До флагманского LX, цены на который стартуют с отметки 6 212 000 рублей, еще есть куда расти, смекнули предприимчивые японцы. И вывели селективным методом этого пятиметроворостого исполина — RX 350L, где L = Large (большой то бишь).

Далее — признание. Вот смотрю я на новый RX, и чудится мне Nissan Murano (посмотрите и вы, живьем сходство еще навязчивей). Ничего не могу с собой поделать, но эти струящиеся линии и темная вставка в стойке С, имитирующая эффект парящей крыши, уж больно намекают на «земляка» Лексуса. Чей-то дизайнер, совершая с бегунком обход при увольнении, явно сдал на хранение не все бумаги. Но 123 тысячи творят чудеса! Корма удлинилась, а значит, и ориентироваться стало чуть проще.

Nissan Murano. Когда вижу его профиль, то и дело путаю с Лексусом RX.

Что это вообще за блажь такая — удлиненная корма? Кому она понадобилась? Хотел бы я сказать, что в первую очередь американцам (на США, напомню, было нацелено когда-то премиальное подразделение Тойоты), но, видимо, придется мерить прибавку сзади китайцами (парни, без обид) — КНР-то для японцев рынок нынче архиважный. Потому что даже мой 10-летний ребенок, водрузившись на свой бустер в третьем ряду, молил о пощаде. Без бустера дела пошли лучше. «Так вроде нормально», — только и буркнул он.

Но правильный тестировщик — тот, кто не верит в таких вопросах даже собственному сыну. Поэтому я со своими 176 см роста отправился в багажник сам. Что ж, проход сюда неплох, кресла второго ряда податливо сдвигаются по салазкам, но усесться, не подпирая потолок, можно лишь попросив подвинуться седоков спереди. Сползаешь по направлению движения, поясница провисает в воздухе: ну уж нет, проехать так несколько километров куда ни шло, а в дальние странствия — и речи быть не может. Даже отдельный контур климат-контроля в этом деле не поможет. К тому же терпящим меня пассажирам второго ряда тоже придется несладко — колени упрутся в передние кресла. Круговая порука какая-то!

Менее покатая крыша при этом позволила выиграть дополнительные 7 мм пространства над их головами. Ума не приложите, сколько это в плане удобства? Объясню. Просто не стригитесь, и уже через месяц бонуса этого как не бывало.

При сложенных сиденьях второго и третьего ряда получаем 1656 л объема для различной утвари.

Словом, довольствоваться придется скорее увеличившимся погрузочным объемом. С ним, чего греха таить, у «эльки» полный порядок. Загибаем пальцы: при задействованных сиденьях третьего ряда за их спинками до потолка можно загрузить 474 л поклажи, если сложить их в пол — 591 л, а убрав еще и второй ряд сидений, получаем чудовищные 1656 литров! Пол получается ровный, шторка багажника прячется под него. Примечательно, что спинки третьего ряда падают и отжимаются автоматически при нажатии кнопок в багажнике. Хотя тоже не без греха: чтобы расчистить им путь, придется обегать машину сбоку и вручную двигать задний диван — иначе подголовники при складывании упрутся в спинки.

Но особенно позабавило автоматическое открывание крышки багажника. «Функция дистанционного открытия пятой двери окажется очень полезной, особенно когда руки заняты пакетами с покупками. Нужно просто поднести руку к значку Lexus на крышке багажного отсека...» (цитата из брошюры). Так и представил себе хрупкую дамочку с пакетами из супермаркета и бицепсами Шварценеггера, поднимающую результаты шопинга на высоту значка. Нет уж, ребята, поищите-ка более функциональное решение!

Как-то так видят себе автоматическое открытие двери багажника японцы. Ну-ну.

И все же я убежден, что Lexus RX 350L — хорошее подспорье для домохозяек. Потому что, совершив пробежку по магазинам и ожидая детей после школы/секции, наша мама может провести время в машине с пользой. Под чарующие трели пятнадцати высококлассных динамиков Mark Levinson Premium Surround, умеющих разложить звук на восемь каналов, предварительно его улучшив при помощи функции Clari-Fi (восстановление сжатых форматов вроде mp3), возьмет и приступит… к приготовлению трапезы. А что, в RX для этого созданы все условия. Столешница здесь прямо на торпедо! Не хотите готовить? Не беда, используйте пустующую поверхность в качестве пеленального столика. Ну взгляните же на фото ниже, разве я не прав? Целый аэродром!

Не торпедо, а целый аэродром. Чем занять эту площадь, решайте сами.

Шутки шутками, но очевидно, что с компоновкой салона можно еще повозиться. Заодно и по комплектации/функционалу вопросы снять. Например, отсутствие зарядок во втором ряду (у семейного авто?!) или поддержки Apple CarPlay и Android Auto (роскошный 12,3-дюймовый дисплей нечем толком занять). И это у пятиметровой люксовой машины по цене однушки в Бутово! iPhone в режиме iPod при подключении через шнур и то не распознается. А ведь даже у «бедного родственника» — Тойоты RAV4 со старой магнитолой — с этим полный порядок…

Впрочем, когда Lexus RX 350L AWD (удлиненная версия бывает только с полным приводом и 3,5-литровым V6 под капотом) едет, ей все прощаешь! Потому что по совокупности плавности хода, динамики и прочих характеристик (мне, например, очень понравилась слаженная работа адаптивного круиз-контроля) равных ему почти нет. Мотор здесь слегка придушен (наверное, чтобы детей не укачало): 294 л.с. и 358 Нм против 301 л.с. и 370 Нм у короткой версии. Но пусть вас это не смущает — свои 8,1 с при разгоне до 100 км/ч вы все равно получите. Удлинение добавило машине в среднем 100 кг веса в зависимости от оснащения, на длинных перегонах и мелких выбоинах такие метаморфозы лишь в плюс. Регулируемые электроникой демпфирующие свойства амортизаторов настраиваются на ходу для каждой стойки отдельно. А полный привод (в сухие осенние деньки по-настоящему испытать его было попросту негде) варьирует тягу от 50:50 (при трогании) до 100:0 в пользу передней оси, стоит набрать крейсерскую скорость.

На выбор водителя — четыре предустановленных алгоритма работы различных систем, сопровождающих его в дороге. Полный привод в Lexus RX350L AWD подключаемый автоматически. Клавишей на центральной консоли вы можете лишь заблокировать принудительно передачу момента в пропорции 50:50 между осями.

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Поигрался и с предустановленными режимами движения. Помимо нормального и экологичного есть еще Sport и Sport+. На мой взгляд, баловство для этого типа автомобиля, но оправдывает прибавку транспортного налога. Не забудьте, что после 250 л.с. с его ставкой начинают твориться чудеса: в Москве за RX 350L ежегодно придется раскошеливаться на 44 100 рублей. Так что срочно обзаведитесь бабушкой в Крыму — за пять лет автовладения на разницу справите себе шубу. Или окупите доплату за эффектный цвет кузова «искрящийся белый специальный металлик» (114 000 руб., между прочим).

Словом, кроссоверный минивэн (с увеличившимся задним свесом лезть в сколь-нибудь серьезные внедорожные переделки не рекомендую, даже несмотря на 20-сантиметровый клиренс) вышел неоднозначный. Такое, кстати, уже было с Кашкаем предыдущего поколения в версии Qashqai+2, помните? Массы требовали машину повместительнее, а когда им выкатили продукт с дополнительными креселками сзади, быстро стало понятно, что интересовал всех только багажник. Так что в новой генерации компактный кроссовер просто вытянули на 9 см, а дополнительные сиденья выкинули на помойку истории.

В удлиненной ипостаси у RX не так-то много конкурентов в нашей стране. На ум приходит разве что новый Mercedes-Benz GLE с выросшей колесной базой, который в РФ пока не поставляется. Либо уже машины классом и ценником повыше, впрочем, и с посадкой в третий ряд там проблем не будет. Тут решать вам.

Характеристики Lexus RX350L AWD Длина/ширина/высота, мм 5000/1895/1720 Двигатель V6, 24 клапана, распределенный, непосредственный впрыск, система регулировки фаз газораспределения впускных клапанов VVT-iW/VVT-i Объем двигателя, куб. см 3456 Максимальная мощность двигателя, л.с. при об/мин 294/6300 Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин 358/4600–4700 Трансмиссия 8АТ Привод подключаемый полный Дорожный просвет, мм 200 Разгон до 100 км/ч, с 8,1 Максимальная скорость, км/ч 200 Снаряженная масса, кг 2165 Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км 10,2 Цена, руб. от 3 804 000

Фото: Артур Саруханов и Lexus